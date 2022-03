Notas completas da atualização 3.4 de Legends of Runeterra

Grandes mudanças estão chegando ao meta de Legends of Runeterra com a atualização 3.4, após um mês de execução que mostrou uma abundância de travessuras de Yordles e Bandópolis.

A última atualização do LoR que foi lançada com mudanças de balanceamento foi 3.2 em 16 de fevereiro, introduzindo a expansão Uma Jornada Curiosa. Grandes mudanças ocorreram no meta inicialmente, mas os jogadores aguardam ansiosamente uma nova atualização de balanceamento há várias semanas. Contendo mais de 30 enfraquecimentos e fortalecimentos, a atualização 3.4 deve reviver o meta, além de adicionar três novos feitiços e uma variedade de skins Infernais.

De enfraquecimentos de Gnar e Pantheon a um fortalecimento das Armas Lunari e três novos feitiços nas regiões de Piltover e Zaun, Targon e Shurima, aqui estão as notas da atualização 3.4.

Mudanças na UX da mecânica de jogo

Imagem via Riot Games

A equipe do LoR está adicionando atualizações de UX chamadas Premonições para melhorar a jogabilidade geral. A atualização 3.4 contém duas novas Premonições com mais programadas para ocorrer em atualizações futuras. Essas atualizações de UX fornecem dicas visuais adicionais quando um Nexus ou unidade está enfrentando danos letais.

A Pré-visualização de Saúde do Nexus permite que os jogadores vejam a quantidade exata de dano causado ao Nexus LoR antes que seja tarde demais, indicando qualquer dano letal. Pré-visualização da destruição de unidades: As unidades agora exibirão rachaduras visuais ao enfrentar danos letais durante o combate ou interações de feitiços.

Enfraquecimentos e fortalecimentos de Campeões

Imagem via Riot Games

Um total de sete campeões do LoR estão sendo atingidos por mudanças de balanceamento. Gnar está recebendo um enfraquecimento muito esperado em suas estatísticas base nos níveis um e dois, junto com Pantheon e Pyke. Mudanças de nível foram aplicadas a Azir e Rumble, Viktor recebeu um fortalecimento e as builds de Aphelios foram fortalecidas por meio de um fortalecimento das Armas Lunari.

: Nenhuma mudança direta está sendo aplicada a Aphelios, mas subir seu nível não será tão difícil com o custo das Armas Lunari sendo reduzido em um Azir (nível um) : Azir agora subirá de nível quando você invocar mais de 13 unidades ou Monumentos

: as estatísticas base de Gnar foram enfraquecidas de 4/3 para 3/3 Gnar (nível dois) : As estatísticas base de Gnar foram enfraquecidas de 5/4 para 4/4

: as estatísticas base do Pantheon foram enfraquecidas de 4/2 para 3/2 Pantheon (nível dois) : as estatísticas base do Pantheon foram enfraquecidas de 5/3 para 4/3

: as estatísticas base de Pyke foram enfraquecidas de 2/3 para 1/3 Pyke (nível dois) : as estatísticas base de Pykes foram enfraquecidas de 3/4 para 2/4

: Rumble agora sobe de nível quando “Vi Mech Yordles aliados causarem 12+ de dano”. Viktor (nível um): Custo do Aprimoramento de Núcleo Hex agora é 0.

Enfraquecimentos e fortalecimentos de seguidores

Imagem via Riot Games

Um total de 15 seguidores do LoR estão programados para receber enfraquecimentos e fortalecimentos. Catalisador Desequilibrado está recebendo um enfraquecimento nas estatísticas base, junto com Conquiliologista. O Telescópio Errante recebeu um aumento de custo em conjunto com um fortlaecimento de estatísticas base e Aquela Que Vaga está recebendo uma mudança de texto.

