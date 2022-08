Every FIFA 23 player rating leaked from the Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A and many more.

EA messed up: FIFA 23 has been leaked and many fans are trying to make sense of the chaos. We figured the only way to satiate the thirst for leaks is to list every leaked FIFA 23 player rating in one place. Yes, every single one.

A glitch allowed Xbox users to play FIFA 23 a month before they were supposed to. Naturally, what followed was a mountain of leaks. The leaked soundtrack, leaked kits, face scans, interface, and most of all, leaked player ratings. That’s why you’re here and we won’t keep you waiting anymore.

The list below will guide you league by league, team by team, player by player for every leaked FIFA 23 player rating so far.

Leaked FIFA 23 English Premier League player ratings

Manchester United

Ronaldo – 90

Sancho – 84

Elanga – 74

Fernandes – 86

McTominay – 80

Fred – 80

Shaw – 80

Varane – 84

Maguire – 81

Dalot – 78

De Gea – 87

Manchester City

Haaland – 88

Grealish – 84

Foden – 85

Silva – 88

De Bruyne – 91

Rodri – 87

Cancelo – 88

Laporte – 86

Dias – 88

Walker – 85

Ederson – 89

Mahrez – 86

Alvarez – 78

Gündogan – 85

Philips – 81

Stones – 83

Ake – 78

Ortega – 80

Liverpool

Diaz – 84

Nunez – 82

Salah – 90

Thiago – 86

Henderson – 83

Fabinho – 87

Robertson – 87

Van Dijk – 90

Matip – 84

Alexander-Arnold – 87

Alisson – 89

Jota – 85

Firmino – 83

Keita – 81

Milner – 78

Gomez – 81

Konate – 81

Kelleher – 73

Elliott – 73

Carvalho – 73

Jones – 76

Tsimikas – 77

Oxlade-Chamberlain- 77

Adrian – 72

Chelsea

Havertz – 84

Sterling – 86

Mount – 84

Jorginho – 85

Kante – 89

Chilwell – 82

Koulibaly – 87

Silva – 86

Azpilicueta – 82

James – 84

Mendy – 86

Ziyech – 83

Pulisic – 82

Kovacic – 84

Loftus-Cheek – 76

Cucurella – 81

Chalobah – 76

Kepa – 80

Alonso – 79

Bettinelli – 80

Sarr – 75

Ampadu – 73

Barkley – 76

Batshuayi – 77

Gilmour – 72

Chukwuemeka – 64

Emerson – 77

Hudson – 77

Arsenal

Tomiyasu – 79

Pepe – 79

Xhaka – 79

Bellerin – 79

Zinchenko – 79

Martinelli – 78

Holding – 78

Vieira – 77

Turner – 77

Elneny – 76

Partey – 84

Odegaard – 84

Jesus – 83

Ramsdale – 82

Saka – 82

Tierney – 81

Gabriel – 81

Smith-Rowe – 80

Saliba – 80

White – 79

Tottenham Hotspur

Son – 89

Kane – 89

Kulusevski – 81

Hojbjerg – 83

Bentancur – 79

Sessegnon – 75

Davies – 79

Dier – 80

Romero – 83

Royal – 78

Lloris – 87

Richarlison – 81

Moura – 80

Perisic – 84

Bissouma – 81

Skipp – 77

Lenglet – 78

Forster – 76

Aston Villa

Coutinho – 82

Ings – 79

Bailey – 80

Ramsey – 75

McGinn – 79

Kamara – 80

Digne – 82

