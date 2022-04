Notas completas da atualização 3.6 de Legends of Runeterra

A Riot Games está comemorando o segundo aniversário de Legends of Runeterra com novos feitiços, grandes mudanças de balanceamento, brindes, mudanças de regras e skins Arcane.

A atualização 3.6 do LoR está programada para ser lançada em 27 de abril. É uma atualização enorme que provavelmente vai agitar o meta enquanto trata os jogadores com skins e emotes doces para comemorar o segundo aniversário de Legends of Runeterra. Semelhante à atualização 3.4, a Riot adicionou três novos feitiços para melhorar Udyr enquanto também fortalece os arquétipos Elite e Reputação. A atualização 3.6 também contém a atualização de Ajuste de Campeões, incluindo um total de 24 enfraquecimentos e fortalecimentos. Algumas mudanças importantes nas regras também estão ocorrendo.

De skins Arcane gratuitas a grandes mudanças no balanceamento de campeões de LoR, aqui estão as notas e atualizações de Legends of Runeterra sobre a atualização 3.6.

Presentes gratis

A Riot está dando sete presentes incríveis aos jogadores de 27 de abril a 11 de maio, comemorando o segundo aniversário de LoR. Os jogadores precisarão fazer login sete vezes ao longo de sete dias para receber uma skin Vi e Jinx Arcane, juntamente com um ícone da Cidade do Progresso, um emote da Vi, um ícone e um verso de card especial.

Novos feitiços

A atualização 3.6 contém um total de três novos feitiços de LoR: O Poder da Vanguarda, Fera Interior e Pela Glória! O objetivo desses novos feitiços é continuar a melhorar os arquétipos de baixo desempenho, como Elites e Reputação, ao mesmo tempo em que melhora várias regiões e suas interações gerais. Um detalhamento completo dos feitiços de Freljord, Demacia e Noxus pode ser encontrado aqui.

Alterações de balanceamento

Imagem via Riot Games

A atualização de ajuste de campeões contém um total de 24 fortalecimentos e enfraquecimentos. Algumas das mudanças são pequenas, impactando apenas o modo Caminho dos Campeões, enquanto outras têm o potencial de mudar o meta do LoR. Um total de 14 campeões foram ajustados, juntamente com 10 feitiços, seguidores e monumentos.

Ajustes e fortalecimentos de campeão

Ashe (nível um) : Aumento de nível alterado de “Você congela mais de quatro inimigos” para “Você diminui o poder de mais de quatro inimigos para zero”.

: Aumento de nível alterado de “Você congela mais de quatro inimigos” para “Você diminui o poder de mais de quatro inimigos para zero”. Darius (nível um) : Aumento de nível alterado de “Vejo que o Nexus inimigo tem 10 pontos de vida ou menos” para “Vejo que o Nexus inimigo tem metade de sua saúde inicial”.

: Aumento de nível alterado de “Vejo que o Nexus inimigo tem 10 pontos de vida ou menos” para “Vejo que o Nexus inimigo tem metade de sua saúde inicial”. Galio (nível dois) : Estatísticas básicas aumentadas de 0/9 para 0/10.

: Estatísticas básicas aumentadas de 0/9 para 0/10. Garen (nível um e dois) : Novo efeito—Início da rodada: Mobilize. Quando eu for invocado, conceda +1/+1 a outros aliados nesta rodada.

: Novo efeito—Início da rodada: Mobilize. Quando eu for invocado, conceda +1/+1 a outros aliados nesta rodada. Karma (nível dois) : Novo efeito—Crie na mão um feitiço aleatório de suas regiões. Quando você joga um feitiço, lance-o novamente no mesmo alvo.

: Novo efeito—Crie na mão um feitiço aleatório de suas regiões. Quando você joga um feitiço, lance-o novamente no mesmo alvo. Katarina (nível dois) : Novo efeito—Jogar: Mobilize. Crie 1 Fio da Lâmina Fugaz com custo 0 na mão. Golpear: Me Retorne.

: Novo efeito—Jogar: Mobilize. Crie 1 Fio da Lâmina Fugaz com custo 0 na mão. Golpear: Me Retorne. LeBlanc (nível dois) : Novo efeito – Quando eu subir de nível, e cada vez que vejo você causar mais de 15 de dano, crie uma Imagem Espelhada na mão. Se você já tiver um, reduza seu custo em um.

: Novo efeito – Quando eu subir de nível, e cada vez que vejo você causar mais de 15 de dano, crie uma Imagem Espelhada na mão. Se você já tiver um, reduza seu custo em um. Leona (nível dois) : Adicionado palavra-chave Sobrepujar.

