Notas da atualização 11.15 no Conjunto 5.5 do TFT

A Névoa Negra começou a recuar com o lançamento do conjunto intermediário do Teamfight Tactics, Conjunto 5.5 Contestação: Despertar dos Heróis na atualização 11.15.

Lançado em 21 de julho, o TFT Conjunto 5.5 contém novos campeões, características e mecânicas. A atualização intermediária também traz novos cosméticos, de arenas interativas a um novo passe de batalha. A mecânica do Conjunto 5.5 contém mudanças importantes que afetarão decisões como quando rolar e quando se comprometer fortemente com uma composição. Novos campeões e características trazem uma variedade de composições, enquanto alguns favoritos do Conjunto Cinco continuam a se apresentar no status S-tier.

Aqui está a lista completa de mudanças da atualização 11.15 do TFT.

Mecânica do TFT Conjunto 5.5

Uma série de mecânicas do TFT estão mudando com o lançamento do Conjunto 5.5 Contestação: Despertar dos Heróis.

Os itens sombrios não são mais uma opção no Conjunto 5.5. Eles foram substituídos por itens Radiantes, representações poderosas de itens comuns sem inconvenientes. No total, são 36 itens Radiantes.

Além de itens aprimorados sem desvantagens, os jogadores podem usar uma Bênção Divina e um Tomo de Características para um retorno espetacular. A opção de receber 4 de ouro no início foi removida e orbes de espólio foram ajustadas.

Reduzimos levemente a média de orbes bônus.

Valor médio dos Orbes Pequenos aumentado: 2,54 de ouro ⇒ 3 de ouro

Possibilidade dos Orbes Pequenos: dois Campeões de custo 1 ⇒ três Campeões de custo 1

Possibilidade dos Orbes Pequenos: um Campeão de custo 2 ⇒ um Campeão de custo 2 + 1 de ouro

Possibilidade dos Orbes Pequenos: 2 de ouro ⇒ 3 de ouro

Valor médio dos Orbes Médios: 5,72 de ouro ⇒ 5,6 de ouro

Orbes Médios agora podem conceder um Campeão custo 3 + um Campeão custo 2

Possibilidade dos Orbes Médios: Ajuda de Neeko + um Campeão custo 2 ⇒ Ajuda de Neeko + um Campeão custo 2 + 1 de ouro

Orbes Dourados agora podem conceder o Tomo das Características.

Probabilidade de Orbes Dourados com Espátula + Ajuda de Neeko levemente reduzida.

O mínimo de itens recebidos agora é 10 componentes + 1 Item Radiante depois da rodada das Acuâminas (4-7).

Os arsenais receberam vários ajustes, como o retorno consistente do Arsenal no Estágio 4-2.

O Arsenal 2-2 agora tem 2 componentes normais.

O Arsenal 3-2 foi transferido para o Estágio 3-6 e agora disponibiliza 5 Itens Radiantes.

O Arsenal 4-2 agora é garantido, com 2 componentes, 3 componentes ou 3 componentes + 1 item especial.

O Arsenal 5-2 agora tem chances um pouco menores de aparecer e nunca disponibilizará componentes.

Os Arsenais 6-2 e 7-2 permanecem inalterados.

Um total de três alterações foram aplicadas aos carrosséis.

O carrossel do Estágio 5 agora pode conter Emblemas que não usam componentes (não podem ser construídos).

Carrosséis do Estágio 6+ agora podem ter apenas itens completos.

Carrosséis do Estágio 6+ agora podem conter Emblemas que não usam componentes (não podem ser construídos).

Fase Ranqueada II do Contestação

Os jogadores na escada de classificação cairão um nível com o lançamento do Conjunto 5.5 em uma redefinição parcial. Os jogadores com uma classificação de Mestre ou superior cairão para Diamante IV. Todos os jogadores terão cinco partidas provisórias após a redefinição em que nenhum LP é perdido e as quatro primeiras colocações ganham um pequeno LP extra.

