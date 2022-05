Wordle Game Help: 5-letter words with ‘L’ and ‘A’ on them

Wordle is a game that seems very simple at first glance. It doesn’t really have great complexity, but anyone who thinks that simplicity means it’s easy is wrong. Often the correct answer of the day is harder to achieve than you can imagine.

This can happen many times depending on your first attempts. And if you are unlucky, you may end up finding just a few letters of the secret word. If you just discovered that the correct answer has the letters ‘L’ and ‘A’, but you don’t know their positions, here are some five-letter words with ‘L’ and ‘A’ on them, sorted alphabetically so you’ll have less work to do with filtering your choices by the letters you’ve already eliminated.

Five-letter words with ‘L’ and ‘A’ on them to try on Wordle

AALII

ABELE

ABLED

ABLER

ABLES

ABOIL

ACOLD

ACYLS

ADDLE

ADULT

AFOUL

AGILE

AGLEE

AGLET

AGLEY

AGLOO

AGLOW

AGLUS

AHOLD

AHULL

AILED

AIOLI

AISLE

AKELA

ALACK

ALAMO

ALAND

ALANE

ALANG

ALANS

ALANT

ALARM

ALARY

ALATE

ALBAS

ALBUM

ALCID

ALDER

ALDOL

ALECS

ALEFS

ALEPH

ALERT

ALFAS

ALGAE

ALGAL

ALGAS

ALGID

ALGIN

ALGOR

ALGUM

ALIAS

ALIBI

ALIEN

ALIFS

ALIGN

ALIKE

ALINE

ALIST

ALIVE

ALIYA

ALKIE

ALKYD

ALKYL

ALLAY

ALLEE

ALLEY

ALLOD

ALLOT

ALLOW

ALLOY

ALLYL

ALMAH

ALMAS

ALMEH

ALMES

ALMUD

ALMUG

ALOES

ALOFT

ALOHA

ALOIN

ALONE

ALONG

ALOOF

ALOUD

ALPHA

ALTAR

ALTER

ALTHO

ALTOS

ALULA

ALUMS

ALVAR

ALWAY

AMBLE

AMOLE

AMPLE

AMPLY

AMPUL

AMYLS

ANELE

ANGEL

ANGLE

ANGLO

ANILE

ANILS

ANKLE

ANLAS

ANNAL

ANNUL

ANOLE

ANVIL

APPAL

APPEL

APPLE

APPLY

APTLY

AREAL

ARGAL

ARGIL

ARGLE

ARGOL

ARIEL

ARILS

ARLES

ARTAL

ARTEL

ARVAL

ARYLS

ASYLA

ATILT

ATLAS

ATOLL

AULIC

AURAL

AVAIL

AWFUL

AWOLS

AXELS

AXIAL

AXILE

AXILS

AXLED

AXLES

AZLON

AZOLE

BAALS

BABEL

BABUL

BADLY

BAGEL

BAILS

BALAS

BALDS

BALDY

BALED

BALER

BALES

BALKS

BALKY

BALLS

BALLY

BALMS

BALMY

BALSA

BALTI

BANAL

BASAL

BASIL

BAULK

BAWLS

BEALS

BELAY

BELGA

BIALI

BIALY

BINAL

BLABS

BLACK

BLADE

BLAFF

BLAGS

BLAHS

BLAIN

BLAME

BLAMS

BLAND

BLANK

BLARE

BLASE

BLAST

BLATE

BLATS

BLAWN

BLAWS

BLAZE

BLEAK

BLEAR

BLEAT

BLOAT

BOLAR

BOLAS

BORAL

BOXLA

BOYLA

BRAIL

BRAWL

BUBAL

BULLA

BYLAW

CABAL

CABLE

CALFS

CALIF

CALIX

CALKS

CALLA

CALLS

CALMS

CALOS

CALVE

CALYX

CAMEL

CANAL

CARLE

CARLS

CAROL

CAULD

CAULK

CAULS

CAVAL

CAVIL

CECAL

CELLA

CHALK

CHELA

CILIA

CLACH

CLACK

CLADE

CLADS

CLAGS

CLAIM

CLAMP

CLAMS

CLANG

CLANK

CLANS

CLAPS

CLAPT

CLARO

CLARY

CLASH

CLASP

CLASS

CLAST

CLAVE

CLAVI

CLAWS

CLAYS

CLEAN

CLEAR

CLEAT

CLOAK

COALA

COALS

COALY

COLAS