: Estatísticas básicas aumentadas de 5/3 para 6/3 Mech Puladuna : Estatísticas básicas aprimoradas de 5/6 a 6/6

: Estatísticas básicas aumentadas de 4/5 para 5/5 Roleta Marítima : Estatísticas básicas aprimoradas de 0/4 a 0/5

: Estatísticas básicas aumentadas de 3/2 para 3/3 Devastadunas Xer’Sai : Estatísticas básicas reduzidas de 3/6 para 3/5

: Estatísticas básicas nerfadas de 3/2 para 2/2 Sargento da Vanguarda : Estatísticas básicas reduzidas de 3/4 para 3/3

: Estatísticas básicas reduzidas de 3/4 para 3/3 Conquiliologista: Estatísticas básicas reduzidas de 2/2 para 2/1

: Custo aumentado de dois para três Telescópio Errante : Estatísticas básicas aprimoradas de 2/1 a 2/2

: Estatísticas básicas aprimoradas de 2/1 a 2/2 Aquela Que Vaga : Oblitere TODOS os seguidores com 4 ou menos de Poder em jogo e nas mãos. → Oblitere TODAS as unidades com 4 ou menos de Poder em jogo e nas mãos.

: Oblitere TODOS os seguidores com 4 ou menos de Poder em jogo e nas mãos. → Oblitere TODAS as unidades com 4 ou menos de Poder em jogo e nas mãos. Xerife Lariette Rose : Estatísticas base fortalecidas de 6/5 para 7/6

: Estatísticas base fortalecidas de 6/5 para 7/6 Rei Jarvan III : Estatísticas base fortalecidas de 3/6 para 5/6

: Estatísticas base fortalecidas de 3/6 para 5/6 Protetor Sagrado : Ao me invocar, compre 1 Shen. Aliados com Barreira têm Ataque Duplo. → Jogar: Conceda Barreira a um aliado e compre 1 Shen. Aliados com Barreira têm Ataque Duplo.

: Ao me invocar, compre 1 Shen. Aliados com Barreira têm Ataque Duplo. → Jogar: Conceda Barreira a um aliado e compre 1 Shen. Aliados com Barreira têm Ataque Duplo. Camphor, a Insegurança : Estatísticas base fortalecidas de 5/4 para 6/5

: Estatísticas base fortalecidas de 5/4 para 6/5 Camphor, a Insegurança : Ao me invocar, se você tiver alvejado aliados 6+ vezes nesta partida, eu ganho Escudo de Feitiço, Sobrepujar e Desafiador. → Ao me invocar, se você tiver alvejado aliados em 4+ rodadas nesta partida, eu ganho Escudo de Feitiço, Sobrepujar e Desafiador.

Enfraquecimentos e fortalecimentos de feitiços

Imagem via Riot Games

Um total de 12 feitiços de LoR estão sendo atingidos com enfraquecimentos e fortalecimentos. As Disciplinas Gêmeas finalmente receberam um leve enfraquecimento e a Visão Aguçada foi alterada de +2/+2 para +1/+2.

: Custo aumentado de um para dois Armas Lunari : Todos os custos de Armas Lunari foram reduzidos de três para dois

: Todos os custos de Armas Lunari foram reduzidos de três para dois Crescendum : Invoque um seguidor com 2 de custo do seu deck. Se ele tiver Anoitecer, ative. → Invoque um seguidor com 2 de custo de todas as suas regiões.

: Invoque um seguidor com 2 de custo do seu deck. Se ele tiver Anoitecer, ative. → Invoque um seguidor com 2 de custo de todas as suas regiões. Estrela Desviada : Cause 4 de dano a um inimigo que já tenha atacado nesta rodada ou que esteja Atordoado. → Cause 5 de dano a um inimigo que já tenha atacado nesta rodada ou que esteja Atordoado.

: Cause 4 de dano a um inimigo que já tenha atacado nesta rodada ou que esteja Atordoado. → Cause 5 de dano a um inimigo que já tenha atacado nesta rodada ou que esteja Atordoado. Areia Movediça : Conceda -4|-0 a um inimigo e desative as palavras-chave dele (exceto palavras-chave negativas) nesta rodada. → Conceda -4|-0 a um inimigo ou -2|-0 a dois inimigos. Desative as palavras-chave positivas deles nesta rodada

: Conceda -4|-0 a um inimigo e desative as palavras-chave dele (exceto palavras-chave negativas) nesta rodada. → Conceda -4|-0 a um inimigo ou -2|-0 a dois inimigos. Desative as palavras-chave positivas deles nesta rodada Visão Aguçada : Conceda +2|+2 e “Eu posso bloquear unidades Elusivas” nesta rodada a um aliado. → Conceda +1|+2 e “Eu posso bloquear unidades Elusivas” nesta rodada a um aliado.

