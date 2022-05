Wordle Game Help: 5-letter words with ‘R’ on them

Wordle is a recent game that continues to be very successful on social media. Every day many results are shared, from the most incredible to the saddest, like when a player realizes he forgot to play the day before and can no longer recover his winning streak.

It is true there are days when the answer seems much more difficult than others. This is because of the random nature of Wordle and even the best strategies can end up getting lost when the right answer has repeated letters for example.

If you’re having trouble finding the secret word after hitting just the presence of the letter ‘R’ or knowing its position, here are some five-letter words with ‘R’ on them, sorted alphabetically so you’ll have less work to do with filtering your choices by the letters you’ve already eliminated.

Five-letter words with ‘R’ on them to try on Wordle

aargh

abhor

abler

abort

abris

acari

acerb

acorn

acred

acres

acrid

acros

actor

adder

adore

adorn

aerie

afars

afire

afore

afrit

afros

after

agars

agers

agger

aggro

agora

agree

agria

agros

aider

aimer

aired

airer

airns

airth

airts

aiver

alarm

alary

alder

alert

algor

altar

alter

alvar

amber

ambry

ameer

amirs

amort

amour

amrit

andro

anear

anger

angry

antra

antre

anura

aorta

apart

apers

apery

aport

apres

apron

apter

araks

arame

arbor

arced

archi

arcus

ardeb

ardor

areae

areal

areas

areca

areic

arena

arene

arepa

arete

argal

argil

argle

argol

argon

argot

argue

argus

arhat

arias

ariel

arils

arise

arles

armed

armer

armet

armor

aroid

aroma

arose

arpen

arras

array

arris

arrow

arroz

arses

arsis

arson

artal

artel

artsy

arums

arval

arvos

aryls

asker

asper

aster

astir

asura

atria

atrip

attar

auger

augur

aurae

aural

aurar

auras

aurei

aures

auric

auris

aurum

avers

avert

award

aware

azure

bairn

baker

baler

barbe

barbs

barca

barde

bards

bared

barer

bares

barfi

barfs

barge

baric

barks

barky

barms

barmy

barns

barny

baron

barre

barry

barye

baser

bayer

bazar

beard

bears

beers

beery

beret

bergs

berks

berme

berms

berry

berth

beryl

bevor

bider

biers

biker

biner

birch

birds

birks

birle

birls

birrs

birse

birth

biter

blare

blear

bluer

blurb

blurs

blurt

board

boars

boart

bolar

boner

boors

boral

boras

borax

bored

borer

bores

boric

borks

borne

boron

borts

borty

bortz

bourg

bourn

bower

boxer

boyar

brace

brach

bract

brads

braes

brags

braid

brail

brain

brake

braky

brand

brank

brans

brant

brash

brass

brats

brava

brave

bravi

bravo

brawl

brawn

braws

braxy

brays

braza

braze

bread

break

bream

brede

breed

brees

brens

brent

breve

brews

briar

bribe

brick

bride

brief

brier

bries

brigs

brill

brims

brine

bring

brink

brins

briny

brios

brisk

briss

brith

brits

britt

broad

broch

brock

broil

broke

brome

bromo

bronc

brood

brook

broom

broos

brose

brosy

broth

brown

brows

brugh

bruin

bruit

brume

brung

brunt

brush

brusk

brute

bruts

buhrs

buran

buras

burbs

burds

buret

burfi

burgh

burgs

burin

burka

burke

burks

burls

burly

burns

burnt

burps

burqa

burro

burrs

burry

bursa

burse

burst

buyer

byres

byrls

caber

cadre

cager

caird

cairn

caner

caper

capri

carat

carbo

carbs

cards

cared

carer

cares

caret

carex

cargo

carks

carle

carls

carns

