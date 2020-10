Riot revela o quarto Monumento de Legends of Runeterra, Nascente Estelar

A próxima expansão de Legends of Runeterra, Monumentos de Poder, está a menos de uma semana do lançamento oficial.

A palavra-chave mais recente que está sendo introduzida com a expansão, Monumento, oferecerá novas estratégias que os jogadores podem construir com suas habilidades contínuas que ativam a cada rodada. E hoje, a Riot revelou o mais novo monumento de Targon: Nascente Estelar.

O triunfo não precisa vir do conflito.



A Nascente Estelar é o mais novo Monumento revelado para a próxima expansão, que chega no dia 14 de outubro.



Nascente Estelar é um Marco épico de custo dois que cura um de seus aliados que sofreram dano no final de cada rodada. Se Nascente Estelar estava no tabuleiro depois que você curou 22 pontos de dano de suas unidades aliadas, você ganhou o jogo.

Comparado com todos os outros Monumentos revelados até agora, Nascente Estelar é o menos caro, ainda mais barato do que Docas da Matança. Mas para contornar isso, curar aliados em uma taxa consistente não é uma habilidade particularmente poderosa por si só, mesmo com um deck inteiro construído para ajudar no sucesso de Nascente Estelar. A curva ideal para os jogadores desta nova carta e estratégias de cura, em geral, é Pastora de Estrelas no turno um com Nascente Estelar no turno seguinte. Isso permitirá que você obtenha um aumento consistente de força para a Pastora de Estrelas sempre que ela sofrer dano.

Imagem via Riot Games

Como a segunda condição de vitória alternativa para entrar no jogo depois de Fiora, esta é a mais difícil de alcançar. Nasxente Estelar deve permanecer no seu tabuleiro do início ao fim, a cura do Nexus não é contada e a sobrecura em suas unidades não é creditada para a condição de vitória da Nascente Estelar. Além disso, o investimento inicial de gastar mana nisso significa que você está gastando menos mana na invocação de unidades para curar e alcançar essa condição. Se seus oponentes puderem remover consistentemente suas unidades, será difícil fazer o motor de cura de Nascente Estelar funcionar.

Além de tudo, se você estiver perto de alcançar a vitória, seu oponente pode ter uma remoção de Monumento pronta para arruinar sua chance de vitória. Se Nascente Estelar for removida, aquela que você jogar depois não armazena a contagem de cura da primeira.

Com a estrela e o tema de cura desta carta, e os outros revelados no teaser de hoje, Soraka é a candidata mais provável à campeã a ser revelada amanhã para se juntar à expansão Monumentos de Poder.

Você pode tentar triunfar através do pacifismo com a Nascente Estelar e muito mais quando LoR: Monumentos de Poder for lançado em 14 de outubro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 08 de outubro.