Fortalecimentos e enfraquecimentos da atualização 12.6 B do  TFT programados para serem lançados em 5 de abril

Mais de uma dúzia de mudanças no balanceamento do Teamfight Tactics estão programadas para ocorrer com a atualização 12.6 B, revelado em 4 de abril pelo diretor de design de jogos Stephen “Mortdog” Mortimer.

As mudanças que ocorrem por meio da atualização 12.6 B resolverão uma correção de erros em Mercenários no modo Dupla Dinâmica, além de atingir “algumas composições com desempenho excessivo, de acordo com a Riot. Warwick foi indicado como recebendo um enfraquecimento no início do dia e confirmado através da lista de Mortdog postada no Twitter ontem à noite.

Sivir também está recebendo enfraquecimentos em seu dano mágico e escudo, junto com outros campeões como Twitch, Lucian e Talon. E características como Arcanista, Quimtec, Hextec e Dsafiante também estão recebendo enfraquecimentos.

Aqui estão todos os enfraquecimentos e fortalecimentos da atualização B do TFT 12.6 programados para serem lançados em 5 de abril.

Aprimoramentos Hextec

O Aprimoramento Hextec Bomba de Fumaça foi atingido com um enfraquecimento, tornando os assassinos um pouco mais vulneráveis ​​no modo furtivo.

Bomba de Fumaça: A redução de dano enquanto estiver furtivo (Assassino) foi reduzida de 80 para 60 por cento.

Campeões

Warwick foi atingido por um enfraquecimento de velocidade de ataque após mudanças de balanceamento que reduziram seu dano de ataque e cura na atualização 12.6. Sivir também foi atingida com um enfraquecimento de velocidade de ataque em sua habilidade, e Talon teve sua duração de bônus de sangramento do VIP reduzida, juntamente com uma redução no dano de sua habilidade em duas e três estrelas. Nem todo mundo foi atingido por enfraquecimentos, no entanto; Draven e Jhin estão ganhando fortalecimentos.

Custo um

Twitch : Mana enfraquecida de 0/35 para 0/45.

Custo dois

Talon : Dano de habilidade ajustado de 450/650/850 para 450/575/800.

: Dano de habilidade ajustado de 450/650/850 para 450/575/800. Talon : Bônus de sangramento VIP reduzido de 100 para 75%.

: Bônus de sangramento VIP reduzido de 100 para 75%. Warwick : Velocidade de ataque reduzida de 0,8 para 0,75.

Custo três

Lucian : Dano de habilidade enfraquecido de 175/275/300 para 170/260/295.

Custo quatro

Draven : Dano de ataque aumentado de 70 para 75.

: Dano de ataque aumentado de 70 para 75. Jhin : Mana fortalecida de 0/70 a 0/50.

: Mana fortalecida de 0/70 a 0/50. Sivir : Velocidade de ataque de habilidade enfraquecida de 60/80/250 para 50/70/250 por cento.

Características

As características Arcanista, Hextec e Quimtec dominaram o meta desde que a atualização 12.6 foi lançada, resultando em várias mudanças de balanceamento.

Arcanista : O poder de habilidade para todos os aliados foi ajustado de 20/20/50/145 para 20/20/50/135 por cento.

: O poder de habilidade para todos os aliados foi ajustado de 20/20/50/145 para 20/20/50/135 por cento. Arcanista : Poder de habilidade para unidades Arcanistas ajustado de 20/60/100/145 para 20/50/90/135.

: Poder de habilidade para unidades Arcanistas ajustado de 20/60/100/145 para 20/50/90/135. Hextec : Dano mágico ajustado de 15/25/50/80 para 15/25/45/75.

: Dano mágico ajustado de 15/25/50/80 para 15/25/45/75. Hextec : Escudo ajustado de 100/150/300/400 a 100/135/250/350.

: Escudo ajustado de 100/150/300/400 a 100/135/250/350. Desafiante : Velocidade de ataque ajustada de 25/55/90/150 a 25/50/80/150 por cento.

: Velocidade de ataque ajustada de 25/55/90/150 a 25/50/80/150 por cento. Quimtec : Redução de dano reduzida de 20 para 15%.

Todos os ajustes estão sujeitos a alterações antes do lançamento da atualização TFT 12.6 B.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 04 de abril.