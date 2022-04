Legends of Runeterra adiciona 3 feitiços para os arquétipos Udyr, Elites e Reputação

Um total de três feitiços de Legends of Runeterra estão sendo adicionados com a atualização 3.6 nas regiões de Noxus, Freljord e Demacia.

A Riot Games continua lançando novos feitiços de LoR em atualizações, melhorando a capacidade de uma região de permanecer competitivamente viável dentro do meta. Três feitiços foram adicionados durante a atualização 3.4 e mais três estão sendo adicionados na atualização 3.6:O Poder da Vanguarda, Pela Glória! e Fera Interior. O objetivo desses três novos feitiços, de acordo com a Riot, é melhorar os arquétipos de Elites e Reputação, além de aumentar as opções de jogo para o campeão do LoR, Udyr.

Aqui estão os três novos feitiços de Legends of Runeterra lançados na atualização 3.6.

Fera Interior

Sinergizando com a nova condição de aumento de nível e Posturas de Udyr, Fera Interior é um custo dois que vale a pena jogar com o caminhante espiritual.

Custo de mana : dois

: dois Região : Freljord

: Freljord Velocidade : Súbito

: Súbito Habilidade : Conceda +1/+1 a um aliado nesta rodada. Crie uma troca de postura na mão.

A atualização 3.6 mudou a forma com que Udyr sobe de nível de danificar o Nexus mais de sete vezes para jogar Troca de Postura mais de três vezes neste jogo. Fera Interior acelera o nível de Udyr enquanto também funciona como um truque de combate do LoR de custo dois na velocidade de súbito.

O Poder da Vanguarda

Elites de Demacia já dominaram o meta. Embora ainda seja um arquétipo forte, a equipe de LoR decidiu fortalecê-lo com O Poder da Vanguarda.

Custo de mana : três

: três Região : Demacia

: Demacia Velocidade : Lenta

: Lenta Habilidade : Para me pôr em jogo, gaste todo o seu Mana. Ivoque um Vanguarda Destemida e aumente seus atributos até atingir a quantia gasta. Se nove+ de Mana for gasto, dê +2/+2 aos outros aliados Elites.

Vanguarda Destemida é um Elite 3/3 de custo três que também é invocado com outros feitiços de Demacia. O Poder da Vanguarda também é um sólido finalizador de ponta da região de Demaciia em conjunto com as cartas mais fortes de Cithria.

Pela Glória!

O arquétipo Reputação nunca teve muito tempo nos holofotes do LoR, levando a equipe de balanceamento a criar Pela Glória!

Custo de mana: seis

seis Região : Noxus

: Noxus Velocidade : Lenta

: Lenta Palavra-chave : Reputação—custo três

: Reputação—custo três Habilidade : Invoque duas Trifarianas Ambiciosas

Reputação é uma palavra-chave do LoR que aciona efeitos quando você causa cinco ou mais de dano pelo menos quatro vezes na partida. E Trifariana Ambiciosa é um custo dois que tem Desafiante e não pode bloquear. Por seis de mana, isso é um mau negócio, a menos que seja jogado em um arquétipo específico de Reputação. Com três de mana, o feitiço é decente e tem potencial.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 26 de abril.