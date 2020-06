Revenant Element of Surprise – Screengrab via Respawn Entertainment Revenant Slice and Dice – Screengrab via Respawn Entertainment Crypto Test Pilot – Screengrab via Respawn Entertainment Crypto Augmented Reality – Screengrab via Respawn Entertainment Crypto Air Traffic Control – Screengrab via Respawn Entertainment Crypto Lift Off – Screengrab via Respawn Entertainment Wattson Eye on the Ring – Screengrab via Respawn Entertainment Crypto Ghost Dance – Screengrab via Respawn Entertainment Wattson Electric Feels – Screengrab via Respawn Entertainment Wattson Lightning in a Bottle – Screengrab via Respawn Entertainment Wattson Static Schematics – Screengrab via Respawn Entertainment Wattson Resonant Frequencies – Screengrab via Respawn Entertainment Octane Shark Teeth – Screengrab via Respawn Entertainment Octane Dj Stim – Screengrab via Respawn Entertainment Octane Hare Raiser – Screengrab via Respawn Entertainment Octane Top Rider – Screengrab via Respawn Entertainment Octane Publicly Stunt – Screengrab via Respawn Entertainment Mirage Unfair Grounds – Screengrab via Respawn Entertainment Mirage Fun Guy – Screengrab via Respawn Entertainment Mirage Ace up the Sleeve – Screengrab via Respawn Entertainment Mirage Sucker Punch – Screengrab via Respawn Entertainment Mirage Pop Goes the Wheel -Screengrab via Respawn Entertainment Caustic Method in Madness – Screengrab via Respawn Entertainment Caustic Corrosive Agent – Screengrab via Respawn Entertainment Caustic Cruel and Unusual – Screengrab via Respawn Entertainment Caustic Hard Nox Life – Screengrab via Respawn Entertainment Caustic Biochemical Romance Screengrab via Respawn Entertainment Bangalore Bulletproof – Screengrab via Respawn Entertainment Bangalore Fire and Fury – Screengrab via Respawn Entertainment Bangalore Weapon Check – Screengrab via Respawn Entertainment Bangalore There It is – Screengrab via Respawn Entertainment Bangalore Stormchaser – Screengrab via Respawn Entertainment Wraith Relentless Aggression – Screengrab via Respawn Entertainment Wraith Dark to Light – Screengrab via Respawn Entertainment Wraith Escape the Trap – Screengrab via Respawn Entertainment Wraith Void Magic – Screengrab via Respawn Entertainment Wraith Method to Madness – Screengrab via Respawn Entertainment Pathfinder Third Kind – Screengrab via Respawn Entertainment Pathfinder Tixels – Screengrab via Respawn Entertainment Pathfinder Disco Tech – Screengrab via Respawn Entertainment Pathfinder Open Cans – Screengrab via Respawn Entertainment Pathfinder Anchors Away – Screengrab via Respawn Entertainment Lifeline Feel the Beat – Screengrab via Respawn Entertainment Lifeline Search and Rescue – Screengrab via Respawn Entertainment Lifeline Good Medicine – Screengrab via Respawn Entertainment Lifeline Clear – Screengrab via Respawn Entertainment Lifeline Shooting Stars – Screengrab via Respawn Entertainment Gibraltar Burnout Legend – Screengrab via Respawn Entertainment Gibraltar Protective Element – Screengrab via Respawn Entertainment Gibraltar Power Posturing – Screengrab via Respawn Entertainment Gibraltar Apex Projection – Screengrab via Respawn Entertainment Gibraltar Catch of the Day – Screengrab via Respawn Entertainment Gibraltar Bricks and Mortar – Screengrab via Respawn Entertainment Bloodhound Legend of the West – Screengrab via Respawn Entertainment Bloodhound Ready to Strike – Screengrab via Respawn Entertainment Bloodhound Wild Tracker – Screengrab via Respawn Entertainment Bloodhound Quoth of the Raven – Screengrab via Respawn Entertainment Bloodhound Fortune Hunter – Screengrab via Respawn Entertainment Loba Beautiful Game – Screengrab via Respawn Entertainment Loba Criminal – Screengrab via Respawn Entertainment Loba Now You See It – Screengrab via Respawn Entertainment Loba Leader of the Pact – Screengrab via Respawn Entertainment Loba Big Fish – Screengrab via Respawn Entertainment Revenant Silent Assasin – Screengrab via Respawn Entertainment Screengrab via Respawn Entertainment Screengrab via Respawn Entertainment

Apex Legends has a pretty cool way to show off your exploits and achievements while playing the game in a feature called banners.

In addition to cosmetic items like skins, banners act as a way to show off your skills on a legend using different badges that boast your level, kills, or accomplishments.

A banner is split into multiple sections to give players the chance to fully customize their loadout. You have the frame which goes around the banner, the pose for the character, and different badges to showcase your statistics.

For those looking to really demonstrate what they are capable of though, animated legendary banner frames exist that bring your legend to life.

Each character currently has five to six legendary banner frames that players can purchase, but they aren’t the only ones you’ll see in the game. Respawn Entertainment introduced many seasonal items to Apex both via holiday events or battle passes. These often include other legendary cosmetics, including banners, which are only available throughout a limited-time period. If you missed these events, it’s not possible to obtain these items unless Respawn makes them available again through the in-game shop.

If you see one of these banners when you next load up the game, presume your opponent is either very skilled, has a lot of spare cash, or got insanely lucky with a loot box.

Bloodhound

Bloodhound Fortune Hunter – Screengrab via Respawn Entertainment Bloodhound Quoth of the Raven – Screengrab via Respawn Entertainment Bloodhound Wild Tracker – Screengrab via Respawn Entertainment Bloodhound Ready to Strike – Screengrab via Respawn Entertainment Bloodhound Legend of the West – Screengrab via Respawn Entertainment

Gibraltar

Gibraltar Bricks and Mortar – Screengrab via Respawn Entertainment Gibraltar Catch of the Day – Screengrab via Respawn Entertainment Gibraltar Apex Projection – Screengrab via Respawn Entertainment Gibraltar Power Posturing – Screengrab via Respawn Entertainment Gibraltar Protective Element – Screengrab via Respawn Entertainment Gibraltar Burnout Legend – Screengrab via Respawn Entertainment

Lifeline

Lifeline Shooting Stars – Screengrab via Respawn Entertainment Lifeline Clear – Screengrab via Respawn Entertainment Lifeline Good Medicine – Screengrab via Respawn Entertainment Lifeline Search and Rescue – Screengrab via Respawn Entertainment Lifeline Feel the Beat – Screengrab via Respawn Entertainment

Pathfinder

Pathfinder Anchors Away – Screengrab via Respawn Entertainment Pathfinder Open Cans – Screengrab via Respawn Entertainment Pathfinder Disco Tech – Screengrab via Respawn Entertainment Pathfinder Tixels – Screengrab via Respawn Entertainment Pathfinder Third Kind – Screengrab via Respawn Entertainment

Wraith

Wraith Method to Madness – Screengrab via Respawn Entertainment Wraith Void Magic – Screengrab via Respawn Entertainment Wraith Escape the Trap – Screengrab via Respawn Entertainment Wraith Dark to Light – Screengrab via Respawn Entertainment Wraith Relentless Aggression – Screengrab via Respawn Entertainment

Bangalore

Bangalore Stormchaser – Screengrab via Respawn Entertainment Bangalore There It is – Screengrab via Respawn Entertainment Bangalore Weapon Check – Screengrab via Respawn Entertainment Bangalore Fire and Fury – Screengrab via Respawn Entertainment Bangalore Bulletproof – Screengrab via Respawn Entertainment

Caustic

Caustic Biochemical Romance Screengrab via Respawn Entertainment Caustic Hard Nox Life – Screengrab via Respawn Entertainment Caustic Cruel and Unusual – Screengrab via Respawn Entertainment Caustic Corrosive Agent – Screengrab via Respawn Entertainment Caustic Method in Madness – Screengrab via Respawn Entertainment

Mirage

Mirage Pop Goes the Wheel -Screengrab via Respawn Entertainment Mirage Sucker Punch – Screengrab via Respawn Entertainment Mirage Ace up the Sleeve – Screengrab via Respawn Entertainment Mirage Unfair Grounds – Screengrab via Respawn Entertainment Mirage Fun Guy – Screengrab via Respawn Entertainment

Octane

Octane Publicly Stunt – Screengrab via Respawn Entertainment Octane Top Rider – Screengrab via Respawn Entertainment Octane Hare Raiser – Screengrab via Respawn Entertainment Octane Dj Stim – Screengrab via Respawn Entertainment Octane Shark Teeth – Screengrab via Respawn Entertainment

Wattson

Wattson Resonant Frequencies – Screengrab via Respawn Entertainment Wattson Static Schematics – Screengrab via Respawn Entertainment Wattson Lightning in a Bottle – Screengrab via Respawn Entertainment Wattson Electric Feels – Screengrab via Respawn Entertainment Wattson Eye on the Ring – Screengrab via Respawn Entertainment

Crypto

Crypto Ghost Dance – Screengrab via Respawn Entertainment Crypto Lift Off – Screengrab via Respawn Entertainment Crypto Air Traffic Control – Screengrab via Respawn Entertainment Crypto Augmented Reality – Screengrab via Respawn Entertainment Crypto Test Pilot – Screengrab via Respawn Entertainment

Revenant

Screengrab via Respawn Entertainment Screengrab via Respawn Entertainment Revenant Silent Assasin – Screengrab via Respawn Entertainment Revenant Slice and Dice – Screengrab via Respawn Entertainment Revenant Element of Surprise – Screengrab via Respawn Entertainment

Loba