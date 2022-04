Riot enfraquecerá Warwick na atualização 12.6 B do TFT esta semana

A Riot Games lançará uma atualização B do Teamfight Tactics 12.6 esta semana, enfraquecendo composições que continuam com desempenho superior enquanto aplica uma correção de erro nos Mercenários no modo Duplas Dinâmicas.

Programada para acontecer em 5 de abril por volta das 16h, a equipe do TFT lançará uma atualização 12.6 B destinada a melhorar o equilíbrio nas Noites de Neon. A atualização final antes do Campeonato Mundial Engenhocas e Bugigangas é a atualização 12.7, programada para ser lançada em 13 de abril. A atualização B que ocorrerá hoje incluirá uma correção de erro para a característica Mercenário no modo Duplas Dinâmicas, junto com enfraquecimentos para “algumas composições com desempenho superior”, de acordo com a conta oficial do TFT no Twitter.

Expect a mid-week update 4/5 around 12 PT to fix the bug currently affecting Mercenary in Double Up, as well as a nerf to a couple of overperforming comps—AHWWOOO! pic.twitter.com/I5hCB7lt8k — Teamfight Tactics (@TFT) April 4, 2022

Warwick tem estado muito próximo do enfraquecimento antes das Finais Regionais. A fera foi atingida com um pequeno enfraquecimento na atualização 12.6, reduzindo seu dano de ataque e diminuindo sua cura ao acertar em duas e três estrelas. Warwick provavelmente passará por outra rodada de enfraquecimentos na atualização B, conforme sugerido pela Riot.

Malzahar teve um grande impacto na composição de Arcanistas que surgiu na atualização 12.6, provavelmente colocando ele e Ahri na lista de potenciais enfraquecimentos. Outros possíveis campeões que podem ser enfraquecidos incluem Vex, Viktor, Jinx e Renata Glasc.

As alterações aplicadas com a atualização B do TFT 12.6 ajudarão a equipe a entender melhor as alterações finais que precisarão ser aplicadas na versão 12.7. O Mundial, programado para acontecer de 29 de abril a 1º de maio, será jogado na atualização 12.7. Há também um Last Chance Qualifier ocorrendo em abril, provavelmente com a atualização 12.7 também.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 04 de abril.