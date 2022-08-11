Wordle game help: 5-letter words with ‘I’ and ‘N’

Even for pro Wordle players, some days will be tougher than others.
Sometimes, you might be feeling stuck, with no idea what to do next, after finding a couple of yellow letters in your first few guesses. The word of the day itself might not be that hard, but you still can’t piece it together with the information you have.
If today you found an “I” and an “N” somewhere in the word and you’re looking for some inspiration, check out the list and guide below.
Five-letter words with “I” and “N” to try in Wordle
- ACING
- ACINI
- ACTIN
- ADMIN
- AGAIN
- AGING
- AHING
- AIRNS
- ALGIN
- ALIEN
- ALIGN
- ALINE
- ALOIN
- AMAIN
- AKING
- AMINE
- AMINO
- AMINS
- AMNIA
- AMNIC
- AMNIO
- ANILE
- ANILS
- ANIMA
- ANIME
- ANIMI
- ANION
- ANISE
- ANTIC
- ANTIS
- ANVIL
- APIAN
- APING
- AUXIN
- AVIAN
- AVION
- AWING
- AXING
- AXION
- AYINS
- AZINE
- BAING
- BAIRN
- BASIN
- BEGIN
- BAING
- BAIRN
- BEING
- BENNI
- BAVIN
- BINAL
- BINDI
- BINDS
- BINER
- BINES
- BINGE
- BINGO
- BINIT
- BINTS
- BIONT
- BISON
- BLAIN
- BLIND
- BLING
- BLINI
- BLINK
- BLINY
- BINGY
- BOING
- BRAIN
- BISON
- BRINE
- BRING
- BRINK
- BRINS
- BRINY
- BRUIN
- BURIN
- CABIN
- CAINS
- CAIRN
- BOINK
- BONIE
- CANID
- CHAIN
- CHINA
- CHINE
- CHING
- CHINO
- CHINS
- CANTI
- CINCH
- CINES
- CINQS
- CIONS
- CLINE
- CLING
- CLINK
- CNIDA
- COIGN
- COINS
- COLIN
- CONIC
- CONIN
- COVIN
- CUING
- CUMIN
- CUNIT
- CUTIN
- CYNIC
- DANIO
- DEIGN
- COIGN
- COINS
- COLIN
- CONIA
- CONIC
- CONIN
- CORNI
- DENIM
- DIENE
- CUNEI
- DINAR
- DINED
- DINER
- DINES
- DINGE
- DINGO
- DINGS
- DINGY
- DINKS
- DINKY
- DINOS
- DINTS
- DEIGN
- DHONI
- DIANA
- DIANE
- DIENE
- DIVAN
- DIWAN
- DIZEN
- DJINN
- DJINS
- DOING
- DINKS
- DINOS
- DINTS
- DRAIN
- DRINK
- DWINE
- DYING
- EIKON
- EKING
- ELAIN
- ELFIN
- ELINT
- ELOIN
- DJINS
- ENNUI
- ENOKI
- ENTIA
- ENVOI
- EOSIN
- EXINE
- EXING
- EYING
- FAINT
- EATIN
- FEIGN
- FEINT
- FICIN
- FIEND
- ENFIX
- ENIAC
- ENLIT
- ENNUI
- FINAL
- FINCA
- FINCH
- FINDS
- FINED
- FINER
- FINES
- FINIS
- EXINE
- EXING
- FINKS
- FINNY
- FINOS
- FIRNS
- FLING
- FLINT
- FOINS
- FIEND
- FUNDI
- FUNGI
- GAINS
- GAMIN
- GARNI
- GENIC
- GENIE
- GENII
- GENIP
- FINER
- FINES
- FINIS
- FINKS
- FINNY
- FINOS
- FIRNI
- FIRNS
- GIANT
- GINCH
- GINKS
- GINNY
- GIPON
- GIRNS
- GIRON
- GIVEN
- GLINT
- GOING
- GONIA
- GONIF
- GRAIN
- GRIND
- GRINS
- GROIN
- GWINE
- GYNIE
- HAINT
- HEMIN
- HINDS
- HINGE
- HINKY
- HINNY
