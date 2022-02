Cronograma do Legends of Runeterra 2022: notas completas e atualizações

Um cronograma do início de 2022 para Legends of Runeterra mostra novos campeões de Runeterra, datas de lançamento de expansão alteradas e um foco maior no Caminho dos Campeões.

A Riot Games lançou um cronograma parcial do LoR para 2022 em vez de um lançamento completo em 24 de fevereiro, descrevendo o que está chegando ao jogo de cartas digital de março a julho. A revelação mostrou Jhin como um novo Campeão de Runeterra, quebrando as regras regionais. As transmissões dos torneios sazonais de LoR foram removidas pelo vídeo do desenvolvedor, e o modo PvE Caminho dos Campeões está recebendo uma grande atualização.

Campeões de Runeterra

Jhin é o primeiro Campeão de Runeterra a se juntar à lista de campeões do LoR, criando novas oportunidades de criação de deck. O próximo Campeão de Runeterra de custo quatro abre a porta para decks multirregionais, já que Jhin é tecnicamente sua própria região que permite que unidades de qualquer região sejam colocadas em um deck com o Virtuoso. Semelhante a Jhin, os novos campeões de Runeterra “quebrarão as regras tradicionais de regiões”, de acordo com o diretor de design, Andrew “Umbrage” Yip.

Mudança nos lançamentos de expansão do LoR

Bandópolis foi a última região a ser adicionada ao LoR , e a recente Uma Jornada Curiosa foi a expansão final para o conjunto Além do Bandobosque. Não se espera que novos conjuntos sejam adicionados ao jogo de cartas digital. Novas expansões continuarão a chegar, mas não serão mais lançadas a cada dois meses, como acontecia no passado.

As alterações de balanceamento ocorrerão “a cada dois meses”, de acordo com Yip, a menos que uma correção tenha prioridade. Uma grande atualização de balanceamento está programada para ocorrer em março, de acordo com o roteiro do LoR 2022, junto com atualizações de campeões e outra grande atualização de balanceamento em abril. Jhin e novas expansões independentes estão programadas para serem lançadas em maio e a próxima mudança de balanceamento depois disso está marcada para junho.

Caminho dos Campeões 2.0

Caminho dos Campeões é o modo de jogo mais jogado do LoR, segundo o diretor de estratégia Brett Freeman. O modo PvE praticamente dobrou o número de jogadores do LoR desde seu lançamento, levando a equipe a criar uma versão 2.0. O modo Caminho dos Campeões atualizado incluirá novas histórias, uma reformulação de progressão, novas regiões e uma campanha separada para cada campeão do LoR.

A equipe do LoR está mudando a progressão no aminho dos Campeões para permitir que os jogadores poderão “ter itens específicos para novas itemizações e personalizar como seu Campeão consegue aprimoramentos mais intencionais”, de acordo com o diretor do jogo, Dave Guskin. A versão 2.0 do Caminho dos Campeões está programada para ser lançada em maio.

Este artigo será atualizado quando a Riot divulgar mais informações sobre o roteiro do LoR 2022 além do mês de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 24 de fevereiro.