carny

carob

carol

carom

carpi

carps

carrs

carry

carse

carte

carts

carve

cater

cauri

caver

cedar

ceder

ceorl

cerci

cered

ceres

ceria

ceric

ceros

certs

chair

chard

chare

chark

charm

charr

chars

chart

chary

cheer

chert

chirk

chirm

chiro

chirp

chirr

chiru

choir

chord

chore

churl

churn

churr

cider

cigar

circa

circs

cires

cirri

citer

claro

clary

clear

clerk

clour

cobra

coder

coirs

color

comer

cooer

coper

copra

coral

corby

cords

cored

corer

cores

corgi

coria

corks

corky

corms

corns

cornu

corny

corps

corse

court

cover

cower

cowry

coyer

craal

crabs

crack

craft

crags

crake

cramp

crams

crane

crank

crape

craps

crash

crass

crate

crave

crawl

craws

craze

crazy

creak

cream

credo

creds

creed

creek

creel

creep

creme

crepe

crept

crepy

cress

crest

crews

cribs

crick

cried

crier

cries

crime

crimp

cripe

crisp

crits

croak

croci

crock

crocs

croft

crone

crony

crook

croon

crops

crore

cross

croup

crowd

crown

crows

croze

cruck

crude

crudo

cruds

cruel

cruet

cruft

crumb

crump

crunk

cruor

crura

cruse

crush

crust

crwth

cryer

crypt

cuber

curbs

curch

curds

curdy

cured

curer

cures

curet

curfs

curia

curie

curio

curls

curly

curns

currs

curry

curse

curst

curve

curvy

cuter

cyber

cyder

cymar

czars

dairy

damar

darbs

dared

darer

dares

daric

darks

darns

darts

dater

deair

dears

deary

debar

debur

decor

decry

deers

defer

demur

denar

derat

deray

derby

derma

derms

derry

deter

dewar

dhikr

diary

dicer

diker

dimer

dinar

diner

diram

direr

dirge

dirks

dirls

dirts

dirty

diver

dobra

doers

dolor

donor

doors

doper

dores

dorks

dorky

dorms

dormy

dorps

dorrs

dorsa

dorty

doser

doter

doura

dower

dowry

dozer

drabs

draff

draft

drags

drail

drain

drake

drama

drams

drank

drape

drats

drave

drawl

drawn

draws

drays

dread

dream

drear

dreck

dreed

drees

dregs

dreks

dress

drest

dribs

dried

drier

dries

drift

drill

drily

drink

drips

dript

drive

droid

droit

droke

droll

drone

drool

droop

drops

dropt

dross

drouk

drove

drown

drubs

drugs

druid

drums

drunk

drupe

druse

dryad

dryas

dryer

dryly

duper

dural

duras

dured

dures

durns

duroc

duros

durra

durrs

durst

durum

dwarf

dyers

eager

eagre

eared

earls

early

earns

earth

easer

eater

ecrus

edger

eerie

egers

eggar

egger

egret

eider

elder

elver

embar

ember

emeer

emerg

emery

emirs

emmer

ender

enorm

enrol

enter

entry

enure

ephor

erase

erect

ergot

erica

ernes

erode

erose

erred

error

erses

eruct

erugo

erupt

eruvs

ervil

escar

eskar

esker

ester

ether

euros

evert

every

ewers

exert

extra

exurb

eyers

eyras

eyres

eyrie

eyrir

facer

fader

faery

fairs

fairy

faker

fakir

faqir

farad

farce

farci

farcy

fards

fared

farer

fares

farle

farls

farms

faros

farro

favor

fears

femur

feral

feres

feria

ferly

fermi

ferns

ferny

ferry

fetor

feuar

fever

fewer

feyer

fiars

fiber

fibre

fiery

fifer

filar

filer

finer

fiord

fired

firer

fires

firms

firns

firry

first

firth

fiver

fixer

fjord

flair

flare

fleer

flier

flirs

flirt

floor

flora

flour

fluor

flyer

foram

foray

forbs

forby

force

fordo

fords

fores

forex

forge

forgo

forks

forky

forme

forms

forte

forth

forts

forty

forum

fours

foyer

frack

frags

frail

frame

franc

frank

fraps

frass

frats

fraud

frays

freak

freed

freer

frees

fremd

frena

frere

fresh