As recompensas classificadas para o Conjunto Cinco estão programadas para chegar através da atualização 11.16 para todos os jogadores com classificação Ouro ou superior.

Tiers da Batalha Frenética

Emotes serão distribuídos como recompensa para quem alcançar os tiers Azul, Roxo e Frenético antes da 11.15.

Além disso, os tiers da Batalha Frenética não serão totalmente redefinidos. Em vez disso, todo mundo que estiver no Azul ou acima voltará para o começo desse tier.

As recompensas da Batalha Frenética chegarão na 11.16 juntamente com o restante das recompensas ranqueadas da primeira metade do Contestação.

Campeões e Características

Imagem via Riot Games

O Conjunto 5.5 contém um total de 57 campeões, um custo três a menos que o Conjunto Cinco. As características removidas do Conjunto 5.5 incluem Verdejante, Caçador de Dragões, Deus-Rei e Bruxa. Um total de 13 campeões também foram removidos: Warwick, Viktor, Katarina, Trundle, Pantheon, Mordekaiser, Lissandra, LeBlanc, Morgana, Kindred, Ryze, Taric e Darius.

Novas características no Conjunto 5.5 incluem Canhoneiros (2/4/6), Sentinela (3/6/9), Inanimado (Gwen) e Vitorioso (Garen). Um total de 12 novos campeões estão sendo adicionados a Contestação: Despertar dos Heróis.

Akshan: Patrulheiro e Sentinela

Gwen: Místico e Inanimado

Fiddlesticks: Místico, Abominação e Regressado

Galio: Dracônico, Sentinela e Cavaleiro

Irelia: Legionário, Sentinela, Escaramuçador

Miss Fortune: Esquecido e Canhoneiro

Lucian: Sentinela e Canhoneiro

Rakan: Sentinela e Regenerador

Pyke: Sentinela e Assassino

Olaf: Sentinela e Escaramuçador

Senna: Sentinela e Canhoneiro

Tristana: Endiabrado e Canhoneiro

Mudanças nas Caracerísticas

Imagem via Riot Games

A Abominação teve um grande retrabalho no Conjunto 5.5, com foco na Monstrosidade. Em cada estágio, a Vida e o dano de ataque da monstruosidade aumentam em 10 por cento. Uma série de outros ajustes também foram feitos, desde mortes ativando a Monstruosidade até sua habilidade.

Abominação – REFORMULADA: a Vida e o DdA da Monstruosidade aumenta em 20% a cada Estágio, começando com: Abominação 3: Estágio 3, Abominação 4: Estágio 4 e Abominação 5: Estágio 5.

Aliados abatidos necessários para a Monstruosidade surgir: 3 ⇒ 2

A Monstruosidade agora causa 150/200/250 de Dano Mágico em área quando parar de avançar.

A Monstruosidade – Roubo de Vida do efeito de Fúria: 40% ⇒ 60%

O Roubo de Vida do efeito de Fúria da Monstruosidade não escala mais com PdH.

A Monstruosidade – duração da Fúria: 3s ⇒ 5s

A Monstruosidade – Armadura e RM: 40/65/75 ⇒ 40/50/60

A Monstruosidade – Vida: 1.000/1.600/2.200 ⇒ 1.000/1.400/1.800

A Monstruosidade – Dano de Ataque: 100/140/180 ⇒ 70/80/90

A Monstruosidade – Vida por Nível de Estrela: 100/160/220 ⇒ 100/140/180

A Monstruosidade – Dano de Ataque por Nível de Estrela: 10/14/18 ⇒ 7/8/9

Esquecido – REFORMULADA: (2/4/6/8) Campeões Esquecidos recebem Dano de Ataque e Poder de Habilidade adicional. Cada vitória em combates dos quais participarem aumenta os valores adicionais em 10%, com um máximo de 5 acúmulos.

