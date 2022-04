A atualização 12.7 do TFT aplica grandes mudanças de balanceamento nos Aprimoramentos Hextec

Os preparativos finais para o Campeonato Mundial Bugigangas e Engenhocas incluirão mais de uma dúzia de grandes mudanças de balanceamento de Aprimoramentos Hextec na atualização 12.7, de aprimoramentos sendo removidos para enfraquecimentos e fortalecimentos.

Os Aprimoramentos Hextec do conjunto 6.5 Noites de Neon estão na lista de favoritos para a atualização final do TFT antes do Campeonato Mundial. As mudanças que estão sendo aplicadas aos Aprimoramentos potencialmente trarão menos momentos de “sentir-se mal” durante o jogo competitivo de alto nível, enquanto ainda oferecem oportunidades para os jogadores escolherem caminhos flexíveis e arriscados.

As grandes remoções de Aprimoramentos Hextec incluem União Hextec, Insígnia do Hextec, Insígnia do Intelectual e Amuleto do Bosque. Ladrõeszinhos e Ferro-velho não aparecerão mais como uma opção no Estágio 3-3 e Carga Elétrica não aparecerá mais no Estágio 4-6. Um grande número de Aprimoramentos de pequenas alterações também está sendo removido. Todas as mudanças de balanceamento dos Aprimoramentos Hextec, juntamente com os enfraquecimentos e fortalecimentos aplicados na atualização 12.7, podem ser encontrados aqui.

Um total de sete Aprimoramentos de Noites de Neon mudará de nível na atualização 12.7.

Quatro da Sorte : movido do nível Ouro para Prata

: movido do nível Ouro para Prata Coração do Hextec : movido do nível Prata para Ouro

: movido do nível Prata para Ouro Clube dos Cinco : movido do nível Prismático para Ouro

: movido do nível Prismático para Ouro Encanto Irresistível : Movido do nível Prata para Ouro

: Movido do nível Prata para Ouro Precisão Cirúrgica : movido do nível Ouro para Prismático

: movido do nível Ouro para Prismático Covil do Atirador : movido do nível Prata para Ouro

: movido do nível Prata para Ouro Pequenos Titãs : movido do nível Ouro para Prata

As principais mudanças de balanceamento que estão ocorrendo na atualização 12.7 que estão chegando aos Aprimoramentos Hextec incluem um fortalecimento para Carga Elétrica um, dois e três. A velocidade de ataque da Força Tripla está sendo enfraquecida em todos os aspectos, assim como as estatísticas de Encrenca em Dobro. Encanto do Bosque também está ganhando Vida.

Aqui estão todos os principais enfraquecimentos e fortalecimentos da atualização 12.7:

Encrenca em Dobro : Dano de ataque, poder de habilidade, armadura e resistência mágica adicionais enfraquecidos em toda a linha de 30/40/50 para 25/35/45

: Dano de ataque, poder de habilidade, armadura e resistência mágica adicionais enfraquecidos em toda a linha de 30/40/50 para 25/35/45 Carga Elétrica 1 : Aumentado de 50/65/80/95 para 60/75/90/105

: Aumentado de 50/65/80/95 para 60/75/90/105 Carga Elétrica 2 : Aumentado de 75/95/115/135 para 85/105/125/145

: Aumentado de 75/95/115/135 para 85/105/125/145 Carga Elétrica 3 : Aumentado de 90/120/150/180 para 105/135/165/200

: Aumentado de 90/120/150/180 para 105/135/165/200 Alma do Encantador : Ouro adicional aumentado de oito para 12

: Ouro adicional aumentado de oito para 12 Bilhete Dourado : A chance de uma atualização gratuita foi aumentada de 45 para 50 por cento

: A chance de uma atualização gratuita foi aumentada de 45 para 50 por cento Ferro-velho : Alterado de três rodadas de combate com a característica Sucateiro ativa para quatro rodadas

: Alterado de três rodadas de combate com a característica Sucateiro ativa para quatro rodadas Armadura Improvisada 3 : Armadura e resistência mágica reduzidas de 80 para 75

: Armadura e resistência mágica reduzidas de 80 para 75 Piratas : Chance de ganhar um de ouro com abate aumentou de 50 para 66 por cento

: Chance de ganhar um de ouro com abate aumentou de 50 para 66 por cento Pequeninos : Chance de esquiva reduzida de 30 para 25 por cento

: Chance de esquiva reduzida de 30 para 25 por cento Lâmina Arcana : A escala de poder de habilidade em um ataque básico após a habilidade ser lançada foi reduzida de 200 para 180 por cento

: A escala de poder de habilidade em um ataque básico após a habilidade ser lançada foi reduzida de 200 para 180 por cento Força Tripla : Velocidade de ataque reduzida de 23/33/43 para 13/23/33 por cento

: Velocidade de ataque reduzida de 23/33/43 para 13/23/33 por cento Ladrõeszinhos : A chance de um Yordle aparecer com um componente furtado foi reduzida de 40 para 33 por cento

: A chance de um Yordle aparecer com um componente furtado foi reduzida de 40 para 33 por cento Alma do Cano Duplo : Ouro adicional reduzido de oito para quatro

: Ouro adicional reduzido de oito para quatro Sorte Inesperada : Ouro baseado em Aprimoramentos de 18/30/45 a 20/35/55

: Ouro baseado em Aprimoramentos de 18/30/45 a 20/35/55 Encanto do Bosque : Vida aumentada de 1.600 para 1.800

: Vida aumentada de 1.600 para 1.800 Patronos (1/2) : aliados adjacentes que receberam um escudo tiveram o valor aumentado de 150/225 para 160/240

A atualização 12.7 será lançada em 13 de abril. Todas as alterações de balanceamento do Noites de Neon Aprimoramentos Hextec estão sujeitas a alterações antes do lançamento oficial da atualização. Um detalhamento completo de cada alteração de balanceamento da 12.7 pode ser encontrado aqui.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 08 de abril.