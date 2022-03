Atualização 3.4 de Legends of Runeterra adiciona 3 novos feitiços para combater o meta

Um total de três novos feitiços de Legends of Runeterra serão lançados com o lançamento da atualização 3.4, projetados para melhorar regiões que não possuem respostas para vários arquétipos de primeira linha dentro do meta.

Programado para ser lançado em 30 de março, a atualização 3.4 do LoR incluirá três novos feitiços nas regiões de Piltover e Zaun, Targon e Shurima. Os feitiços, Duelo no Deserto, Beleza Celestial e Barragem de Mísses, foram projetados para melhorar regiões que não possuem as ferramentas necessárias para lidar com tabuleiros e cartas com a mecânica Elusivo, de acordo com a Riot. Nenhum dos feitiços de LoR que estão sendo adicionados na atualização 3.4 interage com os estados do tabuleiro na velocidade súbito.

Duelo do Deserto

Imagem via Riot Games

Custo : Três

: Três Região : Shurima

: Shurima Velocidade : Lenta

: Lenta Habilidade: Conceda -2/-0 a um inimigo nesta rodada. Um aliado e esse inimigo Golpeiam um ao outro.

Reduzir o poder da unidade inimiga antes do Golpear é ótimo e incluir o Duelo do Deserto na região de Shurima deve fornecer opções adicionais de utilidade. O feitiço de velocidade lenta foi adicionado para melhorar o plano de jogo de Shurima quando na defesa, de acordo com a Riot.

Beleza Celestial

Imagem via Riot Games

Custo : Cinco

: Cinco Região : Targon

: Targon Velocidade : Rápida

: Rápida Habilidade: Atordoe dois inimigos

Beleza Celestial é um feitiço de velocidade rápida de custo cinco que deve melhorar os decks de Targon em comparação com os de Aggro. Interagir em velocidade rápida é uma boa melhoria de Golpe Crescente e atinge um alvo a mais que Estrondar Terreno. Beleza Celestial deve fornecer opções adicionais durante os estágios finais do jogo, dando às suas unidades a chance de acertar com letalidade.

Barragem de Mísseis

Imagem via Riot Games

Custo : Cinco

: Cinco Região : Piltover e Zaun

: Piltover e Zaun Velocidade : Lenta

: Lenta Habilidade: Cause três de dano a um inimigo e um de dano a todos os outros inimigos.

Barragem de Mísseis fornece à região de Piltover e Zaun uma opção de feitiço que causa dano em área, de acordo com a Riot. Ele atinge os decks Aggro com força e adiciona uma opção de remoção adicional que Piltover e Zaun não tinha durante os estágios finais do jogo.

Os jogadores podem conferir os três novos feitiços de LoR e mais de 30 alterações de balanceamento nas cartas existentes quando a atualização 3.4 for lançada em 30 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 29 de março.