: Conceda +2|+2 e “Eu posso bloquear unidades Elusivas” nesta rodada a um aliado. → Conceda +1|+2 e “Eu posso bloquear unidades Elusivas” nesta rodada a um aliado. Disciplinas Gêmeas : Conceda +3|+0 ou +0|+3 a um aliado nesta rodada. → Conceda +2|+0 ou +0|+3 a um aliado nesta rodada.

: Conceda +3|+0 ou +0|+3 a um aliado nesta rodada. → Conceda +2|+0 ou +0|+3 a um aliado nesta rodada. Estandarte Desgastado : O efeito não é mais consumido por unidades que já possuem Desafiante, impedindo que Valor roube o estandarte de Quinn.

: O efeito não é mais consumido por unidades que já possuem Desafiante, impedindo que Valor roube o estandarte de Quinn. Sigilo de Malícia : Custo reduzido de quatro para três.

: Custo reduzido de quatro para três. Criações Calculadas : Crie 1 Equipaníaco Armado, Balísticobô ou Miaudroide na mão. → Crie 1 Equipaníaco Armado, Balísticobô ou Miaudroide na mão e dê +1|+1 a ela.

: Crie 1 Equipaníaco Armado, Balísticobô ou Miaudroide na mão. → Crie 1 Equipaníaco Armado, Balísticobô ou Miaudroide na mão e dê +1|+1 a ela. Bomba de Clarão : Todas as cartas que plantam Armadilhas Bombas de Clarão irão agora para as oito cartas do topo do baralho de um oponente em vez das 10 cartas do topo.

: Todas as cartas que plantam Armadilhas Bombas de Clarão irão agora para as oito cartas do topo do baralho de um oponente em vez das 10 cartas do topo. Preparação Cautelosa: Custo reduzido de três para dois.

Skins e pacotes

Imagem via Riot Games

Skins Infernais estão sendo adicionadas ao LoR com a atualização 3.4 para Shen, Kennen, Pantheon, Galio e Swain. Um novo tabuleiro Cripta de Magma também está sendo adicionado. Três novos Guardiões Infernais, Poro, Tubarinho e Rapininha, também estarão disponíveis na loja. E um verso de carta Ritual das Chamas está sendo adicionado. Todas as skins, Guardiões, tabuleiros e informações de pacotes podem ser encontrados aqui.

Correções de erros

Imagem via Riot Games

Revisada uma descrição incorreta da habilidade de Nível 2 da Yuumi, a funcionalidade não mudou . Antes, a descrição indicava que ela ganharia +2|+2 ao subir de nível (os atributos do nível 2 e o bônus), em vez do aumento de +1|+1 que os atributos-base dela recebem ao subir de nível.

. Antes, a descrição indicava que ela ganharia +2|+2 ao subir de nível (os atributos do nível 2 e o bônus), em vez do aumento de +1|+1 que os atributos-base dela recebem ao subir de nível. Corrigidas algumas falhas relacionadas à reconexão, tutoriais e troca de feitiços.

Agora, o Pantheon pode concluir os desafios Evocação do Destino e Grudadinhos.

Atualizadas as descrições das cartas para remover erros de digitação, de tradução e alinhar melhor as cartas com as mecânicas do jogo.

Vários erros visuais na interface e experiência do usuário foram corrigidos para melhor clareza e experiência de jogo.

As datas do Torneio Sazonal de Uma Jornada Curiosa foram corrigidas na aba Torneio. As datas corretas são 14 de maio (Rodadas Abertas) e 21 de maio (Eliminatórias).

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 29 de março.