Diego Carlos – 83

Konsa – 79

Cash – 79

Martinez – 84

Watkins – 78

Buendia – 80

Douglas Luiz – 78

Nakamba – 75

Mings – 78

Hause – 75

Olsen – 75

Leicester City

Vardy – 85

Barnes – 80

Maddison – 82

Albrighton – 75

Dewsbury – 74

Tielemans – 84

Castagne – 78

Evans – 79

Fofana – 79

Pereira – 83

Ward – 75

Iheanacho – 77

Perez – 76

Mendy – 74

Choudhury – 73

Söyüncü – 78

Thomas – 75

Iversen – 73

Leeds United

Bamford – 78

Sinisterra – 80

Aaronson – 74

Harrison – 77

Roca – 76

Adams – 76

Firpo – 75

Cooper – 76

Llorente – 76

Kristensen – 77

Meslier – 77

Gelhardt – 72

Rodrigo – 77

Hames – 77

Klich – 74

Koch – 76

Struijk – 76

Klaesson – 65

Newcastle United

Saint-Maximin – 81

Wilson – 79

Almiron – 78

Joelinton – 75

Willock – 75

Guimaraes – 81

Targett – 77

Botman – 80

Schär – 77

Trippier – 84

Pope – 81

Wood – 76

Fraser – 76

Ritchie – 73

Murphy – 73

Burn – 77

Krafth – 74

Dubravka – 80

Crystal Palace

Edouard – 76

Zaha – 82

Eze – 76

Olise – 76

Schlupp – 76

Doucoure – 76

Mitchell – 76

Guehi – 78

Andersen – 77

Clyne – 74

Guaita – 79

Mateta – 76

Ayew – 75

McArthur – 75

Hughes – 75

Riedewald – 74

Ward – 74

Johnstone – 75

West Ham United

Antonio – 79

Fornals – 79

Lanzini – 79

Bowen – 80

Rice – 84

Soucek – 81

Cresswell – 78

Aguerd – 80

Zouma – 80

Coufal – 80

Fabianski – 82

Scamacca – 80

Cornet – 78

Benrahma – 78

Downes – 70

Diop – 77

Johnson – 74

Areola – 81

Wolverhampton Wanderers

Jimenez – 82

Hwang Hee Chan – 77

Neto – 78

Gibbs – 75

Moutinho – 81

Neves – 83

Ait Nouri – 76

Kilman – 77

Collins – 75

Jonny – 79

Sa – 81

Guedes – 82

Traore – 79

Podence – 78

Chiquinho – 69

Dendoncker – 76

Gomes – 69

Sarkic – 68

Brighton & Hove Albion

Welbeck – 75

Trossard – 79

MacAllister – 76

March – 75

Mwepu – 76

Caicedo – 70

Gross – 77

Webster – 76

Dunk – 79

Veltman – 78

Sanchez – 77

Undav – 77

Maupay – 76

Lallana – 75

Moder – 74

Lamptey – 75

Colwill – 70

Steele – 65

Leaked FIFA 23 Spanish La Liga player ratings

Barcelona

Lewandowski – 91

Depay – 85

Dembele – 83

Pedri – 85

De Jong – 87

Busquets – 85

Alba – 85

Pique – 83

Kounde – 84

Araujo – 83

Ter Stegen – 88

Auba – 85

Raphinha – 83

Ferran – 82

Kessie – 84

Real Madrid

Vinicius – 86

Benzema – 91

Rodrygo – 812

Kroos – 88

Modric – 88

Casemiro – 89

Mendy – 83

Alaba – 86

Rüdiger – 87

Carvajal – 84

Courtois – 90

Hazard – 84

Asensio – 83

Valverde – 84

Tchouameni – 82

Militao – 84

Vazquez – 81

Camavinga – 79

Ordiozola – 78

Ceballos – 77

Vallejo – 75

Mariano – 74

Blanco – 71

Reinier – 69

Marvin – 67

Peter – 65

Obrador – 64

Arribas – 63

Atlético Madrid

João Félix – 84

Griezmann – 83

Carrasco – 85

Koke – 83

Llorente – 84

Molina – 78

