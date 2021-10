VALORANT Episódio 3, Ato 3 apresenta um passe de batalha festivo perfeito para o fim de ano

Os jogadores de VALORANT podem desfrutar de um novo passe de batalha no terceiro episódio, ato três, que contém muitos itens cosméticos interessantes, como skins de armas, chaveiros de armas, sprays e cards de jogador. Os jogadores ficarão agradavelmente surpresos ao ver vários desses itens refletindo as festas de fim de ano e dar uma olhada no que alguns de seus agentes favoritos fazem em seu tempo livre.

O novo passe de batalha apresenta vários itens que representam os próximos feriados notáveis, como o Halloween e os feriados de fim de ano. Itens como o card de jogador Vivendo o Pesadelo mostra Omen e Sage em trajes de Halloween e o chaveiro de arma Sock of Cheer são excelentes opções para jogadores que desejam entrar no espírito natalino.

Celebrar as tradições de fim de ano era uma meta para o passe de batalha do terceiro ato, de acordo com o diretor de arte, Sean Marino. A equipe criou vários itens que fazem referência à temporada de férias e também fez itens para combinar com as skins das armas. Isso inclui o chaveiro Genesis e o card de jogador Goldwing, que são acessórios perfeitos para as skins associadas.

O passe de batalha do terceiro ato inclui 10 chaveiros de armas, 12 cards de jogador, 15 sprays e três novas linhas de skin de arma. A linha de skins Aero apresenta skins para Frenzy, Guardian, Phantom e Spectre. A linha de skins Genesis apresenta skins para Bucky, Bulldog, Operator, Shorty e um novo corpo a corpo Genesis Arc. Os jogadores também podem desfrutar das novas skins para Ares, Classic, Ghost e Judge na linha de skins Goldwing.

O terceiro ato será lançado em 2 de novembro e o passe de batalha custará 1.000 VP. Os fãs podem desbloquear vários itens, como o Aero Frenzy e o chaveiro de arma Edible Ornament, de graça, mas a maioria dos itens exige um passe premium.

O terceiro ato termina em 11 de janeiro, então os fãs têm 10 semanas para terminar o passe.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 29 de outubro.