Gnar se transforma em Legends of Runeterra com fortalecimento de Graveto Pontudo

O último dia de spoilers de Legends of Runeterra para Uma Jornada Curiosa adicionou Gnar à lista de campeões, reduzindo o custo do Graveto Pontudo enquanto o yordle potencialmente se transforma no início de cada rodada.

Programado para ser lançado oficialmente em 16 de fevereiro, a expansão de LoR Uma Jornada Curiosa vai à loucura na região de Bandópolis/Freljord com Gnar. O yordle foi revelado nos spoilers de hoje por Peximboi e Megapeximboi, outro seguidor transformador, junto com os feitiços Força Primitica e Safanão. Gnar é um campeão de LoR extremamente forte dentro com sua mecânica transformadora que tem potencial de versatilidade em outros decks devido à criação de um Graveto Pontudo na mão ao atacar ou reduzir seu custo em um.

Gnar

O nível um de Gnar é um yordle multirregional de custo quatro (Bandópolis/Freljord) com Ataque Rápido e 4/3. Quando ele ataca, Gnar cria um Graveto Pontudo na mão, e se você já tiver um, ele reduz o custo do feitiço de velocidade Rápido de Bandópolis em um. O feitiço de Gnar é Safanão, um feitiço rápido de custo três que causa um dano de a um inimigo e o atordoa.

Ao causar dano ao Nexus inimigo antes do fim de uma rodada, Gnar se transforma em Mega Gnar, tornando-se um 6/5 com Ataque Rápido e Sobrecarregar. Ele também concede Vulnerável ao inimigo mais forte ao subir de nível. Mega Gnar então retorna para Gnar se você começou aquela rodada com um emblema de ataque. Mega Gnar sempre se transforma de volta em Gnar se você começar a rodada com uma ficha de ataque, mesmo que o Nexus inimigo tenha sofrido dano naquele turno. Efeitos de mobilizar não fazem com que os jogadores comecem a rodada com uma ficha de ataque.

Com boa sinergia com Gnar, Líder Nakotak é um seguidor de LoR que apareceu nos spoilers de Uma Jornada Curiosa de ontem como um yordle de custo três que cura totalmente e concede +1/+1 a um aliado quando ele se transforma. Isso é +/1+1 em estatísticas para Gnar potencialmente a cada turno, enquanto também cura totalmente o yordle, além das palavras-chave Ataque Rápiso e Sobrepujar.

A palavra-chave Impacto é trabalhada no arquétipo de transformação do LoR, frequentemente encontrada na versão transformada das unidades. Peximboi, um seguidor de transformação de custo sete que foi revelado hoje, ganha Impacto no final de uma rodada se você causou dano ao Nexus inimigo naquela rodada se transformando em Megapeximboi.

Megapeximboi é um 8/8 com Impacto na transformação que tem como alvo o inimigo mais forte e o transforma em um Minipeximboi 3/3. O seguidor de custo sete também silencia a mesma unidade inimiga e impede que ela bloqueie. Todos os três efeitos são permanentes. E Força Primitiva, um feitiço Súbito de custo quatro, concede +2/+2 a um aliado, junto com Impacto.

Os jogadores podem testar Gnar e seus seguidores transformadores de LoR com o lançamento de Uma Jornada Curiosa em 16 de fevereiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 14 de fevereiro.