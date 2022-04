Espera-se que uma nova atualização de VALORANT chegue aos servidores ativos ainda hoje. A atualização 4.08 apresentará Fade, uma nova agente nascida na Turquia, ao jogo e trará mudanças para outros agentes como Jett, Neon e Sova.

Fade é uma iniciadora que tem potencial para ser jogada em partidas profissionais, pois possui um kit utilitário que pode coletar informações sobre os oponentes e incapacitar um local de bomba cheio de inimigos durante avanços ou retomadas. Sua ultimate parece promissora também porque ela lança uma onda de energia que atravessa paredes e essa energia cria uma trilha para os oponentes, ensurdecendo-os e atingindo-os com dano de deterioração que dura 12 segundos.

Passando para Jett, que tem sido uma das agentes mais populares desde o lançamento do jogo, as mudanças são enormes. Ela não será capaz de correr instantaneamente depois de pressionar “E”, a habilidade Brisa de Impulso, pois os desenvolvedores implementaram um atraso de 0,75 segundos. Essa habilidade foi considerada dominante por jogadores casuais e profissionais e os melhores jogadores de Jett do mundo certamente abusaram dela.

Sova também foi enfraquecido. A duração e a Vida de seu Drone Coruja foram significativamente reduzidas e o número de pings de Revelação de Dardos foi reduzido, enquanto o atraso inicial antes do primeiro ping revelado foi aumentado. A Flecha de Choque de Sova também causa menos dano agora. Quanto à Neon, os desenvolvedores melhoraram a energia da bateria recebida depois de abater um inimigo e melhoraram sua habilidade de mobilidade Equipamento Voltaico.

Aqui estão as notas completas da atualização 4.08 de VALORANT.

Agentes

Fade

Ela já chegou ao jogo.

Jett

A equipe da Riot adora o que a Jett está sempre trazendo para a disputa, mas conforme o jogo vem se desenvolvendo, algumas das habilidades dela passaram do limite que consideram saudável para a proposta tática do VALORANT. Com as mudanças na Brisa de Impulso, esperam solucionar essas questões sem perder a capacidade de dominação agressiva e as jogadas impressionantes que a Jett traz para o elenco. Esperam que os efeitos se distribuam pelos agentes ao redor da Jett e por todo o sistema do jogo, então estarão de olho não apenas à Jett, mas às consequências por todo o elenco.

Brisa de Impulso Quando o jogador pressiona a tecla E, a Jett consome a Brisa de Impulso e, após um intervalo de 0,75s, ativa uma janela de 12s na qual ela é capaz de avançar.

A carga de Brisa de Impulso da Jett pode ser recuperada com dois abates.

Para manter as mudanças no avanço proporcionais, ajustaremos a função Avanço nas rodadas com faca na Disparada.



Néon

A Riot está observando a Neon bem de perto e resolveram implementar algumas mudanças de qualidade de vida para remover parte do atrito tanto de quem a escolhe quanto de quem está na mesma equipe.

Geral Aumento na recarga de bateria recebida ao abater um inimigo: 25% >>> 100%.



Equipamento Voltaico Notaram que a Neon tem passado por certo atrito ao usar movimentos que levam ao combate, principalmente comandos que falham devido à restrição de velocidade. Esperam que as alterações ajudem a Agente a deslizar mais naturalmente em direção aos confrontos. Não é possível deslizar durante o intervalo do equipamento. Removemos as restrições de velocidade. A Neon agora pode deslizar para os lados e para frente, com a única condição de estar se movendo. Aumento na drenagem de energia: 6,7s >>> 10s.



Via Expressa Dano da Parede removido. Com a remoção do dano colateral e a adição de um pouco mais de segurança ao se mover para a frente, queremos que Via Expressa seja uma alternativa mais viável para a Neon ou seus aliados.



Sova

“Sova é figurinha carimbada nas ranqueadas de alto nível e no cenário profissional há muito tempo. Apesar de não ter o tipo de poder visceral da Jett, ele apresenta um impacto sem precedentes em cenários coordenados. Queremos abordar a quantidade de espaço que o Drone Coruja praticamente garantia, e apresentar novas oportunidades de contra-ataque para os oponentes. Com a duração do Drone reduzida, o Sova vai precisar correr mais riscos ao se posicionar para checar ângulos mais difíceis, e os ajustes de revelação por ping (abaixo) trarão mais oportunidades de os oponentes se reposicionarem em vez de sentirem a necessidade de abandonar a área completamente. A Flecha de Choque também sofreu um pouco conforme nós ajustamos kits de dano e habilidades não ultimate, se tornando menos letal.”

Drone Coruja

Duração reduzida: 10s >>> 7s.

Vida reduzida: 125 >>> 100.

Revelação de Dardos Número de pings de revelação reduzidos: 3 >>> 2. Intervalo inicial antes do primeiro ping aumentado: 1,2s >>> 1,6s*. *O intervalo entre o primeiro ping e o segundo continua sendo 1,2s.



Qualidade de vida A retícula agora é verde para contrastar com o HUD branco. Intervalo da mensagem de confirmação [Alvo Atingido] removido. Mensagem de confirmação [Alvo Atingido] agora fica no HUD durante a saída do Drone Coruja. Mensagem de confirmação [Alvo Atingido] agora fica na tela por 2s em vez de 1s. Ajustes no áudio dos dardos do drone para que a confirmação fique mais clara tanto para o Sova quanto para o jogador atingido.

Corrigimos um bug no Drone Coruja que não atualizava corretamente o Tempo de Recarga do Dardo na interface do jogador após alvejar um oponente.

Flecha de Choque

Dano máximo reduzido: 90 >>> 75. Dano radial alterado de acordo com o novo dano máximo



Munição de habilidades de agente

A Tormenta de Aço da Jett, a Estraga-prazeres da Raze e a Fúria do Caçador do Sova agora vão mostrar quanta munição ainda têm quando equipadas.

Atualizações competitivas

Filas de grupos de 5

Redução nas penalidades/vantagens de Classificação Ranqueada para diferentes configurações de grupos de 5. Se TODOS no seu grupo estão no ranque Ferro a Diamante 2: Sem penalidade de CR em grupos normais. 25% de penalidade de CR para todos os jogadores caso um deles não se encaixe na categoria de grupo normal.

Se PELO MENOS UM jogador do seu grupo estiver no ranque Diamante 3 a Imortal 3 (mas ninguém no grupo for Radiante): 25% de penalidade de CR para todos os jogadores.

Se PELO MENOS UM jogador do seu grupo for Radiante: 75% de penalidade de CR para todos os jogadores.

Gerenciamento de partidas em turnos para reduzir o tempo de espera para grupos de 5.

Você pode encontrar informações básicas sobre penalidades de Classificação Ranqueada para grupos de 5 em aqui.

Erros

Agentes

Corrigido um erro que impossibilitava a Jett de utilizar habilidades ou armas após esgotar suas adagas de Tormenta de Aço e usar a Brisa de Impulso em seguida.

Corrigido um erro que possibilitava ao Yoru se teleportar para fora dos limites do mapa ao utilizar Passagem Dimensional.

Corrigidas falhas que permitiam que o Yoru utilizasse armas antes de tirar a máscara no final da ultimate.

Desempenho

Corrigido um erro que permitia que flechas ressurgissem no Estande de Tiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 27 de abril.