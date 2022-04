Segundo conjunto de skins RGX 11z Pro chegando a VALORANT em 27 de abril

Brilhe no campo de batalha com esses cosméticos inspirados em PC para jogos.

Elas podem ser caras, mas as próximas skins de VALORANT são um complemento perfeito para quem quer pegar outro conjunto de skins para sua coleção.

Na quarta-feira, 27 de abril, a Riot Games está adicionando cinco novas skins à sempre popular linha de skins RGX 11z Pro, incluindo uma skin para Classic, Phantom, Spectre e Operator. Há também uma faca borboleta que vem com o pacote completo, o que deve ajudar na decisão de qualquer um que esteja em cima do muro para comprar o pacote.

Em outubro passado, a Riot lançou o primeiro conjunto de skins RGX Pro, com skins para Vandal, Frenzy, Guardian e Stinger, além de uma arma corpo a corpo extensível no estilo katana. Elas também vieram na cor base verde, com cores variantes de azul, vermelho e amarelo.

Desta vez, as novas opções de armas estão chegando com os mesmos esquemas de cores, elementos brilhantes e estética futurista semelhante. Mais uma vez, as skins emulam a aparência de computadores de jogos de última geração e a iluminação RGB que tantos jogadores têm em suas mesas hoje.

“Queríamos que a linha de skin fosse altamente responsiva, tátil e mecânica também”, disse o líder de arte de VALORANT, Kerwin Atienza. “Para conseguir isso, optar por formas ergonômicas e funcionais tem sido uma direção óbvia, com um grande foco em detalhes estruturais simplificados, camadas e complexidade, mantendo o estilo pelo qual VALORANT é conhecido.”

Em um nível específico, haverá efeitos visuais e de áudio personalizados ao disparar, equipar, recarregar e inspecionar cada arma. Por exemplo, as cores internas de cada arma mudarão toda vez que for inspecionada, ficando em amarelo, branco, verde ou azul-petróleo. A faca borboleta também percorrerá todo o espectro de cores quando inspecionada, antes de escolher aleatoriamente uma cor para permanecer.

Como uma linha de skins de nível Lendário, o pacote RGX 11z Pro custará 8.700 VP. Este pacote incluirá:

⦁ Faca Borboleta RGX 11z Pro

⦁ RGX 11z Pro Phantom

⦁ RGX 11z Pro Classic

⦁ RGX 11z Pro Operator

⦁ RGX 11z Pro Spectre

⦁ Card de Jogador RGX 11z Pro

⦁ Spray RGX 11z Pro

⦁ Chaveiro RGX 11z

As armas também têm contadores de abate que mostram quantas eliminações um jogador conseguiu com essa arma durante uma rodada específica. Ao contrário da maioria das armas de rastreamento de estatísticas em outros jogos de tiro em primeira pessoa, no entanto, o contador é reiniciado após cada rodada.

Mesmo assim, as skins RGX Pro foram alguns dos cosméticos mais populares do jogo e podem estar na lista de desejos de muitos jogadores quando forem lançadas no final desta semana.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 24 de abril.