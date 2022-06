Wordle game help: 5-letter words ending in ‘E’

On most days, it will be easy enough to figure out the answer to the Wordle puzzle, especially if you have been playing the game for a while. You probably have your own strategy to find the correct five-letter word in as few guesses as possible, before midnight comes and a new word appears.

But players can often find themselves stuck after getting a couple of letters right—and it is particularly hard to know where to go next if the letters you found are at the end of the word. So, if you need some inspiration for words ending in “E” to try on Wordle, check out the list below.

Five-letter words ending in “E” to try on Wordle

ABASE

ABATE

ABELE

ABIDE

ABODE

ABOVE

ABUSE

ACKEE

ACUTE

ADAGE

ADDLE

ADOBE

ADORE

ADOZE

AERIE

AFIRE

AFORE

AGAPE

AGATE

AGAVE

AGAZE

AGENE

AGGIE

AGILE

AGLEE

AGONE

AGREE

AISLE

AIYEE

AKENE

ALANE

ALATE

ALGAE

ALIKE

ALINE

ALIVE

ALKIE

ALLEE

ALONE

AMAZE

AMBLE

AMICE

AMIDE

AMINE

AMOLE

AMPLE

AMUSE

ANELE

ANGLE

ANILE

ANIME

ANISE

ANKLE

ANODE

ANOLE

ANSAE

ANTAE

ANTRE

APACE

APPLE

AQUAE

ARAME

AREAE

ARENE

ARETE

ARGLE

ARGUE

ARISE

AROSE

ASIDE

ATONE

AURAE

AWAKE

AWARE

AWOKE

AXILE

AXITE

AXONE

AZIDE

AZINE

AZOLE

AZOTE

AZURE

BADGE

BAIZE

BARBE

BARDE

BARGE

BARRE

BARYE

BASTE

BATHE

BEIGE

BELIE

BELLE

BENNE

BERME

BIBLE

BIKIE

BILGE

BINGE

BIOME

BIRLE

BIRSE

BLADE

BLAME

BLARE

BLASE

BLATE

BLAZE

BLITE

BLOKE

BLUME

BLYPE

BOCCE

BOGIE

BOGLE

BOITE

BOMBE

BONCE

BONNE

BONZE

BOOZE

BORNE

BOULE

BOUSE

BOWSE

BRACE

BRAKE

BRAVE

BRAZE

BREDE

BREVE

BRIBE

BRIDE

BRINE

BROKE

BROME

BROSE

BRUME

BRUTE

BUBBE

BUDGE

BUGLE

BULGE

BURKE

BURSE

BUTLE

BUTTE

CABLE

CACHE

CADGE

CADRE

CALVE

CANOE

CARLE

CARSE

CARTE

CARVE

CASTE

CAUSE

CAVIE

CEASE

CENSE

CHAFE

CHAPE

CHARE

CHASE

CHIDE

CHILE

CHIME

CHINE

CHIVE

CHOKE

CHORE

CHOSE

CHUSE

CHUTE

CHYLE

CHYME

CIVIE

CLADE

CLAVE

CLEPE

CLIME

CLINE

CLONE

CLOSE

CLOVE

CLOZE

COBLE

COHOE

COMAE

COMBE

COMTE

CONGE

CONTE

COOEE

COPSE

CORSE

COSIE

COUDE

COUPE

COXAE

COZIE

CRAKE

CRANE

CRAPE

CRATE

CRAVE

CRAZE

CREME

CREPE

CRIME

CRIPE

CRONE

CRORE

CROZE

CRUDE

CRUSE

CURIE

CURSE

CURVE

CUTIE

CUVEE

CYCLE

CYMAE

DANCE

DAUBE

DEAVE

DEBYE

DEICE

DELVE

DENSE

DEUCE

DEXIE

DHOLE

DIDIE

DIENE

DINGE

DIODE

DIRGE

DISME

DOBIE

DODGE

DOGIE

DOLCE

DONEE

DONNE

DOUCE

DOUSE

DOWIE

DOWSE

DOXIE

DRAKE

DRAPE

DRAVE

DRIVE

DROKE

DRONE

DROVE

DRUPE

DRUSE

DULCE

DULSE

DUNCE

DUPLE

DWALE

DWINE

EAGLE

EAGRE

EDILE

EDUCE

EERIE

ELATE

ELIDE

ELITE

ELOPE

ELUDE

ELUTE