Outras características ajustadas

Assassino – Chance de Acerto Crítico: 10/30/60% ⇒ 20/40/75%

Assassino – Dano de Acerto Crítico: 25/55/90% ⇒ 30/50/70%

Efeito Lutador (6) adicionado – Vida: 400/1.000/1.600

Emissário da Luz – cura com base na Vida máxima: 30/60/90/130% ⇒ 30/55/80/120%

Emissário da Luz – ciclos de cura: 10/20/25/30 ⇒ 10/15/20/25

Emissário da Luz – amplificação de dano por acionamento: 12% ⇒ 10%

Dracônico – valor médio dos ovos do efeito (3): 3,25 de ouro ⇒ 3,14 de ouro

Dracônico – valor médio dos ovos do efeito (5): 9,25 de ouro ⇒ 7 de ouro

Os efeitos do Endiabrados agora acontecem com (2/4/6/8) unidades, sendo a Velocidade de Ataque alterada para: 5/30/75/150%.

Encouraçado – Armadura: 35/85/170 ⇒ 30/70/125

Efeito Místico (5) adicionado – Resistência Mágica: 40/100/200 ⇒ 40/80/150/250

Emissário da Escuridão – escalamento do Escudo com base na Vida máxima: 30/60/90/140 ⇒ 30/60/100/250

Emissário da Escuridão – dano adicional: 20/30/40/50% ⇒ 20/30/40/80%

Efeito Patrulheiro (6) adicionado – Velocidade de Ataque: 75/180/400

Redimido – PdH/Armadura/RM: 30/55/95 ⇒ 20/35/75

Efeito Regressado (5) adicionado – o Campeão é ressuscitado com 10/25/45/70% de Vida, mas sofre 25% a mais de dano depois de ressuscitar.

Escaramuçador – escalamento do Escudo com base na Vida máxima: 25/45/75% ⇒ 20/40/100%

Escaramuçador – Dano de Ataque adicional por segundo: 3/6/12 ⇒ 3/5/15

Enfeitiçador – Poder de Habilidade inicial: 25/55/85% ⇒ 25/55/100%

Enfeitiçador – Poder de Habilidade por acúmulo: 2/5/8 ⇒ 2/5/10

Mudanças em Campeões

Tier 1

Imagem via Riot Games

Aatrox – Armadura e Resistência Mágica: 30 ⇒ 35

Leona – Mana: 0/60 ⇒ 0/80

Leona – redução de dano de Barreira Solar: 30/60/250 ⇒ 30/50/200

Tier 2

Imagem via Riot Games

Hecarim – Mana máximo: 40/90 ⇒ 75/125

Hecarim – dano de Espírito do Pavor: 250/350/500 ⇒ 200/400/600

Hecarim – cura de Espírito do Pavor: 250/350/500 ⇒ 350/350/350

Sejuani agora é uma Lutadora, mas mantém suas outras características (Emissária da Escuridão e Cavalaria).

Sejuani – Armadura e Resistência Mágica adicionais de Fúria do Norte: 100/150/300 ⇒ 80/125/250

Syndra – Vida: 550 ⇒ 600

As unidades apanhadas com a Determinação da Syndra agora ficam inalvejáveis.

Syndra – dano de Determinação: 300/400/600 ⇒ 250/350/600

Varus – Vida: 550 ⇒ 600

Tier 3

Imagem via Riot Games

Ashe – Dano de Ataque: 65 ⇒ 60

Ashe – Mana: 50/90 ⇒ 50/100

Ashe – dano de Flecha Encantada: 300/450/750 ⇒ 300/450/650

A Ashe não é mais uma Verdejante.

