O Conjunto 7 do TFT incluirá mecânica semelhante ao Arsenal

O diretor de design de jogos da Riot Games, Stephen “Mortdog” Mortimer, soltou um spoiler do Conjunto Sete do Teamfight Tactics ontem durante sua transmissão de fim de semana, sugerindo o retorno da mecânica Arsenal ou a adição de um elemento semelhante a ela.

O vídeo do desenvolvedor de janeiro revelou que a temática do Conjunto Sete acontecerá nos reinos dos dragões, apresentando clãs competindo por poder e santuários de dragões repletos de poderes místicos. Mantendo a tradição, Mortdog lançou um easter egg do Conjuntno Sete ontem durante sua transmissão, revelando que uma mecânica semelhante ao Arsenal aparecerá no próximo set.

“A coisa em que estamos trabalhando para o conjunto sete, acho que fará muitas pessoas que sentem falta do Arsenal felizes”, disse Mortdog.

Espera-se que uma das principais mecânicas do Conjunto Sete do TFT também tenha semelhanças com os Aprimoramentos Hextec que foram introduzidos pela primeira vez durante o Conjunto Seis. Essa mecânica misteriosa se conectará ao tema do dragão do conjunto, fornecendo “níveis semelhantes de rejogabilidade e estratégia em um mundo de dragões que são tão variados quanto as combinações de mecânica”, disse o produtor executivo Geoff Virtue durante o vídeo de desenvolvimento do TFT de janeiro.

No entanto, a Riot ainda não revelou uma data de lançamento para o Conjunto Sete do TFT, exceto que será lançado no segundo semestre do ano de 2022 para comemorar o aniversário de três anos do jogo.

O mês de março terá os torneios regionais finais que antecedem o Campeonato Mundial, que provavelmente acontecerá em maio. Com base em lançamentos anteriores, parece que o Conjunto Sete pode ser lançado em algum momento no final de maio ou início de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 19 de março.