Jogador de VALORANT consegue um ace impressionante de Shorty

Você está perdendo por 11 rodadas no VALORANT. Os lados mudam e um dos seus companheiros pega um Shorty, a arma mais barata do jogo, só para experimentar. Seu chat está completamente cheio de mensagens do inimigo pedindo para você desistir da partida e desinstalar o jogo, o jogador de Shorty derrota todo o time inimigo. Parece um conto de fadas, mas algo semelhante aconteceu com um dos jogadores do subreddit de VALORANT.

Um vídeo enviado ao Reddit mostra um surpreendente ace de Shorty no início da primeira rodada de pistola na segunda metade de uma partida. Como Omen, o jogador colocou fumaça no A principal de Ascent. Dois inimigos avançaram, e o agente garantiu os dois abates com reflexos nítidos. A maioria dos jogadores não opta por escudos em rodadas de pistola e vai com suas armas preferidas, o que tornou fácil para o jogador conseguir dois abates com dois tiros consecutivos.

Ele voltou ao local e recarregou sua arma para encontrar outro jogador avançando em sua fumaça, e atirou com o Shorty novamente para obter outra eliminação. Normalmente, os jogadores parariam e esperariam que seu time juntasse o time inimigo no meio. O jogador do Omen, no entanto, percebeu que sua fumaça poderia ser usada como uma ferramenta para pegar jogadores inimigos de surpresa.

Ele avançou na fumaça e pegou outro abate em Sova, pegando-o desprevenido enquanto esperava na fumaça. Ele recuou para dentro da fumaça e recarregou a arma novamente. Ele teve uma dica da posição de Killjoy e a fumaça desapareceu no momento perfeito para dar um grande tiro no inimigo final.

Jogadores de Omen são conhecidos por fazer jogadas furtivas pelo mapa. Combine essa tendência de furtividade com os sustos que pode causar e você terá um vencedor em suas mãos. As coberturas escuras fornecem ótimos focos de fumaça para os jogadores, que podem usá-las para emboscar oponentes ou simplesmente acampar nelas para pegar inimigos desavisados ​​que estejam passando.

O Shorty vem com o preço baixo de 150 créditos, mas oferece pouco valor em cenários de combate, exceto em algumas raras ocasiões. Sua única qualidade redentora é que ele se destaca no combate de perto. O Shorty recarrega após dois tiros, tornando-se uma arma terrível para usar em lutas prolongadas, considerando que a necessidade de recarregar prejudicaria a capacidade do jogador de abater mais inimigos.

A arma geralmente é combinada com opções de armas caras, como Operator, para conter qualquer investida de curto alcance. No entanto, se o jogador tiver tempo suficiente para recarregar entre as batalhas e conseguir tiroteios no seu ritmo, isso pode ser usado para dizimar os inimigos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rijit Banerjee no Dot Esports no dia 19 de dezembro.