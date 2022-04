Tudo sobre a mais nova agente de VALORANT, Fade

Os fãs de VALORANT finalmente viram o visual oficial de Fade, a nova agente assustadora que tem sido indicada há semanas.

Fade foi revelada pela primeira vez antes de DRX e ZETA DIVISION se enfrentarem no VCT Masters Reykjavík 2022. Embora os fãs não tenham dado uma olhada oficial em seu novo conjunto de habilidades ou jogabilidade, um novo trailer cinematográfico será revelado em 24 de abril durante a grande final do evento.

Ao longo da semana passada, pequenos teasers de Fade aterrorizando outros agentes foram postados nas mídias sociais, dando aos fãs um vislumbre de como a personagem irá interagir com outros personagens. As habilidades de Fade não foram reveladas oficialmente, mas está claro que ela poderá atrapalhar significativamente outros agentes.

Fade foi oficialmente confirmada como iniciadora em um blog do Estado de Agentes em março e que seu conjunto de habilidades apresentaria um “sentimento íntimo ao caçar inimigos”. A atualização 4.07 também adicionou vários novos elementos de história ao Shooting Range, incluindo uma gravação de áudio do resto da equipe capturando Fade. Os jogadores podem até encontrar sua cela de prisão no porão perto do escritório de Brimstone, e entrar em seu escritório causa um efeito negativo assustador que obscurece a tela.

Fade provavelmente será apresentada no terceiro ato, que deve ir ao ar em 26 de abril. Os fãs podem sintonizar as grandes finais do Masters Reykjavík no domingo, 24 de abril, para dar outra olhada na próxima agente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 18 de abril.