EMCEE

EMOTE

EMYDE

ENATE

ENDUE

ENSUE

ENURE

EPODE

ERASE

ERODE

EROSE

ETAPE

ETUDE

ETWEE

EVADE

EVITE

EVOKE

EXILE

EXINE

EXOME

EXUDE

EYRIE

FABLE

FADGE

FAKIE

FALSE

FARCE

FARLE

FAUVE

FEASE

FEAZE

FEEZE

FEMME

FENCE

FESSE

FIBRE

FICHE

FIDGE

FILLE

FIQUE

FLAKE

FLAME

FLARE

FLITE

FLUKE

FLUME

FLUTE

FLYTE

FOGIE

FORCE

FORGE

FORME

FORTE

FOSSE

FRAME

FRERE

FRISE

FRORE

FROZE

FUDGE

FUGLE

FUGUE

FURZE

FUSEE

FUZEE

FYTTE

GABLE

GAFFE

GAMBE

GAUGE

GAUZE

GEESE

GELEE

GENIE

GENRE

GEODE

GESTE

GIGHE

GIGUE

GIMME

GLACE

GLADE

GLARE

GLAZE

GLEBE

GLEDE

GLIDE

GLIME

GLOBE

GLOVE

GLOZE

GLUME

GLUTE

GNOME

GOOSE

GORGE

GORSE

GOUGE

GRACE

GRADE

GRAPE

GRATE

GRAVE

GRAZE

GREBE

GRIDE

GRIME

GRIPE

GROPE

GROVE

GRUME

GUIDE

GUILE

GUISE

GUNGE

GURGE

GWINE

GYNIE

HALVE

HANCE

HANSE

HASTE

HAUTE

HAWSE

HEAVE

HEDGE

HEEZE

HELVE

HENCE

HENGE

HINGE

HIREE

HOISE

HOLME

HOMIE

HORDE

HORSE

HOUSE

HOYLE

IMAGE

IMBUE

IMIDE

IMINE

INANE

INBYE

INDIE

INDUE

INGLE

INKLE

INURE

IRADE

IRATE

IRONE

ISSUE

ISTLE

IXTLE

JAMBE

JEEZE

JESSE

JOULE

JUDGE

JUICE

JUVIE

KEDGE

KEEVE

KENTE

KERNE

KIBBE

KITHE

KLUGE

KNAVE

KNAWE

KNIFE

KOINE

KOPJE

KREWE

KRONE

KUBIE

KYRIE

KYTHE

LADLE

LANCE

LAPSE

LAREE

LARGE

LATHE

LATKE

LATTE

LEASE

LEAVE

LEDGE

LENSE

LEONE

LETHE

LEVEE

LIANE

LIEGE

LIEVE

LISLE

LITHE

LITRE

LIVRE

LOCHE

LOCIE

LODGE

LONGE

LOOIE

LOOSE

LOTTE

LOUIE

LOUPE

LOUSE

LOWSE

LUCRE

LUNGE

LYASE

LYCEE

MACHE

MACLE

MADRE

MAHOE

MAILE

MAIZE

MAMEE

MAMIE

MANGE

MANSE

MAPLE

MARGE

MARSE

MASSE

MATTE

MAUVE

MAVIE

MAYBE

MELEE

MENSE

MERGE

MERLE

MESNE

METRE

MICHE

MIDGE

MILLE

MINAE

MINCE

MINKE

MITRE

MOIRE

MONDE

MONIE

MONTE

MOOSE

MORAE

MORSE

MOSTE

MOTTE

MOUSE

MOVIE

MOXIE

MULIE

MURRE

MYOPE

NACRE

NAIVE

NAPPE

NERVE

NEUME

NEWIE

NGWEE

NICHE

NIECE

NIEVE

NITRE

NIXIE

NOBLE

NOISE

NONCE

NOOSE

NOVAE

NUDGE

NUDIE

NURSE

OBESE

OBOLE

OCHRE

ODYLE

OGIVE

OLDIE

OLIVE

OLLIE

OMBRE

OORIE

OPINE

ORATE

OUNCE

OUPHE

OURIE

OUTRE

OVATE

OVINE

OVULE

OXEYE

OXIDE

OXIME

OZONE

PADLE

PADRE

PAISE

PANNE

PARAE

PARGE

PARLE

PARSE

PARVE

PASSE

PASTE

PAUSE

PAYEE

PEACE

PEAGE

PEASE

PEEVE

PEISE

PEKOE

PENCE

PENNE

PERSE

PEWEE

PHAGE

PHASE

PHONE

PHYLE

PIECE

PIQUE

PISTE

PIXIE

PLACE

PLAGE

PLANE

PLATE

PLEBE

PLOYE

PLUME

POISE

POMBE

PONCE

POSSE

PRASE

PRATE

PRESE

PRICE

PRIDE

PRIME

PRISE

PRIZE

PROBE

PROLE

PRONE

PROSE

PROVE

PRUDE

PRUNE

PSOAE

PUDGE

PULSE

PUPAE

PUREE

PURGE

PURSE

PYXIE

QUAKE

QUALE

QUARE

QUATE

QUEUE

QUIRE

QUITE

QUOTE

RAGEE

RAISE

RAKEE

RAMEE

RAMIE

RANCE

RANEE

RANGE

RAPHE

RATHE

RAZEE

REAVE

REBBE

RECCE

