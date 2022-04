Riot Games revela Fade no jogo, a nova e aterrorizante iniciadora de VALORANT

A Riot Games finalmente revelou imagens oficiais de gameplay de Fade, a nova iniciadora de VALORANT, dando aos jogadores um gostinho das habilidades devastadoras da nova iniciadora.

Os fãs deram uma olhada em Fade hoje antes da Grande Final do VCT Masters Reykjavík de 2022 entre OpTic Gaming e LOUD, fornecendo algumas dicas sobre a missão em que vários agentes capturaram Fade em Istambul. A missão foi revelada anteriormente em uma mensagem de áudio no Shooting Range, e os fãs puderam ver a nova personagem assustadora em ação enquanto ela enfrentava vários agentes sozinha. Novas imagens do jogo reveladas depois que a OpTic garantiu a Grande Final para a América do Norte mostram como as habilidades de Fade realmente funcionam.

The nightmare’s real. Get a sneak peek at Fade’s gameplay, VALORANT’s upcoming Initiator Agent. pic.twitter.com/0nnWi1HVwt — VALORANT (@PlayVALORANT) April 24, 2022

Fade pode usar sua habilidade Haunt para lançar uma granada que ganha vida e marca qualquer inimigo dentro de uma determinada área. Os jogadores são marcados na tela e são rastreados com uma linha de fumaça preta por um curto período. Esta é uma ótima maneira de limpar cantos e áreas, mas a habilidade pode ser disparada e destruída.

A habilidade Seize de Fade permite que ela jogue um orbe que cai no chão após um curto período, prendendo os jogadores em uma zona específica para abates fáceis. Ela também pode implantar um Prowler, que viaja em linha reta e trava em inimigos ou trilhas.

A nova habilidade Nightfall Ultimate permite que Fade envie “energia de pesadelo” que pode viajar através das paredes. Inimigos na área são marcados com uma trilha semelhante à criada pela habilidade Haunt e são surdos e deteriorados.

Fade será apresentada no Episódio Três, Ato Quatro, então prepare-se para ver uma nova agente aterrorizante correndo por aí.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises de esports.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 24 de abril.