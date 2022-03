Cada alteração de balanceamento da atualização 12.5B do TFT 6.5 Noites de Neon

Uma atualização B anormalmente grande do Teamfight Tactics 12.5 durará três semanas e moldará o meta para os próximos torneios, disseram os desenvolvedores do auto battler.

Após o lançamento da atualização 12.5, as composições de rerrolagem assumiram o meta do TFT, junto com as composições flexíveis em torno das características Inovador e Galante. A atualização 12.5 foi definido para durar quatro semanas, com a atualização 12.6 não ocorrendo até 30 de março. Devido ao longo período de tempo e vários torneios a serem jogados em todo o mundo em março, no entanto, mais de 20 enfraquecimentos e alguns fortalecimentos foram incluídos na atualização TFT 12.5B.

Apesar do número de enfraquecimentos e fortalecimentos, as mudanças aplicadas não devem atrapalhar o meta do TFT 6.5 de forma que as composições se tornem injogáveis. A maioria dos enfraquecimentos são menores, destinados a atenuar características e campeões, proporcionando uma quantidade saudável de contra-ataque.

Aqui estão todos os enfraquecimentos e fortalecimentos da atualização 12.5 B, de acordo com a Riot.

Aprimoramentos Hextec

Aprimoramentos como Pequeninos, que permitiam composições insanas de Yordle, foram enfraquecidas, junto com Precisão Cirúrgica que aumentou o poder de Lucian e Gangplank. Também foi atingido o Covil do Atirador, enquanto Diferentão e Justiça Verdadeira foram fortalecidos.

Diferentão : Velocidade de ataque aumentada de 50/60/70 para 60/70/80 por cento

: Velocidade de ataque aumentada de 50/60/70 para 60/70/80 por cento Hexnova : Alcance aumentado para duas casas

: Alcance aumentado para duas casas Encanto Irresistível : Redução de dano enfraquecida de 20 para 15 por cento

: Redução de dano enfraquecida de 20 para 15 por cento Um Por Todos : Dano de ataque e poder de habilidade por acúmulo reduzido para 15

: Dano de ataque e poder de habilidade por acúmulo reduzido para 15 Precisão Cirúrgica : a redução do dano de ricochete foi aumentada de 50 para 60 por cento

: a redução do dano de ricochete foi aumentada de 50 para 60 por cento Covil do Atirador : O amplificador de dano foi reduzido de 10 para 8 por cento (total de 40 para 32 por cento)

: O amplificador de dano foi reduzido de 10 para 8 por cento (total de 40 para 32 por cento) Pequeninos : Chance de esquiva reduzida de 35 para 25 por cento

: Chance de esquiva reduzida de 35 para 25 por cento Justiça Verdadeira : Dano verdadeiro aumentado de 50 para 80 por cento

: Dano verdadeiro aumentado de 50 para 80 por cento Três é Demais: Só pode aparecer no Estágio 1-4

Características

As características flexíveis dentro do meta 12.5 foram enfraquecidas enquanto a característica Atacante recebeu um fortalecimento.

Mecanizado : Velocidade de ataque base enfraquecida de 10/40/80 para 10/35/80 por cento

: Velocidade de ataque base enfraquecida de 10/40/80 para 10/35/80 por cento Galante : Vida enfraquecida de 200/450/800 para 200/400/700

: Vida enfraquecida de 200/450/800 para 200/400/700 Galante : Poder de habilidade enfraquecido de 20/45/80 para 20/40/70

: Poder de habilidade enfraquecido de 20/45/80 para 20/40/70 Inovador : Armadura e resistência mágica do urso mecânico reduzida de 55 para 50

: Armadura e resistência mágica do urso mecânico reduzida de 55 para 50 Inovador : Armadura e resistência mágica do dragão mecânico reduzida de 100 para 90

: Armadura e resistência mágica do dragão mecânico reduzida de 100 para 90 Transgressor : Armadura e resistência mágica reduzida de 55 para 50

: Armadura e resistência mágica reduzida de 55 para 50 Transgressor : Bônus do Transgressor sete reduzido de 60 para 50 por cento

: Bônus do Transgressor sete reduzido de 60 para 50 por cento Atacante: Dano de ataque aumentado de 30/65/110 para 30/70/120 por cento

Campeões

Mais de uma dúzia de campeões foram atingidos com enfraquecimentos, enquanto unidades de quatro e cinco custos como Sivir, Galio e Kai’Sa foram fortalecidas.

Custo um

Brand : Redução de dano VIP enfraquecida de 30 para 45 por cento

: Redução de dano VIP enfraquecida de 30 para 45 por cento Twitch: Percentual de dano de ataque de habilidade ajustado para 125% em geral

Custo dois

Ashe : Dano de ataque reduzido de 70 para 60

: Dano de ataque reduzido de 70 para 60 Corki : Dano de habilidade reduzido de 220/275/350 para 200/260/333

: Dano de habilidade reduzido de 220/275/350 para 200/260/333 Syndra : Dano de habilidade reduzido de 225/325/500 para 225/300/425

: Dano de habilidade reduzido de 225/325/500 para 225/300/425 Talon : Dano de habilidade reduzido de 450/650/950 para 450/600/850

: Dano de habilidade reduzido de 450/650/950 para 450/600/850 Zyra : Dano de habilidade enfraquecido de 325/450/675 para 275/375/575

: Dano de habilidade enfraquecido de 325/450/675 para 275/375/575 Rek’Sai : Cura base aumentada de 150/200/350 para 200/225/333

: Cura base aumentada de 150/200/350 para 200/225/333 Rek’Sai: Bônus de cura aumentado de 250/350/500 para 275/350/600

Custo três

Gnar : Percentual de dano de ataque de feitiço enfraquecido de 185 para 175 por cento

: Percentual de dano de ataque de feitiço enfraquecido de 185 para 175 por cento Lucian : Dano de habilidade atualização de 185/295/315 para 175/275/300

: Dano de habilidade atualização de 185/295/315 para 175/275/300 Morgana : Mana ajustada de 60/120 para 70/130

: Mana ajustada de 60/120 para 70/130 Senna : Velocidade de ataque reduzida de 0,75 para 0,7

: Velocidade de ataque reduzida de 0,75 para 0,7 Vex: Mana ajustada de 40/80 para 50/90

Custo quatro

Ahri : Dano por Orbe adicional no mesmo alvo reduzido de 80 para 60 por cento

: Dano por Orbe adicional no mesmo alvo reduzido de 80 para 60 por cento Draven : Dano de ataque reduzido de 80 para 75

: Dano de ataque reduzido de 80 para 75 Irelia : Dano de ataque reduzido de 85 para 80

: Dano de ataque reduzido de 85 para 80 Sivir: Dano de ataque da habilidade aumentado de 33 para 40 por cento

Custo cinco

Galio : Vida aumentada de 1.200 para 1.300

: Vida aumentada de 1.200 para 1.300 Kai’Sa: Dano de habilidade por projétil aumentado de 70/90/180 para 75/100/180

Todos os enfraquecimentos e fortalecimentos da atualização 12.5B estão programados para chegar aos servidores ativos em 8 de março por volta das 16h. A próxima atualização do Conjunto 6.5 acontecerá em 30 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 07 de março.