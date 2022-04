Riot deve implementar sistema de franquia para VALORANT em 2023

A Riot Games está trazendo um sistema de franquia para VALORANT no próximo ano, anunciou a empresa hoje.

A cena profissional do jogo mudará de um circuito pseudo-aberto, que a Riot administra desde a introdução do VALORANT Champions Tour em 2021. O novo circuito de VALORANT começará no início de 2023.

O modelo internacional

O modelo introduzirá um sistema que ao contrário do típico sistema de buy-in visto na franquia Overwatch League e League Championship Series, na qual a Riot fornecerá suporte financeiro a equipes selecionadas para entrar em parceria com a empresa, essas equipes competirão nos novos respectivos torneios internacionais da LAN contra equipes de diferentes regiões.

A Riot sediará três ligas internacionais na Ásia, Europa e Américas, onde as equipes competirão entre si para ganhar uma vaga em eventos globais, como Masters e Champions. As ligas serão realizadas em LAN com audiências ao vivo se as condições de saúde e segurança forem atendidas.

A primeira liga incluirá equipes da América do Norte, América Latina e Brasil. A segunda contará com equipes da Europa, Rússia, Turquia e MENA. A liga final incluirá equipes do Sudeste Asiático, Coréia e Oceania.

Equipes selecionadas que fazem parceria com a Riot para as ligas internacionais também poderão colaborar em conteúdo de esports exclusivamente em VALORANT.

As equipes serão selecionadas pela Riot por meio de um processo de inscrição que começará este ano. A seleção será baseada em “um histórico de construção de ótimas experiências de esports, desenvolvimento de jogadores e pode contribuir significativamente para o crescimento de longo prazo dos esports de VALORANT ”, disse a Riot.

A Riot não disse se essas ligas terão um formato de rebaixamento.

Ligas domésticas e modo de torneio

Enquanto equipes selecionadas competirão nas ligas internacionais, a Riot continuará a sediar competições domésticas, semelhantes às Ligas Regionais de VALORANT que foram introduzidas no início deste ano nas regiões europeias.

Essas ligas serão integradas juntamente com um novo modo de torneio no jogo, onde os jogadores podem formar equipes para se qualificar para as ligas domésticas.

Cada jogador de VALORANT terá acesso ao modo de torneio do cliente e funcionará como um complemento à tabela de classificação existente.

Torneios de terceiros e Game Changers

Como o circuito principal de VALORANT será executado desde o início do ano até a Champions, que provavelmente terminará no final de setembro, haverá vários meses para as equipes reconstruirem suas equipes em uma offseason dedicada.

Esta janela estará aberta para torneios de terceiros, semelhantes aos torneios abertos menores vistos predominantemente na América do Norte.

Semelhante a este ano, as mulheres dedicadas às Game Changers da liga VALORANT também receberão um evento de campeonato no próximo ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por George Geddes no Dot Esports no dia 28 de abril.