Palavras-chave e mecânicas de Legends of Runeterra explicadas

O jogo de cartas digital Legends of Runeterra contém um total de quatro conjuntos, abrangendo um grande número de palavras-chave e mecânicas.

Novas cartas são constantemente adicionadas ao LoR por meio de expansões de conjuntos existentes, adicionando novas palavras-chave e mecânicas a cada vez. Os jogadores podem verificar a definição de uma palavra-chave durante o jogo clicando com o botão direito do mouse na carta com a palavra-chave e passando o mouse sobre ela. Palavras-chave e mecânicas dentro do LoR são a base do próprio jogo de cartas, fornecendo ações e efeitos para campeões e seguidores.

Muitas das palavras-chave em campeões têm suporte de seguidores e feitiços que têm a mesma palavra-chave ou a auxiliam tematicamente por meio de outra mecânica ou palavra-chave. Existem mais de 100 tipos de ações, mecânicas, efeitos e palavras-chave no LoR. A lista a seguir está em ordem alfabética, contendo as palavras-chave e mecânicas mais importantes. Cada vez que um novo conjunto ou expansão for lançado pela Riot, a lista de palavras-chave do LoR será atualizada.

Aqui estão as principais palavras-chave e mecânicas de LoR de cada conjunto e expansão.

Avanço: diminui a contagem regressiva de Monumentos em um determinado valor.

Lealdade: Uma carta com este efeito será ativada se a carta do topo do seu deck também vier da mesma região. Em vez de raça ou classe, o LoR agrupa cartas usando as regiões de Runeterra, permitindo estilos de jogo variados, mesmo que o deck seja mono-região.

Conectar: Um jogador paga o custo de uma unidade com Conectar e ela é conectada a outra unidade no campo de batalha. Se não houver unidades no campo de batalha, a unidade com Anexar entra no campo de batalha desconectada ao ter seu custo pago. As unidades conectadas são entidades separadas da unidade à qual estão conectadas. Há várias interações de regras específicas com a palavra-chave Conectar do LoR.

Sintonia: Quando uma carta com Sintonia é invocada, recarregue um de mana de feitiço. Esta é uma palavra-chave muito mais sutil do que outras. Isso permite que você use mais feitiços, dando às suas unidades um leve reembolso de mana quando elas são invocadas. Os jogadores que desejam fazer combos com mais cartas em um turno devem recorrer a essa palavra-chave.

Aperfeiçoar: A palavra-chave Aperfeiçoar do LoR concede a qualquer seguidor ou campeão com a palavra-chave +1/+0 quando vir você jogar uma carta criada.

Barreira: Nega a próxima instância de dano sofrido. É como o Escudo Divino de Hearthstone, mas dura apenas uma rodada em vez de até ser utilizado.

Contemplar: Cartas com Contemplar ativam seus bônus se você tiver um tipo de carta específico na mão ou em campo.

Captura: Remova uma unidade ou Monumento do tabuleiro sob a posse do captor. Se o captor for removido, o Monumento ou unidade que foi capturada retorna ao tabuleiro. Usar Silêncio não retornará unidades ou Monumentos capturados.

Desafiante: Escolha qual unidade inimiga bloqueia o Desafiante. Devido à distinta vantagem posicional do LoR para os defensores, o bom uso do Desafiante pode realmente tirar uma estratégia defensiva do controle.

Amanhecer: A quarta palavra-chave revelada em LoR: Chamado da Montanha. Uma mecânica exclusiva de Targon, as cartas com Amanhecer ativam seus efeitos se forem a primeira carta jogada em um turno. Rahvun, a Lança da Luz do Dia permite que você encadeie várias cartas com Amanhecer no mesmo turno.

Profundezas: Quando seu deck tiver 15 ou menos cartas, unidades das Profundezas recebem +3/+3. Esta palavra-chave é encontrada em Águas de Sentina. Ela quer que você jogue partidas mais longas do que a média para obter um valor enorme dessas grandes unidades. Possui sinergia com a palavra-chave Abdicar, você vai querer ter certeza de esvaziar seu baralho o mais rápido possível para atropelar seus oponentes com essa mecânica. Se as cartas forem adicionadas ao seu deck depois que você ativar o requisito, você ainda será considerado como nas Profundezas.

Ataque Duplo: Golpeie antes e durante um ataque contra seu bloqueador.

Iluminado: Ativa apenas quando você atinge 10 de mana máximo. Os jogadores ganham uma gema de mana máxima a cada turno e há cartas que fornecem ao jogador gemas de mana vazias.