Reinildo – 79

Gimenez – 83

Savic – 84

Oblak – 89

Correa – 83

Cunha – 81

Lemar – 83

Witsel – 79

Felipe – 81

Hermoso – 80

Grbic – 74

Real Betis

Iglesias – 81

Juanmi – 79

Fekir – 85

Canales – 84

Guardoda – 77

Rodriguez – 81

Moreno – 80

Luiz Felipe – 79

Bartra – 81

Sabaly – 76

Bravo – 78

Willian Jose – 78

Carvalho – 80

Joaquin – 79

Ruiz – 78

Miranda – 76

Montoya – 75

Silva – 80

Sevilla

En-Nesyri – 80

Gomez – 84

Isco – 82

Corona – 81

Jordan – 80

Fernando – 83

Acuña – 85

Rekik – 77

Marcão – 79

Navas – 83

Bounou – 84

Ocampos – 81

Lamela – 79

Mir – 79

Rakitic – 82

Gudelj – 79

Montiel – 79

Dmitrovic – 80

Villarreal

Morales – 80

Moreno – 85

Danjuma – 82

Pino – 79

Parejo – 86

Capoue – 80

Estupinan – 79

Torres – 83

Albiol – 82

Foyth – 79

Rulli – 82

Alcacer – 79

Coquelin – 80

Trigueros – 79

Mandi – 78

Pedraza – 78

Femenia – 74

Reina – 77

Chukwueze – 79

Leaked FIFA 23 German Bundesliga player ratings

Eintracht Frankfurt

Alario – 78

Götze – 81

Kolo Muani – 78

Kostic – 85

Rode – 78

Sow – 80

Knauff – 75

Ndicka – 81

Tuta – 77

Toure – 74

Trapp – 86

Schalke 04

Terodde – 76

Mohr – 73

Zalazar – 73

Krauss – 71

Mollet – 76

Kral – 75

Ouwejan – 75

Kaminski – 71

Yoshida – 73

Brunner – 75

Schwolow – 75

Larsson – 74

Polter – 73

Bülter – 72

Latza – 72

Thiaw – 72

Lode – 70

Fährmann – 70

Borussia Dortmund

Modeste – 79

Malen – 79

Reus – 85

Adeyemi – 75

Bellingham – 84

Dahoud – 80

Guerreiro – 82

Schlotterbeck – 82

Hummels – 84

Meunier – 78

Kobel – 83

Moukoko – 69

Can – 82

Brandt – 82

Özcan – 79

Reyna – 77

Süle – 85

Meyer – 71

Bayern Munich

Neuer – 90

Kimmich – 89

Mane – 89

Gorertzka – 87

Müller – 87

Coman – 86

Gnabry – 85

De Ligt – 85

Hernandez – 84

Sane – 84

Davies – 84

Mazraoui – 82

Upamecano – 81

Musiala – 81

Sabitzer – 80

Pavard – 79

Gravenberch – 79

Ulreich – 75

Choupo-Moting – 75

Zirkzee – 75

Werder Bremen

Ducksch – 75

Füllkrug – 75

Stage – 72

Bittencourt – 75

Gross – 70

Jung – 72

Friedl – 74

Veljkovic – 73

Pieper – 75

Weiser – 73

Pavlenka – 78

Dinkci – 65

Schmid – 72

Rapp – 69

Gruev – 68

Stark – 75

Agu – 71

Zetterer – 68

RB Leipzig

Nkunku – 86

Silva – 82

Olmo – 82

Raum – 81

Laimer – 83

Kampl – 80

Henrichs – 77

Gvardiol – 81

Orban – 82

Simakan – 78

Gulacsi – 85

Werner – 82

Forsberg – 81

Schlager – 80

Szoboszlai – 79

Haidara – 78

Halstenberg – 78

Blaswich – 72

Stuttgart

Kalajdzic – 78

Tomas – 75

Sosa – 78

Ahamada – 64

Führich – 74

Silas – 75

Endo – 78

Ito – 72

Anton – 75

Mavorpanos – 78

Müller – 76

Pfeiffer – 71

Churlinov – 68

Coulibaly – 69

Vagnoman – 71

Stenzel – 69

Avoudja – 65

Bredlow – 68

Borussia Mönchengladbach

Thuram – 78

Plea – 78