COLZA

COMAL

COPAL

CORAL

COXAL

CRAAL

CRAWL

CULPA

DAHLS

DAILY

DALES

DALLY

DEALS

DEALT

DECAL

DEDAL

DELAY

DELTA

DHALS

DIALS

DOBLA

DOLMA

DOMAL

DOTAL

DOULA

DRAIL

DRAWL

DUALS

DUCAL

DULIA

DURAL

DWALE

EAGLE

EARLS

EARLY

EASEL

ECLAT

ELAIN

ELAND

ELANS

ELATE

EMAIL

EQUAL

EXALT

FABLE

FAILS

FALLS

FALSE

FARLE

FARLS

FATAL

FATLY

FAULD

FAULT

FECAL

FELLA

FERAL

FETAL

FILAR

FINAL

FLABS

FLACK

FLAGS

FLAIL

FLAIR

FLAKE

FLAKY

FLAME

FLAMS

FLAMY

FLANK

FLANS

FLAPS

FLARE

FLASH

FLASK

FLATS

FLAVA

FLAWS

FLAWY

FLAXY

FLAYS

FLEAM

FLEAS

FLOAT

FLORA

FLOTA

FOALS

FOCAL

FOLIA

FRAIL

FUGAL

GABLE

GAILY

GALAH

GALAS

GALAX

GALEA

GALED

GALES

GALLS

GALLY

GALOP

GAOLS

GAULT

GAVEL

GAYAL

GAYLY

GLACE

GLADE

GLADS

GLADY

GLAIR

GLAMS

GLAND

GLANS

GLARE

GLARY

GLASS

GLAZE

GLAZY

GLEAM

GLEAN

GLEBA

GLIAL

GLIAS

GLOAM

GLOAT

GNARL

GOALS

GORAL

GRAAL

GRAIL

GULAG

GULAR

GYRAL

HADAL

HAILS

HALAL

HALED

HALER

HALES

HALID

HALLO

HALLS

HALMA

HALMS

HALON

HALOS

HALTS

HALVA

HALVE

HALWA

HAMAL

HAPLY

HARLS

HAULM

HAULS

HAZEL

HEALS

HEMAL

HILAR

HOLLA

HORAL

HULAS

HYLAS

IDEAL

ILEAC

ILEAL

ILIAC

ILIAD

ILIAL

INLAY

JACAL

JAILS

JALAP

JALOP

JARLS

JOUAL

JUGAL

JURAL

KAILS

KALAM

KALES

KALIF

KALPA

KIBLA

KOALA

KOLAS

KRAAL

KULAK

LAARI

LABEL

LABIA

LABOR

LABRA

LACED

LACER

LACES

LACEY

LACKS

LADDY

LADED

LADEN

LADER

LADES

LADLE

LAEVO

LAGAN

LAGER

LAHAL

LAHAR

LAICH

LAICS

LAIGH

LAIRD

LAIRS

LAIRY

LAITH

LAITY

LAKED

LAKER

LAKES

LAKHS

LALLS

LAMAS

LAMBS

LAMBY

LAMED

LAMER

LAMES

LAMIA

LAMPS

LANAI

LANCE

LANCH

LANDS

LANES

LANKY

LAPEL

LAPIN

LAPIS

LAPSE

LARCH

LARDS

LARDY

LAREE

LARES

LARGE

LARGO

LARIS

LARKS

LARKY

LARNS

LARNT

LARUM

LARVA

LASED

LASER

LASES

LASSI

LASSO

LASSY

LASTS

LATCH

LATED

LATEN

LATER

LATEX

LATHE

LATHI

LATHS

LATHY

LATKE

LATTE

LAUAN

LAUDS

LAUGH

LAURA

LAVAS

LAVED

LAVER

LAVES

LAWED

LAWNS

LAWNY

LAXER

LAXES

LAXLY

LAYED

LAYER

LAYIN

LAYUP

LAZAR

LAZED

LAZES

LEACH

LEADS

LEADY

LEAFS

LEAFY

LEAKS

LEAKY

LEANS

LEANT

LEAPS

LEAPT

LEARN

LEARS

LEARY

LEASE

LEASH

LEAST

LEAVE

LEAVY

LEGAL

LEHUA

LEMAN

LEMMA

LEPTA

LEVAS

LIANA

LIANE

LIANG

LIARD

LIARS

LIBRA

LIDAR

LIGAN

LILAC

LIMAN

LIMAS

LIMBA

LIMPA

LINAC

LINGA

LIPAS

LIRAS

LITAI

LITAS

LLAMA

LLANO

LOACH

LOADS

LOAFS

LOAMS

LOAMY

LOANS

LOATH

LOBAR

LOCAL

LOGAN

LOGIA

LOOFA

LORAL

LORAN

LOTAH

LOTAS

LOUMA

LOVAT

LOYAL

LUAUS

LUFFA

LUMAS

LUNAR

LUNAS

LUTEA

LYARD

LYART

LYASE

LYCEA

LYSSA

LYTTA

MACLE

MADLY

MAILE

MAILL

MAILS

MALAR

MALES

MALIC

MALLS

MALMS

MALMY

MALTS

MALTY

MANLY

MAPLE

MARLS

MARLY

MAULS

MEALS

MEALY

MEDAL

METAL

MIAUL

MILIA

MILPA

