Notas da atualização 12.6 do TFT Conjunto 6.5 Noites de Neon

Se preparando para o Campeonato Mundial de Bugigangas e Engenhocas, a atualização 12.6 do Teamfight Tactics está chegando aos Aprimoramentos Hextec, estatísticas de dano de ataque, características e um punhado de campeões do Conjunto 6.5.

Após uma atualização 12.5 de um mês que incluiu uma atualização B e uma atualização C de correção de erros, a atualização 12.6 trará uma série de enfraquecimentos e fortalecimentos que levaram ao Campeonato Mundial de Bugigangas e Engenhocas. A atualização 12.6 inclui algumas mudanças significativas e vários pequenos ajustes destinados a criar um meta saudável antes do Mundial.

Vários Aprimoramentos Hextec foram atingidos por grandes mudanças, incluindo uma redução no tempo para escolher um Aprimoramento. O Aprimoramento Hextec recebeu um bônus que permite que ele aumente por meio do número de Aprimoramentos no Núcleo Hex, o dano de ataque foi reduzido em mais de duas dúzias de campeões do Conjunto 6.5 do TFT e vários campeões de custo cinco foram atingidos com alterações de balanceamento.

A única mudança de item foi aplicada ao Limiar da Noite, ajustando o item do Conjunto 6.5 para unidades que estão furtivas agora podem atacar e lançar habilidades. As alterações de balanceamento foram aplicadas ao modo Duplas Dinâmicas que pode ser encontrado aqui, e os jogadores móveis agora podem ver os Aprimoramentos Hextec que foram usados na tela de final do jogo.

Aqui estão as notas para a atualização 12.6.

Alterações na interface do sistema

Os jogadores agora têm três novas alterações na interface do TFT que podem usar.

Tecla Tab : Alternar recapitulação de combate.

: Alternar recapitulação de combate. Tecla A : Alterna o painel esquerdo do oponente.

: Alterna o painel esquerdo do oponente. Tecla S: Alterna entre o dano causado, o dano aplicado a você e a cura.

Aprimoramentos Hextec

Imagem via Riot Games

As alterações de balanceamento foram aplicadas a mais de uma dúzia de Aprimoramentos Hextec na atualização 12.6, enquanto o tempo para escolher um Aprimoramento foi reduzido em dois segundos para todas as três opções oferecidas em cada jogo. E os jogadores não receberão mais três Aprimoramentos Hextec de economia na mesma rodada.

A obtenção de três Aprimoramentos de economia na mesma rodada foi alterada e não ocorrerá mais.

Redução de tempo para o primeiro Aprimoramento reduzido de 45 para 43 segundos.

Redução de tempo para o segundo e terceiro Aprimoramentos reduzido de 60 para 58 segundos.

Redução do tempo para escolher Aprimoramentos no Batalha Frenética reduzido de 35 para 33 segundos.

Relíquias Radiantes, Ovo Dourado, Visão Premonitória (Zéfiro Radiante está recebendo uma redução de velocidade de ataque de 20 para 10 por cento).

Além das mudanças gerais nos Aprimoramentos Hextec, grandes ajustes de balanceamento estão programados para ocorrer com o lançamento da atualização 12.6. Tanto o Carga Elétrica quanto o Eco de Luden foram reformulados, permitindo que os danos fossem dimensionados com base no estágio atual, iniciando um estágio dois e chegando ao máximo no estágio cinco.

Carga Elétrica : O dano agora aumenta com base no estágio atual. Isso começa no estágio dois e atinge o máximo no estágio cinco. O máximo na batalha frenética é o estágio oito. Carga Elétrica 1: Dano alterado de 60 para 50/65/80/95 Carga Elétrica 2: Dano alterado de 90 para 75/95/115/135 Carga Elétrica 3: Dano alterado de 120 para 90/120/150/180

: O dano agora aumenta com base no estágio atual. Isso começa no estágio dois e atinge o máximo no estágio cinco. O máximo na batalha frenética é o estágio oito. Eco de Luden : O dano agora aumenta com base no estágio atual. Isso começa no estágio dois e atinge o máximo no estágio cinco. O máximo na batalha frenética é o estágio oito. Eco de Luden 1: Dano alterado de 100 para 70/90/110/130 Eco de Luden 2: Dano alterado de 150 para 100/125/150/175 Eco de Luden 3: Dano alterado de 200 para 140/180/220/260