: Adicionado palavra-chave Sobrepujar. Malphite (nível um e dois) : Novo efeito—Jogar: Atordoa um inimigo.

: Novo efeito—Jogar: Atordoa um inimigo. Nasus (nível um) : Adicionada palavra-chave Assustador.

: Adicionada palavra-chave Assustador. Nocturne (nível dois) : O texto mudou de “Quando você joga uma unidade, dê aos inimigos -1/-0 nesta rodada” para “Quando você invoca uma unidade, dê aos inimigos -1/-0 nesta rodada”.

: O texto mudou de “Quando você joga uma unidade, dê aos inimigos -1/-0 nesta rodada” para “Quando você invoca uma unidade, dê aos inimigos -1/-0 nesta rodada”. Sion : poder estatístico básico aprimorado em todos os três níveis Nível um: Alterado de 1/6 para 2/6 Nível dois: Aumentado de 8/6 para 9/6 Reanimado: Aumentado de 8/4 para 9/4

: poder estatístico básico aprimorado em todos os três níveis Udyr (nível um) : O aumento de nível mudou de “Você danificou o Nexus inimigo mais de sete vezes neste jogo” para “Você jogou troca de postura três vezes+ neste jogo”.

: O aumento de nível mudou de “Você danificou o Nexus inimigo mais de sete vezes neste jogo” para “Você jogou troca de postura três vezes+ neste jogo”. Udyr (nível um) : Estatísticas básicas aprimoradas de 4/4 para 5/4.

: Estatísticas básicas aprimoradas de 4/4 para 5/4. Udyr (nível dois) : Estatísticas básicas aprimoradas de 5/5 para 6/5.

: Estatísticas básicas aprimoradas de 5/5 para 6/5. Vladimir (nível um e dois) : Palavra-chave Assutador adicionada nos níveis um e dois, junto com Regeneração no nível dois.

Enfraquecimentos e fortalecimentos de seguidores

Balísticobô: estatísticas básicas enfraquecidas de 1/3 para 0/3.

estatísticas básicas enfraquecidas de 1/3 para 0/3. Trituradora Impiedosa : Reputação alterada de “custo dois” para “custo três”.

: Reputação alterada de “custo dois” para “custo três”. Trituradora Impiedosa : Adicionado o texto “Quando eu for invocado, conceda-me Sobrepujar”.

: Adicionado o texto “Quando eu for invocado, conceda-me Sobrepujar”. Vidente Hyara : Texto alterado: Ao me invocar, crie 1 Troca de Postura na mão. Custa 0 nesta rodada. → Ao me invocar, crie 1 Troca de Postura na mão. A primeira postura que você jogar a cada rodada custa 0.

: Texto alterado: Ao me invocar, crie 1 Troca de Postura na mão. Custa 0 nesta rodada. → Ao me invocar, crie 1 Troca de Postura na mão. A primeira postura que você jogar a cada rodada custa 0. Lanceiro de Rapina : Tipo alterado de nenhum para Elite.

: Tipo alterado de nenhum para Elite. Escudeira da Vanguarda : Custo reduzido de quatro para três.

Alterações no equilíbrio de feitiços e monumentos

Emboscada : Custo aumentado de dois para três.

: Custo aumentado de dois para três. Sangue por Sangue : Velocidade fortalecida de Rápido para Súbito.

: Velocidade fortalecida de Rápido para Súbito. Yordles Unidos : Enfraquecido de +4/+4 para +3/+3 se você invocou ou conjurou cartas de mais de quatro regiões.

: Enfraquecido de +4/+4 para +3/+3 se você invocou ou conjurou cartas de mais de quatro regiões. Árvore de Bandópolis : Custo reduzido de cinco para quatro.

: Custo reduzido de cinco para quatro. Árvore de Bandópolis : O texto mudou de “Ganhe o jogo se você convocou unidades de 10 regiões” para “Ganhe o jogo se eu vi unidades de 10 regiões convocadas”.

: O texto mudou de “Ganhe o jogo se você convocou unidades de 10 regiões” para “Ganhe o jogo se eu vi unidades de 10 regiões convocadas”. Disco Solar Soterrado: Texto alterado: Quando um aliado Ascendente sobe de nível, me avance 10 rodadas. → Quando um aliado Ascendente sobe de nível, me avance 9 rodadas.

Mudanças de regras

Imagem via Riot Games

Duas grandes mudanças nas regras do LoR estão sendo implementadas na atualização 3.6, melhorando a jogabilidade e abrindo espaço para novas mecânicas.

Súbito / Passar

Antigamente, só era possível encerrar a rodada depois que o oponente passasse a vez sem realizar nenhuma ação. A partir desta atualização, se o oponente passar depois de jogar apenas um feitiço Súbito ou Focado, será possível encerrar a rodada.