MODAL

MOLAL

MOLAR

MOLAS

MOOLA

MORAL

MULLA

MURAL

NAILS

NALAS

NALED

NASAL

NATAL

NAVAL

NAVEL

NIDAL

NIVAL

NODAL

NOPAL

NOTAL

NYALA

OCTAL

OFFAL

OLLAS

ONLAY

OPALS

ORALS

OVALS

PADLE

PAILS

PALEA

PALED

PALER

PALES

PALET

PALIS

PALLS

PALLY

PALMS

PALMY

PALPI

PALPS

PALSA

PALSY

PANEL

PAPAL

PARLE

PAROL

PATLY

PAWLS

PEALS

PEARL

PEDAL

PELAU

PENAL

PEPLA

PETAL

PHIAL

PHYLA

PIBAL

PICAL

PILAF

PILAR

PILAU

PILAW

PILEA

PIPAL

PLACE

PLACK

PLAGE

PLAID

PLAIN

PLAIT

PLANE

PLANK

PLANS

PLANT

PLASH

PLASM

PLATE

PLATS

PLATY

PLAYA

PLAYS

PLAZA

PLEAD

PLEAS

PLEAT

PLENA

PLICA

POLAR

POLKA

PSALM

PULAO

PULAS

PULKA

PUPAL

QIBLA

QUAIL

QUALE

QUALM

RAILS

RALES

RALLY

RALPH

RAMAL

RATAL

RATEL

RAVEL

RAWLY

REALM

REALS

REGAL

RELAX

RELAY

RENAL

RIALS

RIVAL

RIYAL

ROYAL

RUGAL

RURAL

SABAL

SABLE

SADLY

SAILS

SALAD

SALAL

SALAT

SALEP

SALES

SALIC

SALLY

SALMI

SALOL

SALON

SALPA

SALPS

SALSA

SALTS

SALTY

SALUT

SALVE

SALVO

SAULS

SAULT

SCALD

SCALE

SCALL

SCALP

SCALY

SEALS

SELAH

SELVA

SEPAL

SERAL

SETAL

SHALE

SHALL

SHALT

SHALY

SHAUL

SHAWL

SHEAL

SHOAL

SIALS

SIGLA

SILVA

SISAL

SKALD

SKOAL

SLABS

SLACK

SLAGS

SLAIN

SLAKE

SLAMS

SLANG

SLANK

SLANT

SLAPS

SLASH

SLATE

SLATS

SLATY

SLAVE

SLAWS

SLAYS

SMALL

SMALT

SNAIL

SNARL

SOLAN

SOLAR

SOLAS

SPAIL

SPALE

SPALL

SPLAT

SPLAY

STALE

STALK

STALL

STEAL

STELA

SULFA

SURAL

SWAIL

SWALE

SYLVA

TABLA

TABLE

TAELS

TAILS

TALAR

TALAS

TALCS

TALCY

TALER

TALES

TALKS

TALKY

TALLS

TALLY

TALON

TALUK

TALUS

TAMAL

TAXOL

TEALS

TELAE

TELAR

TELIA

TEPAL

TESLA

THALI

TICAL

TIDAL

TILAK

TOLAN

TOLAR

TOLAS

TONAL

TOTAL

TRAIL

TRAWL

TRIAL

TUBAL

TYPAL

UHLAN

ULAMA

ULANS

ULEMA

ULNAD

ULNAE

ULNAR

ULNAS

ULPAN

ULTRA

ULVAS

UNLAY

UREAL

URIAL

USUAL

UVEAL

UVULA

VAGAL

VAILS

VAKIL

VALES

VALET

VALID

VALOR

VALSE

VALUE

VALVE

VASAL

VAULT

VEALS

VEALY

VELAR

VENAL

VIALS

VILLA

VINAL

VIOLA

VIRAL

VITAL

VOCAL

VOILA

VOLAR

VOLTA

VOLVA

VULVA

WAILS

WALED

WALER

WALES

WALIE

WALIS

WALKS

WALLA

WALLS

WALLY

WALTZ

WANLY

WAULS

WAWLS

WEALD

WEALS

WHALE

WHEAL

WOALD

XYLAN

YAULD

YAWLS

YCLAD

YULAN

ZEALS

ZOEAL

ZONAL

All the words on this list are accepted by Wordle and will give you more clues as to which letters are present or not in the word of the day until you get it right. Another good tip to get it right as early as possible is to find which other vowels are present in the word of the day to narrow down your options. Beware of words that may have repeated letters and don’t forget to try words you already know first, since Wordle tends to choose more common words as the right answer.

These tips should help you complete your latest Wordle task.