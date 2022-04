Notas da atualização 12.7 para o Mundial do TFT 6.5

Abra o bloco de notas para subir de nível durante as semanas finais do TFT Noites de Neon.

A Riot Games está preparando o meta do Campeonato Mundial de Bugigangas e Engenhocas com um grande número de mudanças no balanceamento de Aprimoramentos Hextec no Teamfight Tactics, junto com cerca de uma dúzia de enfraquecimentos e fortalecimentos aplicados a características e campeões do Conjunto 6.5 na atualização 12.7.

O conjunto 6.5 ​​tem seu ponto alto no mês de abril com o Campeonato Mundial do TFT Bugigangas e Engenhocas, programado para ocorrer de 29 de abril a 1º de maio. O Last Chance Qualifier também acontecerá em 16 de abril, apresentando oito jogadores das regiões BR, EMEA, NA e LATAM.

Tanto o Last Chance Qualifier quanto o Campeonato Mundial serão jogados na atualização 12.7. E uma mudança no sistema será aplicada, permitindo que os jogadores usem o espaço de emote central dentro da roda de emotes para determinar o emote que será exibido quando seu Estrategista pular dos portais.

Aqui estão as notas para a atualização 12.7.

Aprimoramentos Hextec

Imagem via Riot Games

Os jogadores têm pedido que a equipe do TFT ajuste os Aprimoramentos Hextec que não causam impacto em um jogo durante os estágios intermediário e final do jogo. Muitos deles foram removidos do Estágio 3-3 ou 4-6, ou foram completamente removidos do Conjunto 6.5. Outros ajustes incluem enfraquecimentos e fortalecimentos, juntamente com vários níveis de mudança de níveis de Aprimoramentos Hextec de Noites de Neon.

Encrenca em Dobro : Dano de ataque, poder de habilidade, armadura e resistência mágica adicionais enfraquecidos em toda a linha de 30/40/50 para 25/35/45

: Dano de ataque, poder de habilidade, armadura e resistência mágica adicionais enfraquecidos em toda a linha de 30/40/50 para 25/35/45 Carga Elétrica : Não aparecerá mais no Estágio 4-6

: Não aparecerá mais no Estágio 4-6 Carga Elétrica 1 : Aumentado de 50/65/80/95 para 60/75/90/105

: Aumentado de 50/65/80/95 para 60/75/90/105 Carga Elétrica 2 : Aumentado de 75/95/115/135 para 85/105/125/145

: Aumentado de 75/95/115/135 para 85/105/125/145 Carga Elétrica 3 : Aumentado de 90/120/150/180 para 105/135/165/200

: Aumentado de 90/120/150/180 para 105/135/165/200 Alma do Encantador : Ouro adicional aumentado de oito para 12

: Ouro adicional aumentado de oito para 12 Quatro da Sorte : movido do nível Ouro para Prata

: movido do nível Ouro para Prata Bilhete Dourado : A chance de uma atualização gratuita foi aumentada de 45 para 50 por cento

: A chance de uma atualização gratuita foi aumentada de 45 para 50 por cento União Hextec : Removido

: Removido Insígnia do Hextec : Removido

: Removido Coração do Hextec : movido do nível Prata para Ouro

: movido do nível Prata para Ouro Clube dos Cinco : movido do nível Prismático para Ouro

: movido do nível Prismático para Ouro Encanto Irresistível : Movido do nível Prata para Ouro

: Movido do nível Prata para Ouro Ferro-velho : Não aparecerá mais no estágio 3-3

: Não aparecerá mais no estágio 3-3 Ferro-velho : Alterado de três rodadas de combate com a característica Sucateiro ativa para quatro rodadas

: Alterado de três rodadas de combate com a característica Sucateiro ativa para quatro rodadas Armadura Improvisada 3 : Armadura e resistência mágica reduzidas de 80 para 75

: Armadura e resistência mágica reduzidas de 80 para 75 Piratas : Chance de ganhar um de ouro com abate aumentou de 50 para 66 por cento

: Chance de ganhar um de ouro com abate aumentou de 50 para 66 por cento Insígnia do Intelectual : Removido

: Removido Precisão Cirúrgica : movido do nível Ouro para Prismático

: movido do nível Ouro para Prismático Covil do Atirador : movido do nível Prata para Ouro

: movido do nível Prata para Ouro Pequeninos : Chance de esquiva reduzida de 30 para 25 por cento

: Chance de esquiva reduzida de 30 para 25 por cento Lâmina Arcana : A escala de poder de habilidade em um ataque básico após a habilidade ser lançada foi reduzida de 200 para 180 por cento

: A escala de poder de habilidade em um ataque básico após a habilidade ser lançada foi reduzida de 200 para 180 por cento Força Tripla : Velocidade de ataque reduzida de 23/33/43 para 13/23/33 por cento

: Velocidade de ataque reduzida de 23/33/43 para 13/23/33 por cento Ladrõeszinhos : Não aparecerá mais no Estágio 3-3

: Não aparecerá mais no Estágio 3-3 Ladrõeszinhos : A chance de um Yordle aparecer com um componente furtado foi reduzida de 40 para 33 por cento