REDYE

REEVE

REGIE

REIVE

RENTE

RESEE

RETIE

REUSE

REVUE

RHEME

RHYME

RIDGE

RIFLE

RILLE

RINSE

ROBLE

ROGUE

RONDE

ROOSE

ROQUE

ROTTE

ROUGE

ROUSE

ROUTE

RUBLE

RUCHE

RUFFE

RUGAE

RUPEE

SABLE

SABRE

SADHE

SAICE

SALVE

SAREE

SARGE

SAUCE

SAUTE

SCALE

SCAPE

SCARE

SCENE

SCONE

SCOPE

SCORE

SCREE

SCUTE

SEDGE

SEGUE

SEINE

SEISE

SEIZE

SELLE

SEMEE

SENSE

SENTE

SERGE

SERVE

SETAE

SHADE

SHAKE

SHALE

SHAME

SHAPE

SHARE

SHAVE

SHINE

SHIRE

SHIVE

SHMOE

SHONE

SHORE

SHOTE

SHOVE

SHUTE

SIDHE

SIDLE

SIEGE

SIEVE

SINCE

SINGE

SIREE

SIXTE

SKATE

SKENE

SKITE

SKIVE

SLAKE

SLATE

SLAVE

SLICE

SLIDE

SLIME

SLIPE

SLOPE

SLYPE

SMAZE

SMILE

SMITE

SMOKE

SMOTE

SNAKE

SNARE

SNIDE

SNIPE

SNORE

SOAVE

SOCLE

SOLVE

SONDE

SOUSE

SPACE

SPADE

SPAKE

SPALE

SPARE

SPATE

SPICE

SPIKE

SPILE

SPINE

SPIRE

SPITE

SPODE

SPOKE

SPORE

SPREE

SPRUE

SPUME

STADE

STAGE

STAKE

STALE

STANE

STARE

STATE

STAVE

STELE

STERE

STILE

STIME

STIPE

STOAE

STOKE

STOLE

STONE

STOPE

STORE

STOVE

STUPE

STYLE

SUAVE

SUCRE

SUEDE

SUETE

SUITE

SURGE

SWAGE

SWALE

SWARE

SWEDE

SWILE

SWINE

SWIPE

SWIVE

SWORE

SYCEE

TABLE

TACHE

TARGE

TARRE

TASSE

TASTE

TAUPE

TAWIE

TAWSE

TAZZE

TEASE

TELAE

TENGE

TENNE

TENSE

TEPEE

TERCE

TERNE

TERSE

THANE

THEBE

THEME

THERE

THESE

THINE

THOLE

THOSE

THREE

THROE

THYME

TILDE

TINGE

TITHE

TITLE

TITRE

TOGAE

TOGUE

TOILE

TONNE

TOPEE

TOPHE

TOQUE

TORSE

TORTE

TOUSE

TOWIE

TRACE

TRADE

TRAVE

TRIBE

TRICE

TRIKE

TRINE

TRIPE

TRITE

TRODE

TROKE

TRONE

TROPE

TROVE

TRUCE

TSADE

TUBAE

TUILE

TULLE

TUQUE

TUTEE

TWICE

TWINE

TYTHE

UKASE

ULNAE

UNCLE

UNDEE

UNDUE

UNITE

UNSEE

UNTIE

UPBYE

URARE

URASE

URATE

URINE

URSAE

USAGE

USQUE

UTILE

UVEAE

VAGUE

VALSE

VALUE

VALVE

VARVE

VEGIE

VENAE

VENGE

VENUE

VERGE

VERSE

VERVE

VITAE

VOGIE

VOGUE

VOICE

VOILE

VOLTE

WACKE

WAIVE

WALIE

WASTE

WEAVE

WEDGE

WHALE

WHERE

WHILE

WHINE

WHITE

WHOLE

WHORE

WHOSE

WINCE

WINZE

WITHE

WODGE

WORSE

WOWEE

WRITE

WROTE

YENTE

YINCE

YODLE

YOGEE

YOUSE

YOWIE

ZAIRE

ZLOTE

ZOEAE

ZONAE

ZOWEE

ZOWIE

Chances are, if you got one letter right, you know at least four more pieces of information through letters that came out gray or yellow in your previous guesses. Use those as the starting point to narrow down the list above, cross-checking any letters you already found on your own. You can also prioritize those that haven’t been used in any of your guesses yet, which might leave you with a sort of anagram to solve.

If you’re still unsure and don’t want to wait until Wordle resets at midnight local time, you can always look up the answer to today’s puzzle (which we update around 12am CT).