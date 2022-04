Todas as recompensas do passe de batalha do Episódio 4, Ato 3 de VALORANT 

Ao contrário do último Ato, Episódio Quatro, o Ato Três contará com um passe de batalha repleto de guloseimas ao lado de Fade, a próxima agente a atingir o universo de VALORANT.

O passe de batalha de VALORANT Episódio Quatro, Ato Três tem “múltiplas skins de armas” para atrair uma “grande variedade de jogadores”, de acordo com a produtora associada da Riot Games, Laura Baltzer. Essas skins são acompanhadas por alguns dos principais memes da comunidade sendo imortalizados em chaveiros de armas, sprays e cards de jogador. Houve outros casos em que memes populares chegaram ao passe de batalha, como o spray “Jett Revive Me”.

Este passe de batalha tem o card “Terrible Day for Rain”, que foi inspirado no desânimo que os jogadores de Cypher ao redor do mundo sentiam toda vez que ele era morto em outro vídeo, e Diffuse Denial para todos os jogadores de controle que têm a formação perfeita planejada, de acordo com Baltzer. Até o famoso combate corpo a corpo Origin se tornou um meme neste Passe de Batalha, ganhando seu próprio chaveiro de arma transferidor depois que o corpo a corpo foi renomeado pela comunidade.

O terceiro ato e seu passe de batalha serão lançados um dia depois do normal, de acordo com o estrategista de comunicações de marketing da Riot, Jett Landa. O Ato deveria ser lançado originalmente na terça-feira, 26 de abril, mas agora será lançado em 27 de abril. O tempo de lançamento da atualização, no entanto, será o mesmo do passado, dependendo da região. Os jogadores podem adquirir o passe de batalha inteiro por 1.000 VP ou podem coletar os vários níveis gratuitos do Passe de Batalha sem gastar nada. Ambos os níveis gratuitos e pagos no Passe de Batalha têm algo para todos os jogadores, no entanto.

Skins de armas

O passe de batalha traz três novas linhas de skins de armas. As skins .SYS são o foco principal e possuem um esquema de cores vermelho, preto e rosa. Há também as skins Coalition Cobra, que lembram o Viper e possuem três variações de cores. Finalmente, as skins Hue Shift são os cosméticos perfeitos para quem não consegue decidir qual a variante de cor que mais gosta.

Coalition Cobra

Hue Shift

Chaveiros de armas

O Episódio Quatro, Ato Três inclui nove novos chaveiros.

Cards de jogador

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Appleford no Dot Esports no dia 24 de abril.