frets

friar

fried

frier

fries

frigs

frill

frise

frisk

frith

frits

fritt

fritz

frizz

frock

froes

frogs

frond

frons

front

frore

frosh

frost

froth

frown

frows

froze

frugs

fruit

frump

fryer

fumer

furan

furls

furor

furry

furze

furzy

gager

gamer

gaper

garbs

garda

garni

garth

gater

gator

gaurs

gayer

gazar

gazer

gears

genre

genro

gerah

germs

germy

giber

girds

girls

girly

girns

giron

giros

girsh

girth

girts

giver

glair

glare

glary

glory

gluer

gnarl

gnarr

gnars

goers

gofer

gomer

goner

goral

gored

gores

gorge

gorms

gorps

gorse

gorsy

gourd

graal

grabs

grace

grade

grads

graft

grail

grain

grama

gramp

grams

grana

grand

grans

grant

grape

graph

grapy

grasp

grass

grate

grave

gravy

grays

graze

great

grebe

greed

greek

green

grees

greet

grego

greys

gride

grids

grief

griff

grift

grigs

grill

grime

grimy

grind

grins

griot

gripe

grips

gript

gripy

grist

grith

grits

groan

groat

grody

grogs

groin

groks

groom

grope

gross

grosz

grots

group

grout

grove

grovy

growl

grown

grows

grrrl

grubs

gruel

grues

gruff

grume

grump

grunt

guard

guars

guiro

gular

gurdy

gurge

gurry

gursh

gurus

gyral

gyred

gyres

gyron

gyros

gyrus

haars

hairs

hairy

haler

haram

hards

hardy

hared

harem

hares

harks

harls

harms

harps

harpy

harry

harsh

harts

hater

haver

hayer

hazer

heard

hears

heart

heder

heirs

henry

herbs

herby

herds

heres

herls

herma

herms

herns

heron

heros

herry

hertz

hewer

hexer

hider

hijra

hiker

hilar

hired

hiree

hirer

hires

hoard

hoars

hoary

hoers

homer

honer

honor

hoper

horah

horal

horas

horde

horks

horns

horse

horst

horsy

hoser

houri

hours

hover

huger

humor

hurds

hurls

hurly

hurry

hurst

hurts

hydra

hydro

hyper

hyrax

ichor

icier

icker

idler

ihram

iller

impro

inarm

incur

indri

inert

infer

infra

inker

inner

inrun

inter

intro

inure

inurn

invar

irade

irate

irids

iring

irked

iroko

irone

irons

irony

ither

ivory

ixora

izard

izars

jager

jagra

japer

jarls

jeers

jerid

jerks

jerky

jerry

jiber

jirds

jiver

joker

joram

jorum

jowar

jumar

jural

jurat

jurel

juror

kabar

kafir

karat

karma

karns

karoo

karri

karst

karts

kauri

kaury

kbars

kebar

kefir

keirs

kerbs

kerfs

kerne

kerns

kerry

keyer

kiers

kirks

kirns

kiter

knars

knaur

knurl

knurr

knurs

korai

koras

korat

korma

korun

kraal

kraft

krais

krait

kraut

krays

kreep

krewe

krill

krona

krone

kroon

krubi

kukri

kurta

kurus

kyars

kyrie

laari

labor

labra

lacer

lader

lager

lahar

laird

lairs

lairy

laker

lamer

larch

lards

lardy

laree

lares

large

largo

laris

larks

larky

larns

larnt

larum

larva

laser

later

laura

laver

laxer

layer

lazar

learn

lears

leary

leers

leery

leger

lehrs

lemur

leper

lever

liard

liars

liber

libra

libri

lidar

liers

lifer

liger

liker

liner

liras

lirot

liter

litre

liver

livre

lobar

loner

loper

loral

loran

lords

lores

loris

lorry

loser

lours

loury

lover

lower

lucre

luger

lunar

lurch

lured

lurer

lures

lurid

lurks

luxer

lyard

lyart

lyres

lyric

maars

macer

macro

madre

mairs

major

makar

maker

malar

manor

maras

march

marcs

mares

marge

maria

marka

marks

marls

marly

marry

marse

marsh

marts

marvy

maser

mater

mayor

mazer

mbira

merch

mercs

mercy

merer

meres

merge

merit

merks

merle

merls

merry

meter

metre

metro

micra

micro

mikra

miler

