Quando começa o episódio 4, ato 3 de VALORANT?

O Episódio Quatro de VALORANT, Ato Três, adicionará a nova agente Fade ao jogo, além de introduzir um novo passe de batalha que contém várias skins de armas, cards de jogador e chaveiros de armas.

Fade é uma iniciadora nascida na Turquia que não apenas possui as ferramentas para lidar com outros agentes em um duelo direto, mas também possui um kit utilitário que pode coletar informações sobre o esquadrão inimigo e desativar um local de bomba cheio de inimigos durante avanços ou retomadas. A ultimate de Fade é uma onda de energia que pode atravessar paredes, e essa energia cria um rastro para os oponentes, os deixa surdos e também os atinge com um dano de deterioração que dura 12 segundos.

Juntamente com a adição de Fade, os desenvolvedores apresentarão uma série de skins de armas que atraem uma “grande variedade de jogadores”, de acordo com a produtora associada da Riot Games, Laura Baltzer. O passe de batalha terá três novas linhas de skins de armas. As skins .SYS se concentrarão nas cores vermelho, preto e rosa, enquanto as skins Coalition Cobra têm três variações de cores e lembram Viper. A última coleção inclui as skins Hue Shift, que são principalmente roxas, douradas e pretas.

Quando chega o episódio quatro, ato três de VALORANT?

O passe de batalha do Episódio Quatro, Ato Três será lançado mundialmente em 27 de abril e os jogadores podem adquiri-lo por 1.000 VP. Quem não estiver interessado em pagar pelo conteúdo ainda poderá coletar itens gratuitos incluídos no passe de batalha.

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 26 de abril.