Stindl – 79

Hofmann – 81

Neuhaus – 80

Kone – 77

Bensebaini – 78

Elvedi – 77

Itakura – 75

Lainer – 77

Sommer – 85

Kramer – 77

Herrmann – 73

Friedrich – 77

Beyer – 74

Netz – 73

Scally – 71

Sippel – 73

Bayer Leverkusen

Schick – 85

Azmoun – 80

Diaby – 84

Bellarabi – 79

Demirbay – 81

Andrich – 81

Hincapie – 78

Tapsoba – 81

Tah – 82

Frimpong – 80

Hradecky – 83

Adli – 74

Aranguiz – 80

Palacios – 78

Hlozek – 77

Bakker – 75

Kossounou – 75

Lunev – 76

Wirtz – 82

VFL Bochum

Holtmann – 74

Hofmann – 74

Zoller – 73

Förster – 72

Stöger – 72

Losilla – 75

Danilo – 77

Ordets – 75

Lampropoulos – 68

Gamboa – 74

Riemann – 79

Antwi-Adjei – 70

Ganvoula – 67

Goralski – 73

Stafylidis – 72

Janko – 71

Masovic – 71

Esser – 72

Hoffenheim

Kramaric – 82

Rutter – 75

Baumgartner – 78

Geiger – 75

Samassekol – 76

Angelino – 83

Hübner – 75

Posch – 75

Vogt – 76

Kaderabek – 77

Baumann – 83

Bebou – 77

Dabbur – 75

Skov – 74

Prömel – 76

Rudy – 75

Nsoki – 73

Pentke – 71

Hamburger

Kittel – 73

Glatzel – 73

Jatta – 71

Benes – 73

Reis – 71

Meffert – 72

Muheim – 69

Schonlau – 72

Vuskovic – 72

Heyer – 71

Heuer Ferna – 73

Opoku – 67

Bilbija – 67

Königsdörffer – 67

Rohr – 65

Leibold – 74

David – 68

Raab – 69

Leaked FIFA 23 Italian Serie A player ratings

AC Milan

Ibrahimovic – 82

Leão – 84

Giroud – 82

Saelemaekers – 78

Brahim – 78

Bennacer – 82

Tonali – 84

Hernandez – 85

Tomori – 84

Kalulu – 78

Calabria – 80

Maignan – 87

Rebic – 80

Messias – 78

Krunic – 77

Bakayoko – 75

Kjaer – 82

Ballo-Toure – 72

Tatarusanu – 76

De Ketelaere – 78

Adli – 75

Florenzi – 79

Origi – 76

Pobega – 76

Gabbia – 70

Stanga – 60

Lazetic – 65

Juventus

Szczęsny – 86

Pogba – 85

Di Maria – 84

Vlahovic – 84

Chiesa – 84

Bonucci – 84

Bremer – 83

Cuadrado – 83

Locatelli – 82

Zakaria – 81

AS Roma

Abraham – 82

Dybala – 86

Zaniolo – 81

Spinazzola – 82

Wijnaldum – 80

Pellegrini – 84

Karsdorp – 80

Ibanez – 79

Smalling – 81

Mancini – 81

Patricio – 82

El Shaar – 77

Shomurodov – 75

Cristante – 80

Matic – 79

Celik – 76

Kumbulla – 75

Svilar – 69

Napoli

Kvaratskhelia – 74

Osimhen – 83

Politano – 81

Zielinski – 83

Fabian – 83

Zambo – 81

Mario Rui – 78

Kim Min-Jae – 79

Rrahmani – 80

Di Lorenzo – 82

Meret – 78

Lozano – 81

Petagna – 76

Lobotka – 81

Elmas – 78

Oliviera – 77

Jesus – 76

Inter

Martinez – 86

Lukaku – 86

Gosens – 82

Calhanoglu – 84

Barella – 86

Dumfries – 82

Brozovic – 86

Bastoni – 84

De Vrij – 84

Skriniar – 86

Handanovic – 84

Dzeko – 84

Correa – 80

Mkhi – 81

Darmian – 80

D’Ambrosio – 78

Dimarco – 78

Onana – 82

Atalanta

Zapata – 83

Malinovskyi – 82

Pasalic – 81

Zappacosta – 79

Koopmeiners – 80

De Roon – 80

