O passe de batalha de VALORANT Episódio 4, Ato 3 inclui 3 novas linhas de skins e dezenas de outros itens cosméticos

O Episódio Quatro de VALORANT, Ato Três, apresentará a nova agente Fade juntamente com um novo passe de batalha cheio de skins de armas, chaveiros, cards de jogador e muito mais.

O Passe de Batalha do Episódio Quatro, Ato Três inclui vários novos chaveiros de armas, mais de 10 novos cards de jogador, 16 novos sprays e três novas linhas de skins de armas. Os jogadores podem desbloquear alguns dos itens gratuitamente, mas a maioria faz parte do passe premium.

A nova linha de skins .SYS inclui novas opções cosméticas para Bucky, Sheriff, Stinger, Vandal e um novo machado corpo a corpo. Este conjunto de skins tem um esquema de cores vermelho e preto com detalhes em vermelho fluindo por cada arma.

Os jogadores também podem esperar novas skins Coalition Cobra para Frenzy, Judge, Marshal e Odin. Essas skins apresentam um design escamoso com uma cobra ao redor de cada arma. As skins Coalition Cobra vêm em quatro cores diferentes, permitindo que os jogadores escolham qual estilo melhor se adapta à sua estética.

A nova linha de skins final são as skins Hue Shift para Bulldog, Phantom, Shorty e Spectre. Esta linha de skins é para “jogadores que não conseguem decidir entre ter uma arma rosa ou azul equipada”, de acordo com a produtora de VALORANT, Laura Baltzer.

Novos cards de jogador incluem opções divertidas como a carta When Bunnies Attack, mostrando dezenas de coelhos avançando com facas. Os sprays e os chaveiros de arma também adicionam maneiras divertidas de personalizar seu equipamento, como o chaveiro Ragna Rock Out, que apresenta uma pequena bateria.

O passe de batalha do Episódio Quatro, Ato Três será lançado em 27 de abril. Os jogadores podem comprar o passe de batalha por 1.000 VP.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 24 de abril.