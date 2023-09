All Starfield armor IDs

Why not try on a new look with the power of cheating?

We all want to look good, especially in an RPG like Starfield. On top of spending hours customizing your character’s appearance, you can jazz up your style further by selecting specific pieces of armor.

It’s no understatement to say there is a LOT of armor available to use during your playthrough of Starfield, much of it you probably will never see. Because of this, it’s completely understandable that some players would be looking for a way to game the system and try on something new. This is where Armor IDs come into play.

Starfield Armor ID codes

If you’re adventurous there is plenty of Armor to find in Starfield, but let’s face it, some of us just want some new swag now. For those people, we’ve got you covered with all of the armor codes in Starfield.

Before you get trigger-happy in the console spawning these items, please remember that using console commands is considered cheating and will likely disable achievements in your run of the game.

Because of this, we’d suggest making a separate save or finishing the game first.

Also, we’re sorry Xbox gamers but right now there is no way for you to use these console commands. For now, it’s just the PC master race who gets to take advantage of these codes.

Spacesuit IDs in Starfield

Bounty Hunter Spacesuit 00228570 Constellation Spacesuit 001E2B18 Deep Mining Spacesuit 000/5278E Deep Recon Spacesuit 002265AE Deepcore Spacesuit 0006AC00 Deepseeker Spacesuit 0016D2C4 Deimos Spacesuit 00026BF1 Ecliptic Spacesuit 0022856F Explorer Spacesuit 002265AF Gran-Gran’s Spacesuit 001F22BB Ground Crew Spacesuit 002392B5 Mantis Spacesuit 00226299 Mark I Spacesuit 0001754D Mercury Spacesuit 001D0F96 Monster Costume 00225FC9 Navigator Spacesuit 00067C94 Old Earth Spacesuit 0003084E Pirate Assault Spacesuit 00066821 Pirate Charger Spacesuit 00066826 Pirate Corsair Spacesuit 00066828 Pirate Sniper Spacesuit 0006682A Ranger Spacesuit 00227CA0 Shocktroop Spacesuit 002265AD Space Trucker Spacesuit 0021C780 Star Roamer Spacesuit 00004E78 Starborn Spacesuit Astra 0012E187 Starborn Spacesuit Avitus 001CBA52 Starborn Spacesuit Bellum 001CBA4E Starborn Spacesuit Gravitas 0021C77E Starborn Spacesuit Locus 001CBA4A Starborn Spacesuit Materia 001CBA49 Starborn Spacesuit Solis 002D7365 Starborn Spacesuit Tempus 002D7346 Starborn Spacesuit Tenebris 001CBA4D Starborn Spacesuit Venator 0021C77F SysDef Ace Spacesuit 002AAF44 SysDef Assault Spacesuit 00398104 SysDef Combat Spacesuit 0039810A SysDef Sec Recon Spacesuit 00398108 SysDef Spacesuit 00398103 Trackers Alliance Spacesuit 00166404 UC Ace Spacesuit 00166410 UC AntiXeno Spacesuit 00206130 UC Combat Spacesuit 00257808 UC Marine Spacesuit 00257805 UC Sec Combat Spacesuit 000EF9B0 UC Sec Recon Spacesuit 000EF9AF UC Sec Starlaw Spacesuit 000EF9AE UC Security Spacesuit 000EF9AD UC Startroop Spacesuit 00257809 UC Urbanwar Spacesuit 0021A86A UC Vanguard Spacesuit 00248C0F UC Wardog Spacesuit 0025780A Va’Ruun Spacesuit 00227CA3 Peacemaker Spacesuit 0013F97D Repulsing Explorer Spacesuit 0022B8F6 Incendiary Experimental Nishina Spacesuit 0007B2B9 Sentinel’s UC Antixeno Spacesuit 00065925

