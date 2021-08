Todas as equipes classificadas para o Campeonato Mundial 2021 de League of Legends

O Campeonato Mundial 2021 de League of Legends está próximo.

Pelo segundo ano seguido, o evento anual acontecerá na China. Passando por cinco cidades diferentes, a etapa inicial do campeonato será realizada em Xangai e a final, em Shenzhen.

“Definimos as cinco cidades chinesas após um processo seletivo extremamente competitivo. Agora, chegou a hora de cumprir nossa promessa com a comunidade fazendo um tour por diversas cidades para realizar o maior evento de Esports do planeta”, o Diretor Global de Esports da Riot Games, John Needham, disse em junho.

O Mundial 2021 junta os melhores times de 12 ligas regionais em busca da Copa do Invocador. Os 60.000 lugares do Universiade Sports Centre, em Shenzhen, serão ocupados na final de 6 de novembro.

Ao todo, serão 24 times participando do evento, incluindo quatro times da China e da Coreia do Sul, três times da Europa e da América do Norte, dois times de Taiwan e do Vietnã e um time para cada uma das seguintes regiões: Brasil, América Latina, CEI, Japão, Oceania e Turquia.

Confira todos os times participantes do Mundial 2021.

LPL (China)

A definir

A definir

A definir

A definir

LCK (Coreia do Sul)

DWG KIA

Gen.G

T1

A definir

A DWG se classificou para o Mundial 2021 com base nos pontos do campeonato que ganhou na temporada. Ao todo, 190 pontos — 90 do Spring Split e 100 do Summer Split — garantiram a classificação dos atuais campeões mundiais.

A Gen.G garantiu sua vaga no Mundial 2021 após acumular 150 pontos do campeonato. O bom desempenho da equipe nas duas temporadas regulares amenizou o prejuízo sofrido na fase eliminatória.

A T1 chegou ao Mundial 2021 desafiando a sorte. A boa passagem pela fase eliminatória do Summer Split — derrotando a SANDBOX nas quartas-de-final e a Gen.G na semifinal — garantiu 100 pontos do campeonato, com mais 30 da temporada seguinte.

LEC (Europa)

Rogue

MAD Lions

Fnatic

Terminando em primeiro lugar a primeira temporada regular da LEC, com placar de 13-5, uma vitória no duelo acirrado contra a Misfits era tudo que a Rogue precisava para se classificar para o Mundial 2021. A chegada de Odoamne na rota superior foi essencial para o sucesso da equipe nos últimos oito meses.

Repetindo seu desempenho na fase eliminatória do LEC Spring Split, a MAD Lions derrotou a G2 Esports por 3-1 para garantir sua vaga no Mundial 2021. Os antigos campeões da LEC deixaram muito a desejar na série melhor-de-cinco.

A Fnatic derrotou a antiga rival G2 Esports e garantiu a última vaga da Europa no Mundial 2021. Trocar a rota de Gabriël “Bwipo” Rau do topo para a selva rendeu frutos na fase eliminatória.

LCS (América do Norte)

100 Thieves

Team Liquid

Cloud9

Pela primeira vez desde 2018, a 100 Thieves se classificou para o Mundial após derrotar a Evil Geniuses na fase eliminatória do LCS Summer Split. Mudar o elenco fez grande diferença para o time.

A Team Liquid se classificou para o Mundial 2021 após uma vitória decisiva por 3-1 sobre a TSM na fase eliminatória do LCS Summer Split. A equipe se recompôs quando mais importava, apesar de ter enfrentado problemas de saúde, gerência e equipe técnica.

Um retorno à velha forma para a Cloud9 foi o que fez o time se classificar para o Mundial 2021 após uma vitória apertada por 3-2 sobre a TSM na chave dos perdedores do Summer Split. O timem mais bem-sucedido da região NA vai, mais uma vez, representá-la no palco do Mundial.

PCS (TW/HK/MC/SEA)

A definir

A definir

VCS (Vietnã)

A definir

A definir

CBLOL (Brasil)

A definir

LCL (CEI)

A definir

LLA (América Latina)

A definir

TCL (Turquia)

A definir

LJL (Japão)

A definir

LCO (Oceania)

A definir

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 23 de agosto.