Elusivo: Personagens Elusivos em LoR podem ser alvo de feitiços e ataques ofensivos, mas só podem ser bloqueados por outras unidades Elusivas ao atacar. Parece a mecânica Voar de Magic: The Gathering.

Efêmero: A unidade morre quando ataca ou após o final do turno.

Destinado: Quando uma unidade que você controla é alvo de um feitiço que você conjura ou um efeito de um aliado que você controla, a unidade recebe +1/+1.

Assustador: Só pode ser bloqueado por inimigos com três ou mais de Poder.

Congelar: Define o poder de uma unidade para zero. Mesmo durante o mesmo turno, o valor pode ser aumentado usando feitiços ou efeitos.

Fugaz: Cartas fugazes são descartadas da mão no final da rodada. Isso significa que você precisa ter certeza de que tem mana para usá-las, caso contrário, você perderá a carta.

Formidável: Uma unidade com Formidável aplica suas estatísticas de Vida como seu Poder ao atacar. Uma unidade com 0/8 que ataca e tem a palavra-chave formidável, ataca como 8/8.

Fúria: A palavra-chave final revelada em LoR: CdM, Fúria foi introduzida como uma mecânica encontrada apenas em Dragões. Unidades com Fúria aumentam suas estatísticas em +1/+1 sempre que abatem outra unidade. Isso pode ser feito através de feitiços que induzem a batalha, como Combate Singular.

Cemitério: Quando as cartas são abatidas, elas vão para o cemitério. Apenas um efeito que revive pode devolver uma carta do cemitério. Reviver uma unidade não remove a carta do cemitério, mas faz uma cópia dela. Uma unidade que morreu várias vezes tem uma chance melhor de ser revivida devido ao seu número de cópias no cemitério.

Evocar: Esta foi a penúltima palavra-chave revelada no lançamento de LoR: CdM. Cartas com Evocar permitem que você selecione uma carta Celestial poderosa entre três opções para adicionar à sua mão. Há um total de 22 cartas Celestiais que podem ser obtidas, uma unidade e um feitiço para cada custo de mana de zero a 10. Algumas cartas de Evocação podem procurar cartas Celestiais de custos específicos.

Monumento: Um Monumento é um tipo de carta de LoR que ocupa espaço no campo de batalha e não pode atacar ou bloquear.

Suspiro Final: Um efeito ocorre quando a unidade morre.

Subir de nível: Todos os campeões precisam cumprir um requisito para subirem para o próximo nível.

Roubo de Vida: O dano causado por esta unidade cura o Nexus, não a carta.

Espreitar: Espreitar é acionado por meio de ataque. Se a carta no topo do seu baralho tiver Espreitar quando um aliado atacar, todos os Espreitadores globalmente recebem +1/+0. Este efeito só pode ocorrer uma vez por rodada.

Manifestar: Manifestar permite que um jogador veja três cartas aleatórias de não-campeão e escolha uma para colocar em sua mão.

Descartar: Descartas cartas do seu baralho ou do baralho de um oponente removerá as cartas do jogo.

Pilhar: Embora não fosse originalmente uma palavra-chave no lançamento de LoR: Marés Crescentes, foi transformada em palavra-chave em uma atualização posterior, quando foi reformulada. Pilhar compra uma carta que não seja de Campeão do fundo do deck inimigo.

Golpe ao Nexus: O efeito é desencadeado quando a unidade golpeia o Nexus. Você não pode realmente mirar no Nexus com um ataque, então não é tão fácil ativar quanto parece.

Anoitecer: Outra palavra-chave revelada em LoR: CdM. Introduzida em Ilhas das Sombras e Targon, as cartas com Anoitecer ganham seus bônus desde que não sejam a primeira carta que você jogou em um turno.

Obliterar: Remova completamente o alvo do jogo. Cartas que são obliteradas não ativam o efeito de Suspiro Final e não podem ser revividas do cemitério.

Sobrepujar: O excesso de dano causado pela unidade em seu bloqueador é causado ao Nexus, como em Yu-Gi-Oh!

Jogar: O ato de arrastar uma carta de sua mão para colocar uma unidade no campo de batalha ou conjurar uma mágica.

Prever: Prever tira três cartas aleatórias do seu baralho e permite que você escolha uma delas. Os jogadores podem optar por não escolher nenhuma das três cartas. A carta selecionada é colocada no topo do seu baralho e as demais são embaralhadas de volta. Se nenhuma opção for escolhida, todas as três são embaralhadas de volta ao baralho.

