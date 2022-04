Notas completas da atualização 3.5 de Legends of Runeterra

A Riot Games lançará uma pequena atualização em Legends of Runeterra, a atualização 3.5, em preparação para uma atualização muito maior que ocorrerá no final de abril.

A atualização 3.5 se concentra em várias correções de erros no LoR, juntamente com uma melhoria na qualidade de vida aplicada ao Cainho dos Campeões. Para os jogadores que aguardam ansiosamente as mudanças de balanceamento, elas ocorrerão em 27 de abril com o lançamento da atualização 3.6.

Os campeões que a equipe do LoR planejam atingir com a atualização incluem Udyr, LeBlanc e Garen. Outras mudanças de qualidade de vida e balanceamento também estão programadas para uma “variedade de campeões subestimados”, de acordo com a Riot.

Aqui estão as notas de qualidade de vida e correção de erros do LoR, atualização 3.5.

Diversos

Atualizados os efeitos visuais ao receber e selecionar várias recompensas em O Caminho dos Campeões.

Correção de Erros

Versões Prismáticas de Duelo no Deserto, Beleza Celestial e Barragem de Mísseis foram adicionadas.

A música de fundo do tabuleiro O Estágio Final foi restaurada.

Algumas falas voltaram a ser reproduzidas ao usar certas skins de Campeões.

Alguns tabuleiros específicos voltaram a reagir corretamente a dano ao Nexus.

Efeitos metálicos de várias cartas do conjunto Além do Bandobosque foram restaurados.

O jogo não trava mais ao cancelar o Conectar do Nível 2 da Yuumi.

O jogo não trava mais ao tentar reconectar-se ao servidor.

O Nível 2 do Pantheon não recebe mais o dobro de palavras-chave depois de ser silenciado em rodada anterior.

Unidades com a habilidade Prever voltaram a receber descontos ao serem Retornadas com Transposição.

Os efeitos visuais e sonoros de Travessura não são mais reproduzidos simultaneamente ao usar o Olho do Oráculo.

Vários erros visuais na interface, experiência do usuário e textos de cartas foram corrigidos para melhor a clareza geral e a experiência de jogo.

A atualização 3.5 está programada para ser lançada amanhã, 13 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 12 de abril.