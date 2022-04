Correção de Swain após alteração na atualização 12.8 do LoL

Swain foi quase imediatamente corrigido depois de receber mudanças substanciais de balanceamento na atualização 12.8, que chegou aos servidores ativos na quarta-feira, 27 de abril.

A Riot aumentou a armadura base do campeão de 23 para 26 e a velocidade base de movimento de 325 para 330. Essa correção vem como resultado de uma atualização de médio alcance que visava todas as habilidades de Swain.

O objetivo da atualização era reviver a fantasia do campeão como um “mestre estrategista e diplomata sombrio e demoníaco” em vez de alguém que depende de outros para executar seus planos. Isso tomou forma com fortalecimentos de mana em suas habilidades, mudanças em suas capacidades de controle de grupo e grandes ajustes em seu (E) e (R).

Embora possa ser muito cedo para dizer se as mudanças tiveram o efeito desejado, a Riot claramente acha que o campeão precisava de mais ajustes. Na atualização 12.8, Swain caiu para uma taxa de vitórias de 45,57% na posição de suporte, 48,02% na rota do meio e 49,83% como carregador da rota inferior, de acordo com o site de estatísticas U.GG. Isso o torna um dos campeões com pior desempenho em várias funções.

Resta saber se a correção aumentará a posição de Swain na escada nos próximos dias e semanas. Mas outras mudanças podem ser necessárias se a atualização de escopo médio continuar a ficar aquém.

Mais mudanças podem estar chegando ao jogo na atualização 12.9, que deve ser lançada na quarta-feira, 11 de maio, de acordo com o cronograma oficial de atualizações da Riot. A atualização, no entanto, será tarde demais para o Mid-Season Invitational, o primeiro evento internacional do LoL do ano, que começa em 10 de maio em Busan, Coréia do Sul.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 28 de abril.