Hateboer – 80

Djimsiti – 79

Demiral – 77

Toloi – 81

Musso – 81

Muriel – 82

Boga – 77

Freuler – 80

Ederson – 74

Maehle – 76

Okoli – 71

Sportiello – 75

Ilicic – 81

Fiorentina

Jovic – 79

Saponara – 76

Gonzales – 80

Mandragora – 75

Amrabat – 76

Bonaventura – 78

Biraghi – 80

Igor – 76

Milenkovic – 80

Dodo – 75

Gollini – 78

Ikone – 78

Cabral – 77

Sottil – 75

Zurkowski – 76

Duncan – 75

Martinez Quarta – 76

Terracciano – 76

Leaked FIFA 23 French Ligue 1 player ratings

Paris Saint-Germain

Neymar – 89

Mbappe – 91

Messi – 91

Vitinha – 79

Verratti – 87

Mendes – 80

Kimpembe – 83

Marquinhos – 88

Ramos – 84

Hakimi – 84

Donnarumma – 88

Sarabia – 81

Kalimuendo – 76

Ekitike – 76

Renato Sanches – 80

Mukiele – 79

Bernat – 78

Navas – 88

Lyon

Toko Ekambi – 78

Lacazette – 81

Tete – 76

Paqueta – 82

Tolisso – 81

Caqueret – 79

Tagliafico – 81

Lukeba – 76

Mendes – 76

Gusto – 75

Lopes – 82

Dembele – 80

Aouar – 79

Faivre – 78

Reine-Adelaide – 74

Boateng – 79

Henrique – 73

Riou – 68

Marseille

Milik – 79

Payet – 82

Gerson – 78

Tavares – 73

Goundouzi – 80

Rongier – 78

Clauss – 80

Balerdi – 75

Gigot – 78

Mbemba – 79

Lopez – 79

Sanchez – 79

Ünder – 79

Suarez – 76

Gueye – 76

Kolasinac – 75

Toure – 67

Blanco – 74

AS Monaco

Ben Yedder – 84

Golovin – 79

Diop – 78

Martins – 77

Fofana – 79

Jean Lucas – 75

Henrique – 78

Maripan – 78

Disasi – 77

Vanderson – 76

Nübel – 78

Volland – 82

Embolo – 77

Minamino – 75

Diatta – 74

Aguilar – 77

Badiashile – 77

Didillon – 71

Leaked FIFA 23 Portuguese Primeira Liga player ratings

Benfica

Ramos – 75

João Mario – 79

Rafa – 82

Fernandez – 78

Florentino – 76

Neres – 79

Grimaldo – 82

Vertonghen – 81

Otamendi – 81

Gilberto – 78

Vlachodimos – 81

Varemchuk – 76

Musa – 74

Weigl – 79

Chiquinho – 73

Bah – 78

Morato – 74

Leite – 76

Sporting CP

Santos – 78

Paulinho – 78

Goncalves – 81

Nunes – 79

Ugarte – 77

Reis – 79

Inacio – 79

Coates – 82

Neto – 76

Porro – 81

Adan – 81

Edwards – 78

Trincao – 76

Ribeiro – 66

Morita – 76

Esgaio – 76

St Juste – 76

Israel – 67

FC Porto

Evanilson – 78

Taremi – 81

Pepe – 77

Grujic – 76

Uribe – 81

Otavio – 82

Sanusi – 76

Pepe – 81

Cardoso – 75

João Mario – 75

Costa – 79

Martinez – 75

Galeno – 77

Eustaquio – 76

Veron – 75

Carmo – 76

Wendell – 75

Ramos – 74

Leaked FIFA 23 Scottish Premiership player ratings

Celtic

Maeda – 72

Furuhashi – 75

Jota – 76

Turnbull – 75

O’Rukey – 71

McGregor – 77

Taylor – 72

Starfelt – 73

Carter-Vickers – 74

Juranovic – 75

Hart – 76

Giakoumakis – 73

Mooy – 76

Hatate – 72

Ideguchi – 67

Ralston – 71

Jenz – 67

Siegrist – 69

Rangers

Kent – 76

Colak – 72

Lawrence – 72

Kamara – 75

Jack – 74