mimer

miner

minor

mired

mires

mirex

mirid

mirin

mirks

mirky

mirth

mirza

miser

miter

mitre

mixer

mohur

moira

moire

molar

moors

moory

moper

morae

moral

moras

moray

morel

mores

morns

moron

morph

morro

morse

morts

motor

mourn

mover

mower

mucor

mucro

mudra

mural

muras

mured

mures

murex

murid

murks

murky

murra

murre

murrs

murry

muser

muter

myrrh

nacre

nadir

naira

nairu

namer

narco

narcs

nards

nares

naric

naris

narks

narky

navar

nears

nerds

nerdy

nerol

nerts

nertz

nerve

nervy

never

newer

nicer

niner

niter

nitre

nitro

noirs

noria

noris

norms

north

noter

nuder

nurds

nurls

nurse

oared

oater

occur

ocher

ochre

ochry

ocker

ocrea

odder

odors

odour

offer

ofter

ogler

ogres

oiler

okras

older

omber

ombre

omers

onery

oorie

opera

orach

oracy

orals

orang

orate

orbed

orbit

orcas

orcin

order

ordos

oread

organ

orgic

oribi

oriel

orles

orlop

ormer

ornis

orpin

orris

ortho

orzos

oscar

osier

other

ottar

otter

ourie

outer

outre

outro

ovary

overs

overt

owner

oxers

oxter

oyers

pacer

padre

padri

pager

pairs

paler

paper

parae

paras

parch

pardi

pards

pardy

pared

paren

pareo

parer

pares

pareu

parge

pargo

paris

parka

parks

parky

parle

parol

parrs

parry

parse

parts

party

parve

parvo

pater

paver

pawer

payer

payor

pearl

pears

peart

pedro

peers

peery

perch

percs

perdu

perdy

perea

peres

peril

peris

perks

perky

perms

perps

perry

perse

pervo

pervs

pervy

peter

piers

piker

pilar

piper

pirns

pirog

plier

plyer

poker

polar

poler

poori

porch

pored

pores

porgy

porin

porks

porky

porny

ports

poser

pours

power

praam

prahu

prams

prana

prang

prank

praos

prase

prate

prats

praus

prawn

prays

preed

preen

prees

preop

preps

presa

prese

press

prest

prexy

preys

price

prick

pricy

pride

pried

prier

pries

prigs

prill

prima

prime

primi

primo

primp

prims

prink

print

prion

prior

prise

prism

priss

privy

prize

proas

probe

probs

prods

proem

profs

progs

prole

promo

proms

prone

prong

proof

props

prose

proso

pross

prost

prosy

proud

prove

prowl

prows

proxy

prude

prune

pruta

pryer

puler

purda

puree

purer

purge

purin

puris

purls

purrs

purse

pursy

purty

pyran

pyres

pyric

pyros

quare

quark

quart

queer

quern

query

quire

quirk

quirt

qursh

rabat

rabbi

rabic

rabid

raced

racer

races

racks

racon

radar

radii

radio

radix

radon

raffs

rafts

ragas

raged

ragee

rager

rages

ragga

raggs

raggy

ragis

raias

raids

rails

rains

rainy

raise

raita

rajah

rajas

rajes

raked

rakee

raker

rakes

rakis

rakus

rales

rally

ralph

ramal

ramee

ramen

ramet

ramie

ramin

rammy

ramps

ramus

rance

ranch

rands

randy

ranee

range

rangs

rangy

ranid

ranis

ranks

rants

raphe

rapid

rared

rarer

rares

rased

raser

rases

rasps

raspy

ratal

ratan

ratch

rated

ratel

rater

rates

rathe

ratio

ratos

ratty

raved

ravel

raven

raver

raves

ravey

ravin

rawer

rawin

rawly

raxed

raxes

rayah

rayas

rayed

rayon

razed

razee

razer

razes

razor

reach

react

readd

reads

ready

reais

realm

reals

reams

reaps

rearm

rears

reata

reave

rebar

rebbe

rebec

rebel

rebid

rebop

rebus

rebut

rebuy

recap

recce

recit

recks

recon

recta

recti

recto

recur

recut

redan

redds

reddy

reded

redes

redia

redid

redip

redly

redon

redos

redox

redry

redub

redux

redye

reeds

reedy

reefs

reefy

reeks

reeky