: A chance de um Yordle aparecer com um componente furtado foi reduzida de 40 para 33 por cento Pequenos Titãs : movido do nível Ouro para Prata

: movido do nível Ouro para Prata Alma do Cano Duplo : Ouro adicional reduzido de oito para quatro

: Ouro adicional reduzido de oito para quatro Sorte Inesperada : Ouro baseado em Aprimoramentos de 18/30/45 a 20/35/55

: Ouro baseado em Aprimoramentos de 18/30/45 a 20/35/55 Encanto do Bosque : Vida aumentada de 1.600 para 1.800

: Vida aumentada de 1.600 para 1.800 Amuleto do Bosque : Removido

: Removido Patronos (1/2) : aliados adjacentes que receberam um escudo tiveram o valor aumentado de 150/225 para 160/240

: aliados adjacentes que receberam um escudo tiveram o valor aumentado de 150/225 para 160/240 Pesos-pena : não aparecerão mais no Estágio 4-6

: não aparecerão mais no Estágio 4-6 Lifelong Learning : não aparece mais no estágio 3-3, além de não aparecer no estágio 4-6

: não aparece mais no estágio 3-3, além de não aparecer no estágio 4-6 Eco de Luden: não aparecerá mais no Estágio 4-6

não aparecerá mais no Estágio 4-6 Insígnia e Coração de Mercenário: Não aparecerá mais no Estágio 4-6

Não aparecerá mais no Estágio 4-6 Riqueza Ascendente : Não aparece mais no Estágio 3-3, além de não aparecer no Estágio 4-6

: Não aparece mais no Estágio 3-3, além de não aparecer no Estágio 4-6 Manter a União : Não aparecerá mais no Estágio 1-4

: Não aparecerá mais no Estágio 1-4 Poder Armazenado : Não aparecerá mais no Estágio 3-3

: Não aparecerá mais no Estágio 3-3 Setor Comercial : não aparece mais no Estágio 3-3, além de não aparecer no Estágio 4-6

: não aparece mais no Estágio 3-3, além de não aparecer no Estágio 4-6 True Twos : Não aparece mais no Estágio 3-3, além de não aparecer no Estágio 4-6

: Não aparece mais no Estágio 3-3, além de não aparecer no Estágio 4-6 Azarões : Não aparecerá mais no Estágio 4-6

: Não aparecerá mais no Estágio 4-6 Véu Verdejante : Não aparecerá mais no Estágio 1-4

Características

Imagem via Riot Games

Apenas três características do TFT Set 6.5 estão sendo ajustadas na atualização 12.7.

Intelectual : Mana ajustada de 10/05/20 a 15/05/25

: Mana ajustada de 10/05/20 a 15/05/25 Cano Duplo : Dano de ataque ajustado de 10/25/45/80 a 10/25/40/70

: Dano de ataque ajustado de 10/25/45/80 a 10/25/40/70 Yordle (6) : Redução de mana aumentada de 25 para 30 por cento

Campeões

A maioria das mudanças no balanceamento de campeões do Conjunto 6.5 são fortalecimentos, ao contrário do fluxo regular de enfraquecimentos que ocorreram nas atualizações recentes. Um erro que afetava a mana de Ashe foi corrigido, agora em 30/60. Tryndamere está programado para um bônus de dano básico. Zeri está recebendo mais velocidade de ataque e a mana de Seraphine será fortalecida.

Custo um

Caitlyn: Mana ajustada de 0/110 a 0/100

Custo dois

Ashe: A taxa de dano de ataque durante sua habilidade aumentou de 100 para 110 por cento

Custo três

Tryndamere: Dano base da habilidade aumentado de 50/75/100 para 70/90/110

Cho’Gath: Vida aumentada de 700 para 750

Senna: Dano base da habilidade aumentado de 80/120/180 para 100/140/200

Custo quatro

Seraphine: Mana fortalecida de 80/150 para 70/130

Ahri: Dano da habilidade ajustado de 125/190/450 para 135/200/450

Jhin: Mana ajustada de 0/50 a 0/60

Kha’Zix: Velocidade de salto da habilidade aumentada

Custo cinco

Galio: A porcentagem de dano máximo da habilidade aumentou de oito para 10 por cento

Zeri: Velocidade de ataque aumentada de 0,8 para 0,9

Viktor: Mana ajustada de 0/140 a 0/145

Correções de erros

Imagem via Riot Games

O erro com a mana de Ashe foi resolvido

No tutorial para celular, a imagem correta de Kayle aparecerá agora

Um erro que estava reduzindo a mudança de Aprimoramentos Hextec de aparecer no Estágio 1-4 foi corrigido

Veigar agora ataca corretamente apenas uma vez entre lançamentos (reduzido de dois) quando ele ganha mana suficiente para repetir o lançamento através dos seguintes Aprimoramentos: Bateria Azul 1 mais Bateria Azul 2 mais seis Yordle mais Efeito Azul Radiante.

Todas as alterações de balanceamento listadas nas notas da atualização 12.7 do TFT estão sujeitas a alterações antes do lançamento oficial da atualização em 13 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 08 de abril.