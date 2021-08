Riot confirma que Campeonato Mundial 2021 de League of Legends será realizado na Europa

O Campeonato Mundial 2021 de League of Legends, que seria realizado na China, foi transferido para a Europa, segundo o Diretor Global de Esports da Riot Games, John Needham.

A Riot ainda não está pronta para anunciar em que local da Europa será o campeonato, mas “acessibilidade para o maior número de equipes e dos seus melhores jogadores” será uma prioridade para a escolha desse local. Esse foi, segundo Needham, um dos fatores que obrigaram a Riot a mudar o país que sediaria o evento.

“Com a variante Delta, as restrições de viagem e os protocolos contra a COVID tornaram nossa vida ainda mais complicada em 2021 do que era em 2020”, explicou Needham. “Infelizmente, chegamos a um ponto em que fica extremamente difícil garantir que as equipes classificadas e seus melhores jogadores consigam participar do Mundial presencialmente neste ano. Por isso, tomamos a difícil decisão de transferir a sede do Mundial da China para a Europa.”

A Riot acredita que transferir o Mundial para a Europa garante que mais times e seus melhores jogadores tenham a chance de participar presencialmente do campeonato. De acordo com Needham, mais informações sobre os locais do evento serão divulgadas nas próximas semanas, para o alívio dos fãs ansiosos de todo o mundo.

Na semana passada, os times da LCS ainda estavam tentando garantir seus vistos para entrar na China, segundo o Upcomer. E parece que a própria Riot também teve dificuldades para garantir a viagem de sua equipe para o país. Não se sabe quando a Riot vai anunciar as novas cidades do Mundial 2021, especialmente porque falta apenas um mês para o começo do evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 24 de agosto.