Notas completas da atualização 12.8 do TFT 6.5 Noites de Neon

A Riot Games está ajustando o meta do Teamfight Tactics Noites de Neon pela última vez com a atualização 12.8, ajustando algumas características e campeões.

Programada para chegar aos servidores ativos em 27 de abril, a atualização 12.8 é a atualização final do TFT antes de duas atualizações que conterão mudanças e ajustes de balanceamento “por diversão”. Para os jogadores que desejam subir nos ranques do Conjunto 6.5 antes do lançamento do Conjunto Sete, a atualização 12.8 pretende criar o meta mais saudável possível.

As mudanças que ocorrerem na atualização 12.8 não afetarão o Campeonato Mundial Bugigangas e Engenhocas, que está sendo jogado na atualização 12.7. E uma mudança de sistema está sendo aplicada ao modo Duplas Dinâmicas, em que todos os jogadores sofrerão no mínimo um de dano ao perder durante uma rodada, com a metade de dano sendo removida. As atualizações 12.9 e 12.10 são “por diversão”. O Conjunto Sete será lançado no APT com a atualização 12.10 e a atualização 12.11 é o lançamento oficial do Conjunto Sete.

De enfraquecimentos de características mutantes a campeões de três estrelas e quatro de custo, aqui estão as notas da atualização 12.8.

Características

Imagem via Riot Games

Fora das composições de Sivir, a característica Hextec teve um desempenho inferior e está recebendo um leve fortalecimento em seus escudos na atualização 12.8. Efeitos de Mutantes como Apetite Voraz estão sendo enfraquecidos, juntamente com o cibernético. A característica Sucateiro também está sendo afetado enquanto a característica Transgressor está recebendo um fortalecimento decente, potencialmente melhorando a re-rolagem de Ashe e as composições com Jhin.

Quimtec – porcentagem de Regeneração de Vida máxima: 4/7/10/18% ⇒ 5/9/13/20%

Encantador – porcentagem do aumento de cura e Escudo: 25/45/70/100% ⇒ 25/50/80/115%

Hextec – Escudo: 100/135/250/350 ⇒ 100/150/275/375

Mutante, Melhoria Cibernética – Vida: 450/900/1.350 ⇒ 450/800/1.250

Mutante, Apetite Voraz – Dano de Ataque e Poder de Habilidade: 20/30/40 ⇒ 18/27/36

Sucateiro – Escudo por componente de item: 20/40/60 ⇒ 20/30/50

Transgressor – Armadura e Resistência Mágica: 50 ⇒ 55

Transgressor (7) – amplificação adicional: 50% ⇒ 55%

Campeões

Imagem via Riot Games

Os campeões de custo quatro estão recebendo suas estatísticas de três estrelas fortalecidas enquanto o dano do foguete de Jinx está sendo enfraquecido. Kha’Zix também está sendo enfraquecido, e Zilean está recebendo um fortalecimento na redução de velocidade de ataque.

Custo dois

Zilean – redução de Velocidade de Ataque de Bomba-relógio: 25/35/50% ⇒ 30/40/50%

Custo três

Ekko – redução de Velocidade de Ataque de Convergência Paralela: 25/25/35% ⇒ 20/20/30%

Gangplank – dano de Negociarrr: 120/160/225 ⇒ 110/150/225

Custo quatro

Kha’Zix – escalamento de Dano de Ataque de Massacre do Vazio: 195/200/225% ⇒ 180/185/260%

Renata Glasc – redução de Velocidade de Ataque de Onda Tóxica: 15% ⇒ 20%

Renata Glasc – dano de Onda Tóxica: 40/65/220 ⇒ 40/65/240

Vi – dano de Pulverizadora de Piltover: 125/200/450 ⇒ 125/200/500

Vi – Escudo de Pulverizadora de Piltover: 225/325/750 ⇒ 225/325/850

Custo cinco

Jinx – escalamento de Dano de Ataque do Foguete: 220/230/888% ⇒ 210/220/888%

Item

Imagem via Riot Games

Além do enfraquecimento na redução de Velocidade de Ataque do Ekko, Coração Congelado também está recebendo um enfraquecimento de cinco por cento. A Opção da Forja Portátil, Inverno Eterno, está recebendo um fortalecimento de redução de Velocidade de Ataque e o Opção das Relíquias Radiantes/Ovo Dourado, Mercúrio Supremo (Mercúrio Radiante) está recebendo um fortlaecimento de velocidade de ataque.

Mercúrio Radiante – Velocidade de Ataque: 45% ⇒ 55%

– Velocidade de Ataque: 45% ⇒ 55% Inverno Eterno – redução de Velocidade de Ataque: 25% ⇒ 30%

– redução de Velocidade de Ataque: 25% ⇒ 30% Coração Congelado – redução de Velocidade de Ataque: 35% ⇒ 30%

Correções de erros

Imagem via Riot Games

Curtindo a sombra: a Capa de Luz Solar (Capa de Fogo Solar Radiante) não afeta mais apenas inimigos em até 1 casa de alcance.

A Senna voltou a receber Mana do Efeito Azul e da Bateria Azul mesmo depois de conjurar uma habilidade.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 26 de abril.