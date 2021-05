Riot indica novo agente de VALORANT para a atualização 3.0, mudanças de balanceamento futuras para Breach, Skye, Yoru e Astra em breve

Para os jogadores de VALORANT decepcionados por não haver nenhum novo agente no último ato, você está com sorte.

O produtor de personagens, John Goscicki, discutiu o Estado Atual dos Agentes em uma postagem. Embora haja algumas atualizações de balanceamento futuras para Breach, Skye, Yoru e Astra, os jogadores também podem esperar uma nova adição na atualização 3.0.

Nosso Produtor de Personagens fala sobre os aprendizados com a nova versão da Viper, as mudanças que podem acontecer na Skye, Breach, Yoru e Astra e os planos para o próximo Agente.



Leia mais em: https://t.co/GU9FWVcTFr pic.twitter.com/nV9DDny3dU — VALORANT // BRASIL (@VALORANTBrasil) May 28, 2021

Os desenvolvedores do VALORANT começaram uma abordagem mais agressiva para balancear os agentes na atualização 2.06, começando com o fortalecimento de Viper. E agora, a agente tóxica está finalmente conseguindo tempo de jogo adequado, tanto na fila classificada quanto no cenário competitivo. A Riot provavelmente seguirá um caminho semelhante com uma série de agentes que não estão sendo muito escolhidos como planejado.

Breach e Skye, por exemplo, terão mais "autossuficiência", em vez de se concentrar apenas no envio de três clarões consecutivos. Os desenvolvedores estão explorando maneiras de aumentar o poder de Yoru, como tornar a Falcatrua uma "habilidade mais impactante". E Astra tem sido um tema quente na cena norte-americana, com jogadores reclamando que ela é "versátil demais" com pouco contra-ataque. Assim, os desenvolvedores limitarão as partes específicas de seu kit que são "muito fortes em jogo coordenado".

Quanto ao novo agente, Goscicki ofereceu as dicas crípticas típicas de como o kit do agente poderia ser. Embora não houvesse muita informação, os jogadores podem esperar um agente cuja utilidade força você a "confiar no seu uso de armas".

"vamos trazer algumas habilidades que já são bem conhecidas pelo pessoal que jogou FPS a vida inteira, mas com alguns elementos extras que vão transformar essas habilidades clássicas em algo único no nosso elenco de Agentes", de acordo com Goscicki.

Screengrab via Riot Games

A Riot também incluiu um estranho amontoado de letras, onde Goscicki afirma que seu "teclado simplesmente parou de funcionar ali". Embora os caracteres possam ser simplesmente aleatórios, também pode ser um código que apenas os fãs mais experientes de VALORANT podem decifrar. E uma imagem compartilhada sugere prováveis ​​armas ou habilidades que o novo agente possa ter. O mesmo sinal também aparece na carta do jogador Reboot encontrada no nível 48 do passe de batalha do Ato Três.

O novo agente pode ter uma habilidade que não permite que os jogadores usem suas habilidades, em vez de focar apenas no uso de armas de fogo. Semelhante ao modo Mata-Mata, os jogadores não teriam que se preocupar com fumaças e clarões. Mas a Riot ainda não confirmou nada.

Com 24 dias restantes no Episódio Dois, Ato Três, os jogadores podem esperar que o novo episódio chegue aos servidores ativos em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 28 de maio.