Saquear: Uma carta ativa sua habilidade de Saquear quando jogada da mão depois de você ter causado dano ao Nexus inimigo naquela rodada. Apresentada principalmente em Águas de Sentina e Freljord, essa palavra-chave promove estratégias agressivas, forçando você a causar dano para obter o valor máximo dessas cartas. Saquear pode ser desencadeado tanto por dano de combate quanto por efeito. Mesmo danos como a ativação dos Cogumelos do Teemo, podem ativar o efeito de Saquear.

Ataque Rápido: Golpeie primeiro antes de seu bloqueador, mas apenas durante a fase de ataque, não na fase de defesa. A divisão de uma fase ofensiva e defensiva significa que alguns efeitos são aplicáveis ​​apenas em determinadas fases. Normalmente, as unidades colidem ao mesmo tempo e ambas sofrerão danos. Ataque Rápido significa que essas cartas atacarão antes do oponente. Se a unidade de Ataque Rápido abater seu oponente, a unidade não sofrerá nenhum dano. Esta é uma poderosa habilidade ofensiva que permite que cartas com pouca Vida sobrevivam às batalhas.

Mobilizar: Se você não tiver um emblema de ataque, ganhe um. Anteriormente, isso não era uma palavra-chave. Mas como cartas suficientes tinham esse efeito, ela foi adicionada ao jogo para classificá-la mais facilmente. Mobilizar pode acontecer durante o turno de qualquer jogador. Se for durante o turno do seu oponente, você ganha uma rodada surpresa de ataque. Se você fizer isso depois de declarar um ataque, você recebe um segundo conjunto de ataques durante seu mesmo turno. Você pode Mobilizar qualquer quantidade de vezes durante o mesmo turno. Se o seu tabuleiro estiver cheio, essa pode ser uma das palavras-chave mais letais do jogo.

Reforjar: Cria um Fragmento de Lâmina aleatório que ainda falte para completar a Lâmina.

Regeneração: Unidades que têm a palavra-chave Regeneração curam até o máximo de vida no final de uma rodada ou Final de Rodada.

Patrulheiro: A primeira vez que apenas unidades Patrulheiras atacarem a cada rodada, Prepare seu Ataque. Isso lhe dá um efeito semelhante ao Mobilizar se você puder construir seu tabuleiro para ter apenas Patrulheiros. Se o seu tabuleiro tiver uma mistura de unidades não Patrulheiras com unidades Patrulheiras, você sempre pode enviar apenas seus Patrulheiros primeiro para ganhar um ataque extra com eles mais tarde.

Abater: Abater um aliado ou inimigo com um feitiço ou dano de combate credita a palavra-chave Abater. Unidades que se autodestroem via Efêmero não contam para o Abater.

Golpear: Uma unidade irá Golpear ao causar dano ao seu alvo com seu Poder. Unidades com poder zero não golpeam, a menos que tenham a palavra-chave Formidável.

Auxiliar: Atacar com uma unidade com Auxiliar irá fortalecer a unidade à sua direita. Aplica-se apenas quando a unidade está atacando, não o tempo todo.

Feitiços Lentos, Rápidos e Súbitos: As cartas de feitiços vêm em três variedades diferentes.

Os feitiços lentos não podem ser lançados durante a fase de batalha e terão um turno de preparação antes de se ativarem, dando ao oponente a chance de responder.

Feitiços Rápidos são muito parecidos, mas podem ser jogados em resposta a outras cartas de Feitiço e podem ser usados ​​durante a fase de batalha.

Os Feitiços Súbitos resolvem instantaneamente, sem chance de reação. Ao contrário dos outros dois, ele não consome uma ação, permitindo que o jogador jogue imediatamente outra carta.

Escudo de Feitiço: A primeira palavra-chave revelada com LoR: CdM. Uma unidade com Escudo de Feitiço não é afetada na primeira vez que é alvo de uma mágica ou habilidade do oponente.

Abdicar: Elimine X cartas que não sejam de Campeão do fundo do seu baralho. Isso destrói partes do seu baralho para aumentar as chances de encontrar seus Campeões mais facilmente. No entanto, tenha cuidado com a frequência com que você usa o Abdicar. Se você tentar comprar de um baralho vazio, você perderá. Abdicar habilita estratégias com o campeão das Ilhas das Sombras, Maokai.

Robusto: Unidades e o Nexus de um jogador com Robusto recebem um de dano a menos de todas as fontes.

Vulnerável: Unidades que se tornam Vulneráveis ​​podem ser desafiadas por unidades inimigas, forçando-as a bloqueá-las. Isso permite que você pegue cartas que geralmente não querem bloquear, como unidades Elusivas ou Heimerdinger, e as destrua em combate.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao , Dylan Ladd e Danny Forster no Dot Esports no dia 19 de fevereiro.