reels

reest

reeve

refed

refel

refer

refit

refix

refly

refry

regal

reges

regie

regma

regna

rehab

rehem

reifs

reify

reign

reiki

reink

reins

reive

rejig

rekey

relax

relay

relet

relic

relit

reman

remap

remet

remex

remit

remix

renal

rends

renew

renig

renin

renos

rente

rents

reoil

reorg

repay

repeg

repel

repin

reply

repos

repot

repps

repro

reran

rerig

rerun

resat

resaw

resay

resee

reses

reset

resew

resid

resin

resit

resod

resow

rests

retag

retax

retch

retem

retia

retie

retro

retry

reuse

revel

revet

revue

rewan

rewax

rewed

rewet

rewin

rewon

rexes

rezes

rheas

rheme

rheum

rhino

rhomb

rhumb

rhyme

rhyta

rials

riant

riata

ribby

ribes

riced

ricer

rices

ricin

ricks

rider

rides

ridge

ridgy

riels

rifer

riffs

rifle

rifts

right

rigid

rigor

riled

riles

riley

rille

rills

rimed

rimer

rimes

rinds

rindy

rings

rinks

rinse

rioja

riots

riped

ripen

riper

ripes

risen

riser

rises

rishi

risks

risky

risus

rites

ritzy

rival

rived

riven

river

rives

rivet

riyal

roach

roads

roams

roans

roars

roast

robed

robes

robin

roble

robot

rocks

rocky

rodeo

rodes

roger

rogue

roils

roily

roles

rolfs

rolls

roman

romeo

romps

ronde

rondo

ronin

roods

roofs

rooks

rooky

rooms

roomy

roose

roost

roots

rooty

roped

roper

ropes

ropey

roque

rosed

roses

roset

roshi

rosin

rosti

rotas

rotch

rotes

rotis

rotls

rotor

rotos

rotte

rouen

roues

rouge

rough

round

roups

roupy

rouse

roust

route

routh

routs

roved

roven

rover

roves

rowan

rowdy

rowed

rowel

rowen

rower

rowth

royal

ruana

rubby

rubel

rubes

ruble

rubli

rubus

ruche

rucks

rudds

ruddy

ruder

ruers

ruffe

ruffs

rugae

rugal

rugby

ruing

ruins

rukhs

ruled

ruler

rules

rumba

rumen

rumly

rummy

rumor

rumps

runes

rungs

runic

runny

runts

runty

rupee

rural

ruses

rushy

rusks

rusts

rusty

ruths

rutin

rutty

ryked

rykes

rynds

ryots

saber

sabir

sabra

sabre

sacra

safer

sager

saker

saner

sapor

saran

sards

saree

sarge

sargo

sarin

saris

sarks

sarky

sarod

saros

satyr

saury

saver

savor

sawer

sayer

scare

scarf

scarp

scars

scart

scary

scaur

score

scorn

scour

scrag

scram

scran

scrap

scree

screw

scrim

scrip

scrob

scrod

scrub

scrum

scurf

sears

seder

seers

senor

serac

serai

seral

sered

serer

seres

serfs

serge

serif

serin

serow

serry

serum

serve

servo

sever

sewar

sewer

sexer

shard

share

shark

sharn

sharp

shear

sheer

sherd

shero

shier

shire

shirk

shirr

shirt

shiur

shoer

shore

shorl

shorn

short

shred

shrew

shris

shrub

shrug

shura

shyer

sieur

siker

simar

sired

siree

siren

sires

sirra

sirup

sitar

siver

sixer

sizar

sizer

skier

skirl

skirr

skirt

skort

slier

slurb

slurp

slurs

slyer

smarm

smart

smear

smerk

smirk

smorg

snare

snarf

snark

snarl

sneer

snore

snort

soars

sober

sofar

solar

sonar

sopor

soras

sorbs

sords

sored

sorel

sorer

sores

sorgo

sorns

sorry

sorts

sorus

sours

sowar

sower

spare

spark

spars

spear

speer

speir

sperm

spier

spire

spirt

spiry

spoor

spore

sport

sprag

sprat

spray

spree

sprig

sprit

sprog

sprue

sprug

spurn

spurs

spurt

stair

stare

stark

stars

start

steer

stere

stern

stirk

stirp

stirs

store

stork

storm

story

stour

strap

straw

stray

strep

strew

stria

strip

strop

strow

stroy

strum

strut

sturt

suber

sucre

sudor

suers

sugar

super

supra

surah

sural

suras

surds