- HINTS
- HONGI
- HYING
- ICING
- ICONS
- IDENT
- IKONS
- IMINE
- IMINO
- INANE
- INAPT
- INARM
- INBOX
- INBYE
- INCOG
- INCUR
- INCUS
- INDEX
- INDIE
- INDOL
- INDOW
- INDRI
- INDUE
- INEPT
- INERT
- INFER
- INFIX
- INFOS
- INFRA
- INGLE
- INGOT
- INION
- INKED
- INKER
- INKLE
- INLAY
- INLET
- INNED
- INNER
- INPUT
- INRUN
- INSET
- INTER
- INTIS
- INTRO
- INURE
- INURN
- INVAR
- IODIN
- IONIC
- IRING
- IRONE
- IRONS
- IRONY
- IXNAY
- JINGO
- JINKS
- JINNI
- JINNS
- JOINS
- JOINT
- KAINS
- KANJI
- KIANG
- KILNS
- KINAS
- KINDS
- KINES
- KINGS
- KININ
- KINOS
- KIRNS
- KNIFE
- KNISH
- KNITS
- KOINE
- KYLIN
- LANAI
- LAPIN
- LAYIN
- LENIS
- LEVIN
- LIANA
- LIANE
- LIANG
- LIENS
- LIGAN
- LIKEN
- LIMAN
- LIMEN
- LIMNS
- LINAC
- LINDY
- LINED
- LINEN
- LINER
- LINES
- LINEY
- LINGA
- LINGO
- LINGS
- LINGY
- LININ
- LINKS
- LINKY
- LINNS
- LINNY
- LINOS
- LINTS
- LINTY
- LINUM
- LIONS
- LIPIN
- LIVEN
- LOGIN
- LOINS
- LUNGI
- LUPIN
- LYING
- LYSIN
- MAINS
- MANIA
- MANIC
- MATIN
- MAVIN
- MEINY
- MIENS
- MINAE
- MINAS
- MINCE
- MINCY
- MINDS
- MINED
- MINER
- MINES
- MINGY
- MINIM
- MINIS
- MINKE
- MINKS
- MINNY
- MINOR
- MINTS
- MINTY
- MINUS
- MIRIN
- MIZEN
- MONIC
- MONIE
- MUCIN
- MUNIS
- NABIS
- NADIR
- NAEVI
- NAIAD
- NAIFS
- NAILS
- NAIRA
- NAIRU
- NAIVE
- NARIC
- NARIS
- NEIFS
- NEIGH
- NEIST
- NEWIE
- NICAD
- NICER
- NICHE
- NICKS
- NICOL
- NIDAL
- NIDED
- NIDES
- NIDUS
- NIECE
- NIEVE
- NIFFS
- NIFFY
- NIFTY
- NIGHS
- NIGHT
- NIHIL
- NIKAH
- NILLS
- NIMBI
- NINER
- NINES
- NINJA
- NINNY
- NINON
- NINTH
- NIPAS
- NIPPY
- NIQAB
- NISEI
- NISUS
- NITER
- NITES
- NITID
- NITON
- NITRE
- NITRO
- NITTY
- NIVAL
- NIXED
- NIXES
- NIXIE
- NIZAM
- NOILS
- NOILY
- NOIRS
- NOISE
- NOISY
- NOMOI
- NONIS
- NORIA
- NORIS
- NUBIA
- NUDIE
- OHING
- OINKS
- OLEIN
- ONION
- ONIUM
- ONTIC
- OPINE
- OPING
- OPSIN
- ORCIN
- ORNIS
- ORPIN
- OVINE
- OWING
- PAINS
- PAINT
- PANIC
- PATIN
- PAVIN
- PEINS
- PEKIN
- PENIS
- PENNI
- PIANI
- PIANO
- PIANS
- PIING
- PINAS
- PINCH
- PINED
- PINES
- PINEY
- PINGO
- PINGS
- PINKO
- PINKS
- PINKY
- PINNA
- PINNY
- PINON
- PINOT
- PINTA
- PINTO
- PINTS
- PINUP
- PIONS
- PIRNS
- PITON
- PLAIN
- PLINK
- POIND
- POINT
- PORIN
- PRINK
- PRION
- PUNJI
- PURIN
- PYINS
- QUINS
- QUINT
- QUOIN
- RAINS
- RAINY
- RAMIN
- RANID
- RANIS
- RAVIN
- RAWIN
- REIGN
- REINK
- REINS
- RENIG
- RENIN
- REPIN
- RESIN
- REWIN
- RHINO
- RIANT
- RICIN
- RINDS
- RINDY
- RINGS
- RINKS
- RINSE
- RIPEN
- RISEN
- RIVEN
- ROBIN
- RONIN
- ROSIN
- RUING
- RUINS
- RUNIC
- RUTIN
- SABIN
- SAINS
- SAINT
- SARIN
- SASIN
- SATIN
