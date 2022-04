Riot testará mudanças ‘muito, muito’ experimentais em Pyke no APT de League of Legends

Captain Gameplay, um designer de jogos de League of Legends, compartilhou algumas mudanças experimentais de Pyke que devem chegar aos servidores APT em breve. Eles visam modificar sua ultimate consideravelmente.

O Estripador das Águas Sangrentas receberá “escalonamento de limite de execução infinita em seu R toda vez que executar qualquer coisa de qualquer fonte”, explicou o Captain Gameplay em um post nas mídias sociais.

Very VERY experimental, but tomorrow on PBE pykers is getting infinite execute threshold scaling on his R everytime he executes anything from any source🤽 — Riot Captain Gameplay (@riot_captain) April 27, 2022

Nos servidores ativos, Pyke tem um limite de execução que depende de seu nível. Começando no nível seis, o limite é de 250 pontos de vida, chegando a 550 pontos de vida quando o campeão atinge 550 pontos de vida. As mudanças propostas que estão chegando aos servidores APT presumivelmente farão com que o limite de sua ultimate aumente toda vez que ele executar um inimigo com ela. Não está claro, no entanto, se o Captain Gameplay fala sobre a janela de relançamento da ultimate após conseguir uma execução com Morte das Profundezas ou sobre a duração de toda a partida em geral.

Muitos campeões foram alvo de mudanças de balanceamento na atualização mais recente. Pyke, no entanto, não foi incluído na lista de fortalecimentos ou enfraquecimentos de campeões. Na atualização 12.7, Pyke teve uma taxa de vitórias de 49,86%, de acordo com o site de estatísticas U.GG.

No jogo competitivo, Pyke não tem sido uma prioridade nos últimos meses. Nos playoffs do Spring Split de 2022 das principais ligas do mundo, incluindo LEC, LCK, LPL e LCS, o campeão foi escolhido apenas duas vezes, de acordo com o Oracle’s Elixir.

Ainda não se sabe se as mudanças experimentais de Pyke chegarão aos servidores ativos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Mateusz Miter no Dot Esports no dia 27 de abril.