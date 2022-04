Riot adiciona mais teasers sobre o lançamento de Fade em Shooting Range do VALORANT

Não há para onde correr ou se esconder, agentes. A Riot Games finalmente revelou a nova agente sombria de VALORANT, Fade, e ela está pronta para descobrir todos os seus medos mais profundos. E para marcar sua chegada, a Riot lançou alguns novos teasers no campo de tiro, o que deve dar uma ideia do que Fade está lutando e suas motivações na história.

Por exemplo, há uma nova mensagem de áudio no laptop encontrada no pequeno recanto encontrado no campo de tiro. O registro começa com Cypher interrogando Fade depois de capturá-la durante sua luta contra vários agentes em seu trailer de revelação. Ele questiona o que ela sabe sobre o Protocolo VALORANT, e ela cita vários aspectos da operação, incluindo a localização da sede do grupo, suas diretrizes operacionais, o orçamento do departamento de pesquisa e desenvolvimento e muito mais.

Captura de tela via Riot Games

Depois, Cypher diz que sua primeira comunicação com os agentes foi sobre alguém importante que ela havia perdido e como ela acredita que ele foi levado pelo Protocolo VALORANT. Cypher garante a ela que eles “não estão no negócio de sequestro” e, em seguida, revela a bomba de que existem vários mundos diferentes que espelham o seu.

No escritório subterrâneo de Brimstone, há mais teasers sobre o papel de Fade no Protocolo VALORANT. O gravador de voz no sofá tem uma mensagem de Cypher para Brimstone, onde o agente diz que Fade deve ser recrutada para o grupo depois de analisar seu interrogatório. Fade também tem uma mensagem para Brimstone, onde ela diz que apoiará o grupo, usará a bandeira e ajudará a explorar Omega Earth, mas apenas se isso a ajudar a se aproximar de sua pessoa desaparecida.

Captura de tela via Riot Games

Finalmente, no laptop, há um e-mail de Jett onde ela está expressando seu descontentamento por Fade se juntar à equipe. Ela diz que Fade “aterrorizou-os por semanas” e até os chantageou, mas agora ele está dando a ela um lugar na lista. Em última análise, Fade é uma aliada desconfortável, mas bem-vinda, pois o resto do Protocolo VALORANT continua suas missões.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 24 de abril.