- SAVIN
- SCION
- SEGNI
- SEINE
- SENGI
- SENTI
- SERIN
- SHINE
- SHINS
- SHINY
- SIGNA
- SIGNS
- SINCE
- SINES
- SINEW
- SINGE
- SINGS
- SINHS
- SINKS
- SINUS
- SIREN
- SKEIN
- SKINK
- SKINS
- SKINT
- SLAIN
- SLING
- SLINK
- SNAIL
- SNIBS
- SNICK
- SNIDE
- SNIFF
- SNIPE
- SNIPS
- SNITS
- SONIC
- SOZIN
- SPINE
- SPINS
- SPINY
- STAIN
- STEIN
- STING
- STINK
- STINT
- SUING
- SUINT
- SWAIN
- SWINE
- SWING
- SWINK
- TAINS
- TAINT
- TAKIN
- TEIND
- TEINS
- TENIA
- THEIN
- THINE
- THING
- THINK
- THINS
- TIANS
- TIGON
- TINCT
- TINEA
- TINED
- TINES
- TINGE
- TINGS
- TINNY
- TINTS
- TITAN
- TIYIN
- TIYNS
- TONDI
- TONIC
- TOXIN
- TRAIN
- TRINE
- TUNIC
- TWAIN
- TWINE
- TWINK
- TWINS
- TWINY
- TYING
- TYIYN
- UNAIS
- UNBID
- UNCIA
- UNDID
- UNFIT
- UNFIX
- UNHIP
- UNICA
- UNIFY
- UNION
- UNITE
- UNITS
- UNITY
- UNLIT
- UNMIX
- UNPIN
- UNRIG
- UNRIP
- UNTIE
- UNTIL
- UNWIT
- UNZIP
- URINE
- USING
- VEINS
- VEINY
- VENIN
- VIAND
- VIMEN
- VINAL
- VINAS
- VINCA
- VINED
- VINES
- VINIC
- VINOS
- VINYL
- VIXEN
- VYING
- WAINS
- WHINE
- WHINS
- WHINY
- WIDEN
- WIGAN
- WINCE
- WINCH
- WINDS
- WINDY
- WINED
- WINES
- WINEY
- WINGS
- WINGY
- WINKS
- WINOS
- WINZE
- WITAN
- WIZEN
- WRING
- XENIA
- XENIC
- YINCE
- YOGIN
- YONIC
- YONIS
- ZAYIN
- ZEINS
- ZINCO
- ZINCS
- ZINCY
- ZINEB
- ZINES
- ZINGS
- ZINGY
- ZINKY
The two letters are still pretty common and appear with a wide variety of combinations, as you can see on the list above. That means you need to pay close attention to the information obtained from your previous guesses and elimination is your best bet. Use letters you have not used before, and if you don’t know where the “I” and the “N” are yet, don’t place them in the same positions of the word as you did before.
You should start by crossing out all the words on the list above that do not fit the criteria you already have. That includes words with any letters that came out gray today, as well as those where the “I” and the “N” are in places where you know they can’t be. Then, make your way through the alphabet with common letters like “A,” “E,” “L,” “R,” “T,” or even “Y.”
You can mix a few more uncommon letters if you want as well, though starting from the most common should give you the most information. The most important thing to do is not re-use any letters and placements that can’t give you any answers, except in the case of green letters.
If you’re still unsure and don’t want to wait until Wordle resets at midnight local time, you can always look up the answer to today’s puzzle (which we update around 12am CT).