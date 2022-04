Tudo sobre o pacote RGX 11Z Pro 2.0 de VALORANT

O próximo pacote RGX incluirá uma faca borboleta, Phantom e a skin do Operator.

As skins de armas RGX 11Z Pro rapidamente cresceram em popularidade após o lançamento em outubro de 2021 com profissionais e streamers de VALORANT usando-as online. Agora, vazou uma continuação do pacote RGX que parece apresentar mais armas e uma faca borboleta e será lançado em um futuro próximo.

O pacote RGX original consistia em Vandal, Frenzy, Guardian, Stinger e uma lâmina extensível como a faca. Este pacote futurista tem uma sensação mecânica, estando disponível em uma série de cores brilhantes como verde, azul, vermelho e amarelo. Além disso, as armas exibirão o número de abates que o jogador que a está segurando atualmente carrega.

Para o próximo pacote RGX 2.0, as skins incluirão Phantom, Operator e uma faca borboleta. Pode haver mais armas que recebam o tratamento RGX, mas essas não foram incluídas no vazamento inicial. VALORANT produziu duas facas borboleta no passado, incluindo a faca borboleta Reconhecimento, bem como a faca inspirada em Yoru, o que significa que a RGX seria a terceira faca borboleta até hoje.

New Bundle: RGX 11z Pro 2 | #VALORANT



Includes Phantom, Operator, and a Butterfly Knife Melee. — ValorLeaks | Leaks & Info (@ValorLeaks) April 15, 2022

O preço do próximo pacote RGX 2.0 provavelmente corresponderá à versão anterior, 8.700 VALORANT Points por toda a coleção. Cada skin RGX é de nível lendário, o que significa que é o preço mais alto entre as skins disponíveis. Como sempre, os jogadores podem economizar comprando o pacote em vez de comprar as armas individualmente.

Quanto à data de lançamento do RGX 2.0, ainda não há data definida. VALORANT lançou recentemente os Rabisquinhos, que permanecerão como o pacote em destaque na loja pelos próximos oito dias. É provável que o pacote RGX 2.0 chegue quando esse pacote sair da loja, mas nada foi confirmado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Appleford no Dot Esports no dia 18 de abril.