Lundstram – 75

Barisic – 73

Davies – 73

Goldson – 75

Tavernier – 78

McGregor – 74

Roofe – 73

Matondo – 73

Wright – 70

Arfield – 71

Yilmaz – 73

Souttar – 71

McLaughlin – 70

Hearts

McKay – 73

Shankland – 68

Forrest – 67

Grant – 69

Haring – 68

Cochrane – 69

Kingsley – 71

Rowles – 67

Halkett – 71

Atkinson – 68

Gordon – 74

Boyce – 70

Devlin – 70

Connor Smith – 60

Michael Smith – 68

Halliday – 66

Sibbick – 66

Stewart 61

Leaked FIFA 23 Dutch Eredivisie player ratings

Ajax

Tadic – 84

Antony – 82

Berghuis – 82

Blind – 80

Timber – 80

Bergwijn – 80

Alavarez – 80

Klaasen – 79

Wijindal – 79

Kudus – 76

PSV

Gakpo – 83

De Jong – 79

Bakayoko – 68

Veerman – 78

Til – 75

Sangare – 81

Max – 77

Obispo – 74

Teze – 77

Junior – 76

Benitez – 80

Vinicius – 76

Vertessen – 73

Gutierrez – 76

Simons – 73

Ramalho – 76

Hoever – 67

Drommel – 73

Leaked FIFA 23 Turkish Süper Lig player ratings

Galatasaray

Seferovic – 76

Mertens – 84

Aktürkoglu – 75

Akgün – 72

Oliveira – 79

Torrerira – 81

Van Aanholt – 76

Bardakci – 74

Nelsson – 75

Dubois – 76

Muslera – 79

Gomis – 75

Midtsjo – 77

Akbaba – 73

Kilinc – 72

Elabdellaoui – 74

Luyindama – 72

Kocuk – 69

Fenerbahce

Valencia – 75

João Pedro – 79

Rossi – 76

Zajc – 75

Kahveci – 77

Arao – 77

Kadioglu – 73

Szalai – 76

Aziz – 74

Osayi-Samuel – 74

Bayindir – 78

King – 75

Dursun – 74

Lincoln – 75

Crespo – 74

Peres – 76

Novak – 72

Egribayat – 70

Besiktas

Weghorst – 79

Muleka – 71

Ucan – 73

Ghezzal – 79

Fernandes – 77

Yilmaz – 63

Masuaku – 75

Saiss – 77

Uysal – 69

Rosier – 77

Destanoglu – 75

Tosun – 73

Boyd – 69

Nkoudou – 75

Hutchinson – 72

Montero – 69

Meras – 69

Günok – 73

Trabzonspor

Cornelius – 75

Trezeguet – 76

Ömür – 75

Visca – 81

Hamsik – 80

Toköz – 75

Elmali – 70

Vitor Hugo – 77

Denswil – 72

Larsen – 75

Cakir – 80

Djaniny – 74

Kouassi – 72

Bakasetas – 77

Siopis – 73

Haspolat – 69

Kaplan – 67

Tepe – 60

Leaked FIFA 23 Argentinian Primera División player ratings

Boca Juniors

Villa – 77

Benedetto – 77

Zeballos – 72

Romero – 76

Fernandez – 76

Varela – 74

Fabra – 76

Rojo – 78

Zambrano – 74

Advincula – 76

Rossi – 79

Vazquez – 72

Ramirez – 74

Campuzano – 73

Molinas – 73

Figal – 72

Weigandt – 71

Romero – 78

Leaked FIFA 23 MLS player ratings

LA FC

Bale – 81

Arango – 74

Vela – 81

Acosta – 72

Cifuentes – 73

Sanchez – 74

Palacios – 71

Chiellini – 84

Murillo – 71

Hollingshea – 71

Crepeau – 74

Rodriguez – 69

Opoku – 65

Blessing – 70

Mendez – 69

Escobar – 68

Fall – 68

McCarthy – 64

That’s all of the leaked FIFA 23 ratings. If you’re hungry for more, you can view the entire FIFA 23 soundtrack, which suffered the same leaky fate as player ratings.