Helmet IDs in Starfield

Black Graviplas Helmet 001466F6 Black Open Graviplas Helmet 001466FA Bounty Hunter Space Helmet 001C0F32 Broken Constellation Space Helmet 002EDE9C Brown Graviplas Helmet 001466F7 Constellation Space Helmet 001E2B17 Cydonia Space Helmet 0003B424 Deep Mining Space Helmet 00052792 Deep Recon Space Helmet 00169F54 Deepcore Space Helmet 0006ABFF Deeseeker Space Helmet 0016D15C Deimos Space Helmet 00026BF0 Ecliptic Space Helmet 00228829 Explorer Space Helmet 00169F50 First Solider Helmet 0021F3F4 Generdyne Guard Helmet 003CD812 Gran-Gran’s Space Helmet 001F22BC Graviplas Merc Helmet 000781F7 Gray Graviplas Helmet 001466F8 Gray Open Graviplas Helmet 001466FC Ground Crew Space Helmet 002392B4 Mantis Space Helmet 0016640A Mark I Space Helmet 0001754F Mercenary Space Helmet 0016E0B5 Mercury Space Helmet 001D0F94 Navigator Space Helmet 00067C93 Neon Security Helmet 001F73EF Old Earth Space Helmet 0003084D Open Graviplas Helmet 000781F8 Operative Helmet 0016E0C3 Peacemaker Helmet 0013F97B Pirate Assault Space Helmet 00066822 Pirate Charge Space Helmet 00066827 Pirate Corsair Space Helmet 00066829 Pirate Sniper Space Helmet 0006682B Ranger Space Helmet 001E2AC1 Ryujin Guard Helmet 0037A34F Security Guard Helmet 00165718 Shocktrooper Space Helmet 00169F58 Space Trucker Space Helmet 0016E0BD Star Roamer Space Helmet 00003E8F SY-920 Space Helmet 002F4B39 SysDef Armored Space Helmet 00398107 SysDef Space Helmet 00398106 System Def Ace Space Helmet 002AAF45 Teal Graviplas Helmet 001466F9 Teal Open Graviplas Helmet 001466FD Trackers Alliance Space Helmet 00166403 Trident Guard Helmet 0014E44E UC Ace Pilot Space Helmet 0016640F UC Armored Space Helmet 0025780B UC Marine Space Helmet 00257806 UC Sec Spaceriot Helmet 000EF9B2 UC Security Helmet 0025E8D5 UC Security Space Helmet 000EF9B1 UC Urbanwar Space Helmet 0021A86B UC Vanguard Space Helmet 00248C0E Va’ruun Space Helmet 0016D3D1 Reactive Experimental Nishina Helmet 00065926 Incendiary UC AntiXeno Space Helmet 0010A25E

Boost Pack IDs in Starfield

Bounty Hunter Seek Pack 001C0F34 Bounty Hunter Stalk Pack 001C0F35 Bounty Hunter Track Pack 001C0F33 Constellation Pack 001E2B19 Cydonia Pack 0003B423 Deep Mining Pack 002EDF1F Deep Recon Pack 00169F55 Deepcore Pack 000FD333 Deepseeker Pack 0016D15B Deimos Pack 00026BEF Deimos Tunnel Pack 00026BF2 Ecliptic Pack 00166407 Explorer Pack 00169F51 Ground Crew Pack 002392B3 High School Backpack 00003A77 Mantis Pack 0016640B Mark I Pack 0001754E Mercenary Pack 0016E0B6 Mercury Pack 001D0F95 Navigator Pack 00067C95 Old Earth Pack 0003084C Peacemaker Pack 0013F97C Pirate Raiding Pack 00066824 Pirate Survival Pack 00066825 Ranger Pack 001E2AF7 Shocktrooper Pack 00169F59 Space Trucker Pack 0016E0BB Star Roamer Pack 00003E90 SY-920 Pilot Pack 001773BD SysDef Pack 00398105 Tracker Alliance Pack 00166402 Tunnel Mining Pack 00029C7A UC Ace Pilot Pack 0016640E UC Marine Pack 00/257807 UC Security Pack 000EF9AC UC Shock Armor Pack 0021A86C UC Vanguard Pilot Pack 002E3D4F Va’ruun Pack 0016D3D0 Armored-Plated UC AntiXeno Pack 0010A25D