: O dano agora aumenta com base no estágio atual. Isso começa no estágio dois e atinge o máximo no estágio cinco. O máximo na batalha frenética é o estágio oito. Coração do Inovador : movido do nível Prata para Ouro

: movido do nível Prata para Ouro Alma do Inovador : Removido

: Removido Holofote Compartilhado : porcentagem adicional reduzida de 125 para 100 por cento

: porcentagem adicional reduzida de 125 para 100 por cento Pequeninos : movido do nível Prata para Ouro

: movido do nível Prata para Ouro Pequeninos : Chance de esquiva aumentada de 25 para 30 por cento

: Chance de esquiva aumentada de 25 para 30 por cento Pequeninos : Diminui o tamanho dos Yordles no campo de batalha (somente ajuste visual)

: Diminui o tamanho dos Yordles no campo de batalha (somente ajuste visual) Saco de Brindes de Componentes : O Aprimoramento não concederá mais três dos mesmos componentes

: O Aprimoramento não concederá mais três dos mesmos componentes Concha Cibernética : Armadura enfraquecida de 30/45/60 para 25/35/50

: Armadura enfraquecida de 30/45/60 para 25/35/50 Bilhete Dourado : A chance de atualizar a loja gratuitamente aumentou de 40 para 45 por cento

: A chance de atualizar a loja gratuitamente aumentou de 40 para 45 por cento Compras de Luxo : Bônus de ouro aumentado de cinco para oito de ouro

: Bônus de ouro aumentado de cinco para oito de ouro Lifelong Learning : O poder de habilidade bônus ao sobreviver aumentou de dois para três

: O poder de habilidade bônus ao sobreviver aumentou de dois para três Riqueza Ascendente : O ouro inicial aumentou de 12 para 14

: O ouro inicial aumentou de 12 para 14 Precisão Cirúrgica : Dano adicional reduzido aumentado de 60 para 66 por cento

: Dano adicional reduzido aumentado de 60 para 66 por cento Bomba de Fumaça : O limite de Vida por ativação aumentou de 60 para 70 por cento

: O limite de Vida por ativação aumentou de 60 para 70 por cento Pequenos Titãs : O Aprimoramento não é mais oferecido no Estágio 4-6

: O Aprimoramento não é mais oferecido no Estágio 4-6 Força Titânica : Dano de ataque adicional da porcentagem máxima de Vida reduzida de três para 2,5 por cento

: Dano de ataque adicional da porcentagem máxima de Vida reduzida de três para 2,5 por cento Amuleto do Bosque: A Vida do clone foi aumentada de 300 para 360

Características

Imagem via Riot Games

Vários pontos de interrupção da característica Defensor estão sendo removidos, com a característica sendo ativada em apenas três. A característica Hextec agora escalará escudo e dano mágico com base em Aprimoramentos em seu Núcleo Hex, e a característica Inovador foi atingida com pequenos enfraquecimentos.

Defensor : Bônus de 2/4 unidades alterados para ativados apenas em três

: Bônus de 2/4 unidades alterados para ativados apenas em três Defensor : Duração do atordoamento aumentada de três para quatro segundos

: Duração do atordoamento aumentada de três para quatro segundos Hextec : Nova habilidade tem escudo e escala de dano mágico com base no número de Aprimoramentos Hextec em seu Núcleo Hex

: Nova habilidade tem escudo e escala de dano mágico com base no número de Aprimoramentos Hextec em seu Núcleo Hex Hextec : Bônus de escudo e dano mágico por Aprimoramento é de 20 por cento

: Bônus de escudo e dano mágico por Aprimoramento é de 20 por cento Hextec : Escudo alterado de 120/170/340/600 para 100/150/300/400

: Escudo alterado de 120/170/340/600 para 100/150/300/400 Hextec : Dano mágico alterado de 15/30/60/120 para 15/25/50/80

: Dano mágico alterado de 15/30/60/120 para 15/25/50/80 Inovador (3) : Escaravelho mecânico, barreira reflexiva e porcentagem de redução de danos reduzida de 25 para 20 por cento

: Escaravelho mecânico, barreira reflexiva e porcentagem de redução de danos reduzida de 25 para 20 por cento Inovador (5): Urso mecânico, pico de energia, dano de ataque adicional de aliado e poder de habilidade adicional de aliado enfraquecido de 20 para 15

Campeões

Imagem via Riot Games

Um total de 31 campeões tiveram seu dano de ataque reduzido na Atualização 12.6.

