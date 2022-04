Melhores opções para enfrentar Kai’Sa em League of Legends

Use esses campeões e itens para impedir que a Filha do Vazio tome conta do jogo.

Kai’Sa possui dano misto em seu kit e combinado com seus picos de poder claros faz dela uma das melhores escolhas na rota inferior, especialmente com a itemização certa.

Ela passou por vários enfraquecimentos e fortalecimentos desde seu lançamento e, embora alguns tenham sido suficientes para empurrá-la para fora do meta. Embora ela provavelmente receba enfraquecimentos para diminuir de nível em comparação com outros campeões, seu perfil de dano misto sempre a colocará em um ótimo lugar para várias composições.

Ela se encaixa bem em composições com muito dano físico, já que os inimigos provavelmente se concentrarão em fazer armadura para lidar com a maioria das ameaças e ignorarão a itemmização de itens de resistência mágica, que são cruciais contra Kai’Sa. Embora ela possa carregar jogos sozinha devido ao seu perfil de dano misto, invisibilidade e durabilidade geral, ela tem algumas fraquezas claras para ajudá-lo a impedir sua dominação.

Aqui estão as melhores opções para derrotar Kai’Sa na rota inferior.

Estratégia geral

Kai’Sa é uma campeã difícil de enfrentar devido à natureza de seu kit e às possibilidades que ela tem. Alguns jogadores de Kai’Sa optam por atacar à distância e tentam diminuir lentamente sua quantidade de Vida, enquanto outros podem querer jogar no alcance corpo a corpo e ativar a passiva o mais rápido possível para uma enorme explosão de dano.

Independentemente do estilo de jogo, Kai’Sa é vulnerável quando ela se aproxima, já que ela não tem um avanço e depende apenas da velocidade de movimento de seu Sobrecarga (E) desde o início. Quando ela usar essa habilidade, ela receberá um bônus de velocidade de ataque, por isso é importante evitar trocar durante o tempo após a ativação se você não quiser perder a troca. Quando o fortalecimento acabar, você pode se voltar contra ela e usar suas ferramentas para trocar durante a fase de rotas.

Quando Kai’Sa atingir o nível seis, ela terá acesso à usa ultimate, que é um avanço de alta velocidade com um escudo em cima. Você deve evitar ir trocas depois, a menos que tenha certeza de que pode penetrar no escudo para desferir o golpe mortal. Ao mesmo tempo, você deve ter cuidado para não ser cutucado, pois se ela acertar um Exploradora do Vazio (W) quando você estiver com pouca Vida, ela poderá seguir com seu Instinto Assassino (R) e matá-lo com uma explosão rápida do Q dela.

Kai’Sa é uma das campeãs do LoL mais exclusivas, já que suas habilidades podem ser melhoradas assim como Kha’Zix, exceto que seus picos são mais fáceis de adquirir ao obter as estatísticas específicas, como dano de ataque, poder de habilidade ou velocidade de ataque. Você deve ter cuidado com os bônus dela, já que seu dano aumenta muito se seu Q ou W for evoluído e ao mesmo tempo ela recebe um pequeno período de invisibilidade em seu E.

Campeões

Miss Fortune

Imagem via Riot Games

Miss Fortune é uma grande campeã que pode lidar muito bem com Kai’Sa na rota inferior e usar seu poder para converter a liderança para outras rotas também.

No início, seu objetivo deve ser tentar aacertar tropas enquanto Kai’Sa está atrás deles para causar enormes quantidades de dano com Dois por Um (Q). Se você conseguir alguns acertos críticos com essa habilidade, você pode forçar Kai’Sa a ficar recuada e impedir ela de conseguir tropas. Se freezar a rota, você pode acumular uma grande vantagem sobre a rota inferior inimiga e anular sua presença para os objetivos do início do jogo, como Aralto, Arongueijos ou Dragões. Se você estiver freezando, tenha cuidado com emboscadas, já que os jogadores geralmente se reúnem para quebrar uma onda de tropas congelada para ajudar seus companheiros de equipe.

Se você não conseguir congelar a onda, tente empurrar Kai’Sa para baixo da torre e envolvê-la em trocas o mais rápido possível, já que seu dano inicial é muito maior. Quando você atingir o nível seis, sua ultimate pode destruir Kai’Sa se ela não for cuidadosa com seu posicionamento, então tente forçar o flash dela em algumas trocas para dar a possibilidade de obter um abate garantido com sua ultimate durante a próxima troca.

Se você jogou a fase de rota corretamente, você deve ter uma vantagem de ouro, o que permitirá que você se agrupe mais cedo com sua equipe e os ajude a empurrar torres, pegar objetivos neutros ou invadir a selva inimiga. Em lutas de equipe, tente ser uma boa fonte de dano para sua equipe e evite perseguir Kai’Sa. Só faça isso se ela estiver muito mal posicionada e for um alvo fácil para abater.

Samira

Imagem via Riot Games

Samira é uma opção para enfrentar Kai’Sa. Ela tem um ótimo kit para combater Kai’Sa graças à habilidade Voragem Afiada (W), que pode impedir a explosão de Chuva Icathiana. Com essa habilidade em tempo de recarga, Samira tem a vantagem em trocas no início do jogo e pode cutucar Kai’Sa com bastante força, ou até mesmo abatê-la se ela estiver mal posicionada.