surer

surfs

surfy

surge

surgy

surly

surra

sutra

sward

sware

swarf

swarm

swart

swear

sweer

swirl

sword

swore

sworn

syren

syrup

taber

tabor

tahrs

taker

talar

taler

tamer

taper

tapir

tardo

tardy

tared

tares

targa

targe

tarns

taroc

tarok

taros

tarot

tarps

tarre

tarry

tarsi

tarts

tarty

tatar

tater

tawer

taxer

tayra

tears

teary

telar

tenor

terai

terce

teres

terga

terms

terne

terns

terra

terry

terse

tetra

tetri

tharm

their

there

therm

third

thirl

thorn

thoro

thorp

thraw

three

threw

thrip

throb

throe

throw

thrum

thurl

tiara

tiers

tiger

tiler

timer

tired

tires

tirls

tiros

titer

titre

toker

tolar

toner

toper

torah

toras

torch

torcs

tores

toric

torii

toros

torot

torrs

torse

torsi

torsk

torso

torta

torte

torts

torus

toter

tours

tower

toyer

trace

track

tract

trade

tragi

traik

trail

train

trait

tramp

trams

trank

tranq

trans

traps

trapt

trash

trass

trave

trawl

trayf

trays

tread

treat

treed

treen

trees

trefa

treks

trems

trend

tress

trets

trews

treyf

treys

triac

triad

trial

tribe

trice

trick

tried

trier

tries

trigo

trigs

trike

trill

trims

trine

triol

trios

tripe

trips

trite

troak

trock

trode

trogs

trois

troke

troll

tromp

trona

trone

troop

trooz

trope

troth

trots

trout

trove

trows

troys

truce

truck

trued

truer

trues

trugs

trull

truly

trump

trunk

truss

trust

truth

tryma

tryst

tsars

tuber

tumor

tuner

turbo

turfs

turfy

turks

turns

turps

turrs

tutor

tuyer

tweer

twerk

twerp

twier

twirl

twirp

twyer

tyers

tyred

tyres

tyros

tzars

udder

ulcer

ulnar

ultra

umber

umbra

unarm

unary

unbar

under

unrig

unrip

updry

upper

uraei

urare

urari

urase

urate

urban

urbia

ureal

ureas

uredo

ureic

urged

urger

urges

urial

urine

urped

ursae

ursid

users

usher

usurp

usury

uteri

utter

vairs

valor

vaper

vapor

varas

varec

varia

varix

varna

varus

varve

veers

veery

velar

verbs

verge

verse

verso

verst

verts

vertu

verve

vexer

vicar

viers

vigor

viler

viper

viral

vireo

vires

virga

virid

virls

virtu

virus

visor

vizir

vizor

volar

vomer

voter

vower

vroom

vrouw

vrows

wader

wafer

wager

wairs

waker

waler

wards

wared

wares

warez

warks

warms

warns

warps

warts

warty

water

waver

waxer

wears

weary

weber

weird

weirs

wharf

where

whirl

whirr

whirs

whore

whorl

whort

wider

wiper

wired

wirer

wires

wirra

wiser

wiver

woker

wooer

words

wordy

works

world

worms

wormy

worry

worse

worst

worth

worts

wrack

wrang

wraps

wrapt

wrath

wreak

wreck

wrens

wrest

wrick

wried

wrier

wries

wring

wrist

write

writs

wrong

wrote

wroth

wrung

wryer

wryly

wurst

xeric

xerox

xerus

yager

yaird

yarak

yards

yarer

yarns

yearn

years

yerba

yerks

yirds

yirrs

yirth

yores

yourn

yours

yurta

yurts

zaire

zarfs

zebra

zerks

zeros

ziram

zoner

zoril

zoris

All the words on this list are accepted by Wordle and will give you more clues as to which letters are present or not in the word of the day until you get it right. Another good tip to get it right as early as possible is to find which other vowels are present in the word of the day to narrow down your options. Beware of words that may have repeated letters and don’t forget to try words you already know first, since Wordle tends to choose more common words as the right answer, at least in most cases.

These tips should help you complete your latest Wordle task.