Caitlyn: 50 a 45

Illaoi: 70 a 60

Nocturne: 50 a 45

Twitch: 50 a 45

Camille: 50 a 45

Corki: 65 a 55

Quinn: 60 a 55

Rek’Sai: 60 a 55

Swain: 45 a 40

Talon: 50 a 45

Talon: 50 a 45

Zyra: 50 a 40

Ekko: 65 a 55

Gangplank: 75 a 65

Gnar: 70 a 60

Lucian: 60 a 55

Miss Fortune: 60 a 55

Senna: 70 a 60

Vex: 50 a 45

Zac: 70 a 60

Alistar: 100 a 90

Draven: 75 a 70

Irelia: 80 a 70

Jhin: 90 a 85

Kha’Zix: 90 a 85

Sivir: 70 a 65

Jayce: 90 a 85

Jinx: 88 a 80

Tahm Kench: 80 a 70

Zeri: 85 a 75

Além dos enfraqueicentos de dano de ataque em massa, Malzahar e Irelia foram atingidos por ajustes de mana. Caitlyn recebeu um bônus de velocidade de ataque e vários custo cinco receberam mudanças de balanceamento.

Custo um

Caitlyn: Velocidade de ataque aumentada de 0,7 para 0,8

Ezreal: aumento de velocidade de ataque do Disparo místico por lançamento enfraquecido de 20 para 18 por cento

Custo dois

Swain: Dano da habilidade aumentado de 225/300/450 para 250/350/500

Swain: Cura da habilidade aumentada de 225/250/350 para 250/300/360

Corki: Dano de habilidade enfraquecido de 200/260/333 para 190/245/315

Rek’Sai: Fortaleicmento de mana máximo de 60/90 a 60/80

Sejuani: Vida aumentada de 750 para 850

Custo três

Malzahar: Mana máxima enfraquecida de 30/60 para 50/80

Malzahar: Velocidade de ataque aumentada de 0,654 para 0,7

Malzahar: Dano de habilidade aumentado de 600/825/950 para 650/900/1025

Zac: Redução de dano da habilidade aumentado de 50 para 60 por cento

Custo quatro

Irelia: Enfraquecimento do mana máximo de 0/30 a 0/40

Irelia: Dano base de habilidade enfraquecido de 75/100/600 para 60/90/550

Draven: Dano da habilidade enfraquecido de 120/150/400 para 100/125/400

Custo cinco

Galio: Dano base da habilidade enfraquecido de 150/225/9001 para 125/175/9001

Galio: Percentual de dano máximo de Vida da habilidade aumentado de seis para oito por cento

Galio: Dano de atordoamento da habilidade ajustado de 1/1.5/10 para 1.5/1.5/10

Jayce (À Distância): Escala de dano de ataque da habilidade através de três ataques modificados ajustados de 170/180/500 para 170/175/500

Jayce (À Distância): Dano de ataque adicional ajustado de 45/70/1000 para 450/60/500

Silco: Duração do fortalecimento da habilidade aumentada de 6/6/6 a 6/7/10

Silco: Raio de explosão da habilidade instável dobrou em três estrelas

Zeri: Uma correção de erro não limita mais a velocidade de ataque de Zeri em 1.0

Zeri: Passivo de dano mágico adicional ao acertar por projétil da habilidade enfraquecida de 22/11/44 para 20/10/40

Correções de erros

Imagem via Riot Games

Zeri não é mais limitada a 1.0 de velocidade de ataque

Veneno aplicado por Renata Glasc agora sempre será removido depois que ela morrer

Os ataques de Lucian e Corki agora serão críticos quando o Aprimoramento Hextec Precisão Cirurgica estiver ativo

O Dragão Inovador (7) não terá mais críticos na habilidade sem uma Manopla Adornada na unidade

Irelia e Kha’Zix não terão mais como alvo unidades inalvejáveis com suas habilidades

A habildiade de Corki encontrará um novo alvo e não falhará mais se o alvo em que ele estava atirando morrer

O Aprimoramento Encrenca em Dobro sempre concederá uma unidade de duas estrelas quando você torná-la três estrelas, mesmo que nenhuma cópia dessa unidade sobre na quantidade total de campeões da partida

Garra do Dragão não é mais desencadeada contra o primeiro tique da habilidade de Talon

Unidades ingeridas por Tahm Kench serão cuspidas se ele for abatido

Duplas Dinâmicas: Unidades mutantes sem a característica Mutante ativa não ganharão mais bônus quando aliados morrerem enquanto são reforçados pela ativação de Apetite Voraz de seu parceiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 24 de março.