Melhores opções para enfrentar Mundo em League of Legends

Dr. Mundo é uma escolha popular na rota topo graças à sua capacidade de escalar e se tornar uma força invencível mais tarde no jogo.

Mundo também é um dos campeões mais simples do jogo. As habilidades custam a Mundo um pouco de sua Vida, mas o campeão aumenta a regeneração de Vida como passiva e com sua ultimate Dosagem Máxima. Dado isso, os jogadores de Mundo quase sempre vão itemizar o campeão como um tanque, e se conseguir uma liderança na partida, o Mundo pode rapidamente se tornar um grande problema. Apesar de a Vida ser o principal foco de itemização do Mundo, o campeão pode causar danos impressionantes com suas habilidades, uma vez que ele tenha a Vida adequada, tornando-o um grande problema.

Aqui estão as melhores escolhas para impedir que Mundo fique fora de controle na rota topo.

Estratégia geral

Existem algumas maneiras de combater o Mundo, mas a melhor delas é enfrentar o campeão cedo. Se você puder cutucar Mundo e reduzir seu abate de tropas, a rota será muito mais difícil para Mundo. Como suas habilidades custam Vida, é improvável que Mundo escolha duelar no início do jogo, mas tenha cuidado ao desviar de cutelos, pois vários deles desgastarão a Vida de qualquer campeão.

Cutelos são uma grande parte do ataque de Mundo, pois não apenas causam dano, mas também concedem a Mundo uma pequena quantidade de Vida ao atingir seu alvo. Se você puder evitá-los, isso pode impedir o Mundo de continuar.

Conforme o jogo avança, Mundo causará substancialmente mais dano quando estiver com pouca vida. Com as habilidades de cura de sua Ultimate, isso pode ser usado para atrair os jogadores para uma troca. Desconfie de enfrentar Mundo a menos que você tenha Vida suficiente para enfrentar a luta.

Campeões

Jayce

Imagem via Riot Games

Jayce é uma excelente escolha contra Mundo, dada a versatilidade de seu kit, que permite que ele mude de corpo a corpo para combate à distância. No início do jogo, Jayce pode impedir Mundo de abater tropas, cutucando com ataques básicos à distância, bem como lançando o Q à distância. Por outro lado, se Mundo tentar diminuir a distância e duelar com Jayce, voltar para o martelo dará a Jayce uma variedade de habilidades corpo a corpo que devem ser capazes de causar dano ou derrubar Mundo no início do jogo.

Como na maioria das partidas de Mundo, pegar Incendiar será a chave para o sucesso em todas as fases do jogo, mas especialmente antes do Mundo conseguir itens. Incendiar não apenas causa dano ao longo do tempo que pode ajudar Jayce a vencer em duelos acirrados, mas reduz a cura de Mundo, que é um dos principais fatores que o campeão precisa para vencer as trocas.

Se você puder assumir a liderança cedo e intimidar Mundo para longe das tropas usando a ampla gama de habilidades de Jayce, esse confronto pode ser fácil. Novamente, esquivar-se dos cutelos de Mundo deve ser uma prioridade, pois isso fará com que Mundo tenha vantagem nos duelos.

Tryndamere

Imagem via Riot Games

Outra ótima escolha contra Mundo é Tryndamere. Com a capacidade de curar a si mesmo, Tryndamere pode superar Mundo cedo e afastá-lo das tropas. Esquivar-se dos cutelos é a chave para este confronto. Isso não apenas forçará Mundo a desistir de sua Vida por nada, mas também permitirá que Tryndamere abate tropas livremente com vantagem. Se Mundo se aproximar, pode ser útil esperar até que ele use Traumatismo que concede dano adicional em seu próximo ataque corpo a corpo. Se você puder cronometrar isso, abrirá uma janela para causar dano grátis imediatamente depois.

Com o kit de Tryndamere, pode ser fácil gastar tudo no Mundo no início do jogo, uma vez que o nível seis tenha sido atingido ou, às vezes, até abates mais cedo e seguros. Mais tarde no jogo, uma vez que Mundo tenha a chance de pegar seus itens, esse confronto se torna substancialmente mais difícil.

Incendiar atrapalha as habilidades de cura de Mundo, e combinado com a sustentação de duelo de Tryndamere concedido por sua ultimate, tornará substancialmente mais fácil desgastar Mundo enquanto ele tenta curar o dano com sua ultimate.

Wukong

Imagem via Riot Games

Wukong oferece um ótimo estilo de jogo para combater o Mundo. Uma chave para este confronto é atrair os cutelos usando o o clone para esquivar. Como os campeões anteriores mencionados, Wukong pode chegar à frente no início deste confronto intimidando Mundo com um Golpe Destruidor.

No início do jogo, Wukong terá a capacidade de vencer Mundo se surgir a oportunidade. Como é padrão, a melhor maneira de iniciar é com Resplendor das Nuvens e imediatamente usando Golpe Destruidor para obter dano extra. Se o jogador conseguir vários abates antecipados em Mundo e estabelecer uma clara vantagem de ouro, fica cada vez mais difícil para Mundo se recuperar.

Itens para enfrentar Dr. Mundo

Chamado do Carrasco

Este é um item barato que será útil nos estágios iniciais do jogo. Este item de 800 ouro infligirá Feridas Dolorosas nos alvos, prejudicando suas habilidades de cura por um curto período de tempo. Com Mundo contando com sua cura durante os duelos, esta é uma ferramenta poderosa para utilizar no início do confronto.

Espada do Rei Destruído

Espada do Rei Destruído é uma arma poderosa contra Mundo graças à sua pasiva que concede dano bônus igual a uma porcentagem da Vida geral do alvo. Com Mundo confiando tanto na Vida para melhorar seu ataque, este item é eficaz.

Colete de Espinhos

Construir armadura pode ser útil para muitos campeões da rota superior. Mas no confronto contra Mundo, o melhor item de armadura para construir é Colete de Espinhos. Além dos aumentos de Vida e Armadura, ele também possui uma passiva única que infligirá Feridas Dolorosas quando Mundo atacar, reduzindo sua cura.

