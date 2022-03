Riot divulga datas do Mundial do Conjunto 6,5 de TFT, apresenta evento de repescagem e aumenta vagas

A Riot Games divulgou detalhes cruciais do próximo Campeonato Mundial de Teamfight Tactics, incluindo as datas oficiais do evento. Também foram anunciados uma qualificatória após as finais regionais e um aumento no número de vagas do Mundial.

Com a final regional do Conjunto 6,5 de TFT acontecendo neste final de semana para as regiões da América do Norte e Europa, a Riot finalmente revelou as datas do Campeonato Mundial de Bugigangas e Engenhocas: Noites de Neon, que será realizado de 29 de abril a 1º de maio. O número de vagas do Mundial aumentou em relação aos Campeonatos Mundiais anteriores de TFT e a Riot ainda incluiu um torneio qualificatório de “última chamada” que inclui duas vagas para as regiões ocidentais e duas para as orientais.

Campeonatos Mundiais anteriores de TFT tinham, ao todo, 20 participantes. Esse número aumentou para os Conjuntos Seis e 6,5, permitindo que mais jogadores de todas as regiões tenham chances.

EMEA (Europa, Oriente Médio e África): cinco

CN (China): cinco

NA (América do Norte): quatro

KR (Coreia do Sul): quatro

BR (Brasil): três

LATAM (América Latina): três

JP (Japão): duas

OCE (Oceania): duas

Quatro outras vagas estão reservadas para uma “última chamada”, duas para as regiões orientais e duas para as regiões ocidentais. Até o momento, a Riot não revelou datas para essas qualificatórias. Cada uma delas será um torneio de um dia e a ocidental incluirá jogadores das regiões BR, EMEA, NA e LATAM.

Ao todo, 32 dos melhores jogadores de TFT do mundo se enfrentam pelo título de Campeão Mundial de Bugigangas e Engenhocas e pela premiação de mais de R$1 milhão (US$280.000). Ainda não foram divulgadas as informações de transmissão do campeonato.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 23 de março.