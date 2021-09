Full list of New World launch servers

Prepare in advance and pick where you plan on beginning your adventure.

New World is almost here, and you can start planning your adventure with a list of all the servers that will be available to players on launch.

The launch server list includes more options than either beta phase did and has plenty of space to cater to all players who want to enter the world of Aeternum. Planning a server amongst the people you’ll be playing with is integral if you want to progress through the world together. This is true in most MMOs, but especially in New World, where faction-based combat is a core game mechanic.

You’ll have a week or more to speak amongst your peers and decide on which server your New World adventure will begin on. Here is a full list of the server available on launch to help out with making your decision.

All New World launch servers

🚨THE WORLD LIST!🚨



🧭 Coordinate with your friends to #playnewworld on the same world for the official launch!



RT and tag your fellow Adventurers! pic.twitter.com/iU0ohg7KPq — New World (@playnewworld) September 22, 2021

At launch, New World will boast 54 NA East servers, 22 NA West, 64 Central Europe servers, 11 Australian, and 26 South American servers.

Here are the names for all of the above so you can select one for you and your crew.

NA East:

Themiscyra

Cantahar

Aztlan

Yaxche

Topan

Valhalla

Xibalba

Morrow

Locuta

Krocylea

Adlivun

Minda

Loloi

Kay Pacha

Mictlan

Ensipe

Dominora

Pyrallis

Eden

Maramma

Ute-Yomigo

Sitara

Hanan Pacha

Babilary

Argadnel

Barataria

Silha

Calnogor

Falias

Moriai

Ruach

Heliopolis

Tritonis

Norumbega

Ys

Royllo

Ogygia

Tlalocan

Zuvendis

Atvatabar

Scheria

Frislandia

Valgrind

Orun

Takamagahara

Aarnivalkea

Orofena

Olympus

Pleroma

Vingolf

Pahruli

Nunne Chaha

Oceana

Duguang

NA West:

Camelot

Kshira Sagara

Linnunrata

Mulitefao

Ptolemais

Celadon

Neno Kuni

Uku Pacha

El Dorado

Nidavellir

Vourukasha

Plancta

Riallaro

Kronomo

Ferri

Sarragalla

Theleme

Tlillan-Tlapallan

Yggdrasil

Lilliput

Mag Mell

Aukumea

Central Europe:

Asgard

Duat

Eurytheia

Finias

Hades

Hellheim

Ekera

Gaunes

Abaton

Harmonia

Alastor

Fae

Slavna

Albraca

Elysium

Ganzir

Silpium

Utgard

Annwyn

Hyperborea

Sanor

Rocabarra

Zerzura

Amenti

Glyn Cagny

Tupia

Saena

Urdarbrunn

Penglai

Alfheim

Saba

Vainola

Lyonesse

Bysa

Bakhu

Ife

Melinde

Nifheim

Tanje

Baltia

Inferni

Muspelheim

Thule

Tir Na Nog

Barri

Idavoll

Runeberg

Naxos

Murias

Bifrost

Icaria

Nav

Bengodi

Kor

Bensalem

Iroko

Midgard

Ketumati

Una-Bara

Lyonesse

Jotunheim

Caer Sidi

Ishtakar

Metsola

Australia:

Adiri

Baralku

Duzakh

Agartha

Eridu

Yama

Zara

Barzakh

Hsuan

Utopia

Buzhou

South America: