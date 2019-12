Los equipos de CS:GO más dominantes de 2019

Counter-Strike tuvo uno de sus mejores años, si no el mejor, en 2019. Varios equipos disfrutaron de buenos momentos y lucharon intensamente por la cima en esta temporada.

Sin embargo, nadie dominó durante toda la temporada, como sucedió con Astralis en 2018, SK Gaming/Luminosity en 2016 y Fnatic en 2015. Esto hizo que la temporada fuera más interesante para las y los fans de CS:GO, incluso aquellos que siguen a los equipos más pequeños. Cualquiera podía ganar cualquiera de los torneos, aparte de los Majors, que Astralis siguió dominando, y las sorpresas ocurrieron con mayor frecuencia en otros eventos de primer nivel.

Este año fue posiblemente el lapso más competitivo de CS:GO desde su lanzamiento en 2012. Estos fueron los mejores equipos de CS:GO en 2019.

7) ENCE

Mejor versión: Aleksi «allu» Jalli, Aleksi «Aleksib» Virolainen, Jere «sergej» Jalo, Sami «xSeveN» Laasanen y Jani «Aerial» Jussila

Campeonatos notables: BLAST Pro Series Madrid

Finalistas: IEM Katowice Major, DreamHack Masters Dallas, IEM Chicago y CS:GO Asia Championships

ENCE fue la sensación más placentera de 2018. La alineación de Finlandia terminó el año pasado cerca de los 10 mejores. ¿Pero quién hubiera pensado que ENCE tendría una carrera tan estelar en el IEM Katowice Major en febrero? Los finlandeses perdieron ante Astralis en la final, pero siguieron mostrando la misma consistencia durante la mayor parte de la temporada.

Rompieron la racha de 31 victorias de Astralis en Nuke para ganar la BLAST Pro Series Madrid en mayo, y fueron los finalistas en dos torneos más. A pesar de su buen año, ENCE optó por reemplazar al líder del juego Aleksib con el estelar Miikka «suNny» Kemppi después del StarLadder Berlin Major en septiembre. Sin embargo, el equipo no ha mostrado la misma consistencia y ritmo que logró con Aleksib.

6) Vitality

Foto de Joe Brady vía FACEIT

Mejor versión: Mathieu «ZywOo» Herbaut, Nathan «NBK-» Schmitt, Dan «apEX» Madesclaire, Cédric «RpK» Guipouy y Alex McMeekin

Campeonatos notables: cs_summit four y ECS temporada siete

Finalistas: ESL One Cologne y DreamHack Masters Malmö

La incorporación de ALEX al elenco a fines de 2018 hizo maravillas por el juego de Vitality. Asumió el liderazgo en el juego para los bandos T y NBK siguió liderando en los bandos CT. Había un meta nuevo en CS:GO y demostró ser efectivo ya que Vitality ganó uno de los trofeos más codiciados del circuito, la séptima temporada de ECS en junio.

Pero junto con este éxito también se agrandaron los egos, lo que arruinó la química después del StarLadder Berlin Major. Vitality decidió tener una voz principal al frente del equipo, ALEX, y mandó a NBK al banco, para traer de nuevo al ex capitán de G2, Richard «shox» Papillon, solo como jugador.

Estos pases en la alineación aún no han dado sus frutos. Se esperaba que Shox se convirtiera en la segunda estrella del equipo detrás de ZywOo, que tuvo un año impresionante. Pero hasta ahora, Vitality parece más inconsistente que antes.

5) Fnatic

Foto vía DreamHack

Mejor versión: Robin «flusha» Rönnquist, Jesper «JW» Wecksell, Freddy «KRIMZ» Johansson, Maikil «Golden» Selim y Ludvig «Brollan» Brolin

Campeonatos notables: DreamHack Masters Malmö

Finalistas: StarSeries i-League temporada siete, IEM Sydney, StarSeries i-League temporada ocho y ESL Pro League temporada 10

Fnatic estaba teniendo su peor año en 2019. Los tres veces campeones de Majors ni siquiera se clasificaron para el StarLadder Berlin Major en agosto y apostaron por incorporar a Flusha y Golden en septiembre, algo que mucha gente pensó que no iba a funcionar.

Sin embargo, ganaron su primer y único torneo del año justo después de ese cambio, el DreamHack Masters de Malmö, y la atmósfera ganadora volvió instantáneamente. Podrían haber ganado dos campeonatos más, pero no hay necesidad de apurarse. Si los suecos mantienen este nivel en 2020, podrían agregar un par de trofeos más en su haber.

4) Mousesports

Foto vía DreamHack

Mousesports tuvo una temporada mediocre durante la mayor parte del año, pero el equipo internacional se salvó justo a tiempo. Estaban a punto de ser eliminados por TYLOO en el Campeonato CS:GO de Asia cuando cada pieza cayó en su lugar.

Ahora ganaron tres torneos seguidos entre noviembre y diciembre, algo que los equipos débiles no pueden hacer. Este reciente éxito ayudará a Mousesports a comenzar 2020 con mucha confianza. Y si alguien pensaba que Karrigan era solo un líder arruinado, una vez más ha construido un equipo entre los cinco primeros desde cero.

3) Evil Geniuses

Foto vía StarLadder

Mejor versión: Vincent «Brehze» Cayonte, Cvetelin «CeRq» Dimitrov, Peter «stanislaw» Jarguz, Tarik Celik y Ethan Arnold

Campeonatos notables: ESL One New York y StarSeries i-League temporada ocho

Finalistas: Ninguno

Es imposible hablar de EG sin dividir su temporada en partes. Cuando los norteamericanos todavía jugaban para NRG, tuvieron un paso terrible por el IEM Katowice Major en febrero que llevó a la incorporación de Tarik en lugar de Jacob «FugLy» Medina. Más tarde, el líder del juego Damian «daps» Steele fue reemplazado por stanislaw.

Las y los fans creían que habían sido víctimas de una maldición ya que NRG nunca logró pasar las semifinales. Los norteamericanos terminaron entre los cuatro primeros cinco veces, incluso en el StarLadder Berlin Major. Pero todo cambió cuando EG los compró antes del ESL One New York en septiembre, cuando venció a Astralis en una gran final al mejor de cinco.

EG aún tenía un poco de gasolina en el tanque y ganó la octava temporada de la StarSeries i-League. Pero aparentemente perdieron fuerza en los últimos eventos del año, al no figurar en ninguna otra final nuevamente. Sin embargo, su calendario no fue el mejor ya que asistieron a dos torneos en China, lo que puede haber causado su agotamiento. EG puede hacerlo mejor en 2020 y no tendrán que soportar el peso de nunca haber ganado un gran torneo esta vez.

2) Team Liquid

La alineación: Jonathan «EliGE» Jablonowski, Keith «NAF» Markovic, Russel «Twistzz» Van Dulken, Jake «Stewie2K» Yip y Nick «nitr0» Cannella

Campeonatos notables: IEM Sydney, DreamHack Masters Dallas, EPL temporada nueve, ESL One Cologne, BLAST Pro Series Los Angeles e IEM Chicago

Finalistas: BLAST Pro Series São Paulo, BLAST Pro Series Miami, ECS temporada ocho, BLAST Pro Series Global Final

Después de haber terminado un par de veces como finalistas en los eventos de BLAST, Liquid finalmente superó la maldición y ganó un campeonato importante por primera vez desde que la organización ingresó a CS:GO en 2015.

Y no fue solo un título. EliGE y su equipo ganaron seis torneos consecutivos en dos meses, el Intel Grand Slam y su premio de 1 millón de dólares, y destronaron a Astralis, que ocupó el puesto número 1 en el ranking mundial de HLTV durante más de un año.

Aunque 2019 fue increíble para Liquid y es, con mucho, la mejor carrera que ha tenido un equipo de América del Norte, Liquid sigue sin alcanzar un título de una CS:GO Major. Perdieron la oportunidad de coronarse en el StarLadder Berlin Major y, en cambio, vieron cómo Astralis volvía a la cima.

Dicho esto, 2020 se ve más optimista que nunca para Liquid y la región de América del Norte en su conjunto. La próxima temporada debería ser lo más cerca que Norteamérica ha estado de ganar otro CS:GO Major.

1) Astralis

Foto vía BLAST Pro Series

La alineación: Nicolai «dispositivo» Reedtz, Lukas «gla1ve» Rossander, Peter «dupreeh» Rasmussen, Emil «Magisk» Reif y Andreas «Xyp9x» Højsleth

Campeonatos notables: IEM Katowice Major, BLAST Pro Series São Paulo, StarLadder Berlin Major, IEM Beijing, ECS temporada ocho, BLAST Pro Series Global Final

Finalistas: BLAST Pro Series Madrid y ESL One New York

La potencia danesa lo hizo de nuevo. Fueron el mejor equipo de CS:GO en 2019. Este año no fue tan dominante como en 2018, cuando dominaron casi toda la temporada, pero en 2019 ganaron dos Majors.

Sin embargo, faltaron títulos entre estas Majors, y muchos pensaron que Liquid sería el mejor equipo de 2019. Astralis arregló sus problemas y regresó con nuevas estrategias para demostrar que tienen un mejor juego de equipo.

¿Cuál es el límite para los daneses? Son el único equipo que ha ganado tres Majors seguidos (no te olvides de FACEIT Lonres en 2018). Sería absurdo si obtuvieran su cuarto título consecutivo y el quinto en total. Después de estos dos años, Astralis es definitivamente una de las mejores organizaciones en el mundo de los deportes electrónicos.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Leonardo Biazzi el 26 de diciembre de 2019.