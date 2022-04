Skins gratuitas Jinx e Vi Arcane em Legends of Runeterra celebram o segundo aniversário do jogo

A Riot Games está distribuindo sete brindes em Legends of Runeterra, comemorando o segundo aniversário do jogo de cartas digital.

A partir de 27 de abril com o lançamento da atualização 3.6, jogadores novos e existentes podem fazer login no jogo de cartas digital da Riot e receber até sete brindes. Recomenda-se que novos jogadores criem uma conta Riot antes de baixar LoR via PC ou celular. Depois que o jogo for baixado, os jogadores precisarão fazer login uma vez por dia durante sete dias para receber todos os presentes de comemoração de dois anos do LoR. Os brindes começam em 27 de abril e terminam em 11 de maio.

Aqui estão os sete presentes gratuitos de Legends of Runeterra.

Skins Arcane para Jinx e Vi

As skins de Campeão do LoR são aplicadas em suas formas de nível um e nível dois.

Emote da Vi

Imagem via Riot Games

O infame “See this Look” de Vi de Arcane agora é um emote de LoR .

Verso de card

Imagem via Riot Games

Chip está dando uma festa e você está convidado.

Ícones

Fazer login no LoR dará aos jogadores os ícones Dois Aninhos e Cidade do Progresso.

Atualizações de feitiços de nível épico

Além dos presentes gratuitos do LoR, os jogadores que já possuem skins de campeão podem receber uma skin grátis para o feitiço daquele campeão. A Riot está adicionando arte de feitiço de campeão personalizado a todas as skins de nível épico existentes, juntamente com um novo efeito para o feitiço Draven Curtindo o Verão. O efeito do feitiço de Draven Destruído está sendo atualizado através da atualização 3.7.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 26 de abril.