Sua habildiade de mobilidade Ímpeto Indomável (E) é uma ótima ferramenta contra Kai’Sa, já que ela não tem mobilidade fora de sua Sobrecarga (E), e você pode iniciar para obter trocas favoráveis ​​​​no início e construir pequenas lideranças que serão acumuladas ao longo do tempo. Se você continuar trocando com Kai’Sa quando o Q ou E dela estiver em tempo de recarga, você poderá forçar os feitiços de invocador dela ou abatê-la se ela não tiver nenhum.

Uma vez fora da fase de rotas, você deve ter uma vantagem de ouro sólida se você seguir as dicas acima e ser capaz de se agrupar com sua equipe enquanto Kai’Sa está presa tentando voltar ao jogo. Se você ajudou sua equipe a pegar algumas torres ou objetivos, sinta-se à vontade para voltar para a rota inferior para acumular alguma experiência e ouro. Se Kai’Sa tentar enfrentá-la, use sua Voragem Afiada (W) para negar sua explosão e vire-se contra ela com seu combo para matá-la. Mantenha-a sob controle e não permita que ela abata tropas livremente. Não a deixe alcançar seus picos de poder, que melhoram suas habilidades, pois ela se tornará muito mais poderosa que você.

Vayne

Imagem via Riot Games

Ao contrário de Samira e Miss Fortune, que têm alguma margem para erros, Vayne é uma combinação de habilidades que exige que você jogue muito bem sua rota, evitando trocas desfavoráveis ​​e estando ciente do status atual da rota. Você não tem o dano de explosão de Miss Fortune, nem a mobilidade de Samira, mas tem um grande dano sustentado, que deve ser capaz de causar quando Kai’Sa tiver suas habilidades em tempo de recarga.

Procure ativar Dardos de Prata (W) toda vez que Kai’Sa tentar dar os últimos golpes em tropas. Se ela usar sua Chuva Icathiana (Q) para abater tropas, enfrente-a e tente acertar um bom Condenar (E) para puní-la. Ao fazer esse combo duas ou três vezes, ela deve estar com a Vida baixa o suficiente para voltar e dar a você tempo para conseguir seus itens principais.

Depois de ter seu item mítico, como Mata-Cráquem ou Arcoescudo Imortal, você poderá vencer Kai’Sa facilmente se a mantiver sob controle e ela não estiver numa bola de neve. Sinta-se à vontade para acampar em arbustos e emboscá-la com sua Hora Final (R) na invisibilidade do Rolamento (Q). Quando ela perceber o que está acontecendo, ela estará morta para o seu dano.

Em lutas de equipe, procure por flancos na Kai’Sa desavisada e não fique perto de seu time, tente usar a parte de invisibilidade do seu ultimate para grandes flancos para excluir a Kai’Sa oponente do Rift e mudar o rumo da batalha a favor do seu time para conseguir facilmente uma vitória.

Itens para enfrentar Kai’Sa

Botas de Aço Galvanizado

Esta é uma opção de botas alternativa às tradicionais Grevas do Berserker se você quiser reduzir o dano de ataque básico dela. Embora ela tenha muito dano misto e ignore a maior parte da redução, ainda é um bom investimento se você estiver tendo problemas para lidar com ela. É um ótimo investimento contra composições que possuem vários campeões que causam dano físico.

Cetro Vampírico

Este é um item barato para ajudá-lo no início contra as cutucadas de Kai’Sa. Se você estiver indo para uma itemização que tenha Cetro Vampírico, você pode apressá-lo para anular as cutucadas iniciais de seu W ou Q e mantê-lo saudável para permanecer por longos períodos na rota.

Sedenta por Sangue

Este item é uma ótima opção defensiva se você estiver tendo problemas para lidar com a explosão de Kai’Sa ou seus companheiros de equipe. Ele fornece uma grande quantidade de estatísticas em cima de um escudo passivo, que pode ser mantido facilmente e ajuda você a sobreviver a lutas de equipe para poder causar danos.

Arco Escudo Imortal

Este é um ótimo item mítico para impedir que Kai’Sa o destrua se você estiver com pouca Vida. Se você estiver enfrentando uma composição cheia de assassinos, você pode usar o Arcoescudo Imortal para aumentar sua capacidade de sobrevivência. Ele tem uma ótima árvore de construção, que permite que você se sustente das cutucadas de Kai’Sa e sobreviva ao seu all-in se ela decidir iniciar.

Força do Vendaval

Este é o item Mítico ofensivo que você deve escolher na maioria dos seus jogos devido ao seu potencial de dano. Com ele, você pode virar a maré contra Kai’Sa se ela errar e abatê-la antes que ela perceba de onde veio a explosão. É um item essencial hoje em dia para a maioria dos atiradores devido à sua ótima árvore de construção. Embora a parte de mobilidade do avanço não seja tão útil, a parte do dano será útil contra Kai’Sa.