O objetivo com isso é:

Ter mais consistência no fluxo da mecânica de jogo tanto dentro quanto fora de combate.

Criar decisões de alto risco, principalmente no fim de jogo.

Reduzir a quantidade de passagens de turno vazias e desnecessárias.

“Conjurar” está se fundindo com “Jogar”

Essa mudança é um pouco complexa, então primeiro vamos definir o que é “Jogar” no LoR: quando uma carta sai da sua mão e entra em jogo ou é descartada, isso é “Jogar” uma carta.

quando uma carta sai da sua mão e entra em jogo ou é descartada, isso é “Jogar” uma carta. Mudança: Cartas com “Conjurar” foram ajustadas para serem ativadas ao “Jogar”.

Cartas com “Conjurar” foram ajustadas para serem ativadas ao “Jogar”. Mudança: Alvejar agora é ativado ao “Jogar”.

Com isso, acabamos realizando ajustes em 61 cartas, indo de pequenas alterações de texto a grandes alterações impactantes de ritmo. A grande maioria das cartas alteradas acabaram sendo fortalecidas, com algumas sofrendo pequenos ajustes e outras até enfraquecimentos em poucos casos. Monitoraremos de perto tanto as cartas fortalecidas quanto as cartas enfraquecidas e faremos alterações no futuro, caso necessário.

O objetivo das mudanças é:

Unificar o tempo dos nossos Lançadores de Feitiço para temos mais consistência e clareza.

Aumentar a satisfação da mecânica de jogo de cartas como Lux e Heimerdinger.

Aumentar a utilidade geral de feitiços Lentos.

Liberar espaço para novas mecânicas.

Atualizações visuais na experiência do usuário

Imagem via Riot Games

A equipe de LoR adicionou cinco atualizações de UX na atualização 3.6 para melhorar a clareza visual do que está acontecendo durante uma partida.

Clareza de acúmulo: Os efeitos visuais do tabuleiro têm como objetivo evidenciar ações pendentes e qual jogador iniciou um acúmulo.

Os efeitos visuais do tabuleiro têm como objetivo evidenciar ações pendentes e qual jogador iniciou um acúmulo. Indicadores de atacantes e bloqueadores: Unidades que podem atacar ou bloquear agora têm ícones de espada e escudo, respectivamente, para indicar melhor a situação do momento.

Unidades que podem atacar ou bloquear agora têm ícones de espada e escudo, respectivamente, para indicar melhor a situação do momento. Gemas de turno e nome dos botões: O botão azul de “Ok” / “Encerrar turno” foi ajustado para mostrar o que está acontecendo de maneira mais consistente e reduzir casos de ambiguidade. Duas gemas foram adicionadas ao botão para indicar a situação do turno. Uma gema acessa significa que a pessoa naquele lado iniciou uma ação. Quando as duas gemas estiverem acesas, as ações acontecerão ou a rodada terminará.

O botão azul de “Ok” / “Encerrar turno” foi ajustado para mostrar o que está acontecendo de maneira mais consistente e reduzir casos de ambiguidade. Duas gemas foram adicionadas ao botão para indicar a situação do turno. Uma gema acessa significa que a pessoa naquele lado iniciou uma ação. Quando as duas gemas estiverem acesas, as ações acontecerão ou a rodada terminará. Sinal de atacante: Atacantes agora terão um indicador pontiagudo se forem atingir o Nexus do oponente. O indicador é perdido se o atacante for bloqueado ou tiver o Poder reduzido a 0.

Atacantes agora terão um indicador pontiagudo se forem atingir o Nexus do oponente. O indicador é perdido se o atacante for bloqueado ou tiver o Poder reduzido a 0. Bloqueadores fantasmas mais claros: Bloqueadores fantasmas (aqueles efeitos transparentes que permanecem no tabuleiro depois que um bloqueador é removido durante o combate) agora aparecem embaixo do bloqueador assim que posicionados. Com isso, ficará mais claro se o ataque foi bloqueado mesmo depois de a unidade ser removida.

Correções de erros

Imagem via Riot Games

As dicas flutuantes de algumas cartas voltaram a ser exibidas ao passar o mouse sobre elas.

O Olho do Oráculo agora interagirá corretamente com o Rumble Nível 2.

Os efeitos visuais do Disco Solar Restaurado não ficam mais travados depois de usar o Olho do Oráculo.

Os custos dos Monumentos oferecidos depois de usar Tecepedras foram corrigidos.

A escolha de alvos da Defensora Arruinada foi restaurada.

O Escudo de Feitiço agora bloqueará corretamente o efeito de Desespero.

Várias correções de texto e gramaticais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 26 de abril.