Lulu – Velocidade de Ataque: 0,6 ⇒ 0,7

Nunu – ajuste de Mana: 0/75 ⇒ 30/90

Zyra – dano de Pântano das Raízes: 200/350/650 ⇒ 200/300/575

Zyra – duração do Atordoamento de Pântano das Raízes: 2/2,5/3s ⇒ 1,5/2/2,5s

Tier 4

Imagem via Riot Games

Aphelios – Dano de Ataque: 75 ⇒ 65

Aphelios – Mana máximo: 0/90 ⇒ 0/150

Aphelios – escalamento de Vigília Noturna com base no Dano de Ataque: 140/150/180% ⇒ 350/375/475%

Aphelios – dano base de Vigília Noturna: 125/150/300 ⇒ 150/200/400

Aphelios – alvos de Vigília Noturna: 4/4/8 ⇒ 5/5/10

Diana – Vida: 650 ⇒ 750

Diana – Dano de Ataque: 55 ⇒ 75

Diana – Velocidade de Ataque: 0,65 ⇒ 0,7

Diana – Mana inicial: 80/160 ⇒ 70/140

Diana – dano de Colapso Minguante: 250/350/1.500 ⇒ 300/450/2.000

A Diana não é mais uma Caçadora de Dragões (*olha pro fortalecimento acima*… Mas ela ainda arrasa, né?)

Jax – Vida: 900 ⇒ 1.000

Karma – dano de Alma Iluminada: 225/280/700 ⇒ 210/260/700

Vel’Koz – Vida: 650 ⇒ 700

Tier 5

Imagem via Riot Games

Garen – característica: Deus-Rei ⇒ Vitorioso

Garen – Mana: 40/100 ⇒ 100/180

Garen – dano com base na porcentagem de Vida máxima de Justiça do Deus-Leão: 20/25/200% ⇒ 25/30/200%

Garen – Escudo com base na porcentagem de Vida máxima de Justiça do Deus-Leão: 35/45/200% ⇒ 40/55/200%

Garen – duração do Escudo de Justiça do Deus-Leão: 4s ⇒ 5s

Heimerdinger – dano de Aprimorar!!!: 500/650/7777 ⇒ 450/600/3333

Kayle – Dano Verdadeiro da Ascensão 1: 90/100/1.000% ⇒ 80/90/1.000%

A Kayle não é mais uma Verdejante.

Teemo – Mana inicial: 0/60 ⇒ 30/60

O Endiaclone do Teemo agora pode ativar o efeito passivo da característica Cruel. É uma realidade cruel…

Itens

As alterações nos componentes do emblema foram aplicadas após a remoção dos itens sombrios. Um total de cinco itens também foram retrabalhados ou receberam um bônus adicional.

O Emblema do Endiabrado agora pode ser feito com uma Espátula e um Arco Recurvo (antigamente era o Emblema do Legionário).

O Emblema da Cavalaria agora pode ser feito com uma Espátula e uma Cota de Malha (antigamente era o Emblema do Encouraçado).

Cálice do Poder – Poder de Habilidade: 25 ⇒ 30

Garra do Dragão – REFORMULADO: concede 200 de Resistência Mágica adicional (incluindo componentes). Ao sofrer Dano Mágico ou Dano Verdadeiro de uma habilidade, dispara uma bola de fogo no conjurador da habilidade, causando 30% da Vida máxima do alvo como Dano Mágico (1s de Tempo de Recarga).

Mão da Justiça – REFORMULADO: o usuário ganha ambos os efeitos: +10 de DdA com +10 de PdH e ataques e habilidades curam o usuário em 10% do dano causado. No começo de cada Fase de Planejamento, um dos efeitos é aumentado em 40(%).

Gume do Infinito – EFEITO ADICIONADO: agora concede +10% Dano de Acerto Crítico.

Determinação Titânica – REFORMULADO: acúmulos agora são concedidos a cada ataque em vez de a cada Acerto Crítico. Dano de Ataque e Poder de Habilidade por acúmulo: 3 ⇒ 2

A Armadilha de Garra foi renomeada para Garra da Banshee.

Garra da Banshee – REFORMULADO: no início do combate, o usuário e todos os aliados em até 1 casa(s) na mesma linha recebem um Escudo que bloqueia a primeira habilidade inimiga. Não é mais Único.

Arauto de Zeke – Velocidade de Ataque: 25% ⇒ 30%

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 20 de julho.