Quando começa o sistema de franquia de VALORANT?

VALORANT esports mudará para um modelo de franquia no próximo ano com vários novos recursos e um sistema de liga internacional dedicado, anunciou hoje a Riot Games.

O sistema de franquia incluirá três novas ligas internacionais com equipes da Ásia, Europa e Américas competindo em seus respectivos circuitos. Essas ligas internacionais serão apenas para convidados e as equipes serão escolhidas pela Riot por meio de um processo de inscrição.

Não haverá um processo de buy-in, ao contrário de outras grandes ligas franqueadas nos esports.

O circuito começará em 2023. A data de início específica ainda não foi revelada, mas provavelmente será nos primeiros meses do ano.

As ligas internacionais atuarão como os novos métodos de qualificação para eventos Masters e Champions. As datas dos principais eventos internacionais provavelmente permanecerão no mesmo período, com a Champions ocorrendo no final do ano.

A implementação do novo circuito em 2023 significa que o atual modelo VALORANT Champions Tour será encerrado com a Champions em outubro, um novo circuito de torneios em outubro e novembro e Game Changers para concluir o ano em novembro e dezembro.

Haverá uma offseason dedicada para torneios de terceiros após a conclusão do Champions no final do próximo ano. Durante esse período, as equipes farão alterações em seus elencos para se preparar para a próxima temporada de competição em 2024, semelhante a outras ligas franqueadas da Riot em títulos como League of Legends.

Artigo publicado originalmente em inglês por George Geddes no Dot Esports no dia 28 de abril.