Skins de Rengar, Pyke e Graves Sentinela, Thresh Liberto e Miss Fortune Destruída reveladas para League of Legends

Preparem-se, Invocadores. Temos novos campeões entrando na luta entre a escuridão e a luz no próximo evento Sentinelas da Luz de League of Legends, com Rengar, Pyke e Graves se juntando aos Sentinelas e Miss Fortune e Thresh se aliando às forças do mal.

Graves foi revelado anteriormente como parte dos Sentinelas depois que a Riot lançou um novo pôster para o evento através de um quebra-cabeça online, que mostrava o Foragido posando entre um grupo com Senna, Lucian, Gwen, Vayne Sentinela e o próximo campeão do jogo, Akshan. Esta é, no entanto, a primeira vez que ele foi confirmado para entrar na linha da skin. Esta também é a primeira vez que vimos Pyke e Rengar em seus trajes Sentinela.

O trio está vestido com roupas novas e elegantes em ouro e branco que são perfeitamente opostas às sombras escuras da Névoa Negra. Suas armas também foram remodeladas e agora estão brilhando intensamente para cortar os inimigos que cruzarem seus caminhos. Eles se juntarão a Vayne, Irelia, Diana e Riven na luta contra Viego e seus planos para assumir Runeterra.

Se liga na Prévia do PBE:



✨Rengar Sentinela

✨Pyke Sentinela

✨Graves Sentinela

💀Thresh Liberto

💀Miss Fortune Destruída pic.twitter.com/1Yq6vApNlA — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) July 6, 2021

Do outro lado do Rift, no entanto, Thresh e Miss Fortune estão exibindo uma cor diferente com suas novas skins Destruído. Para Miss Fortune, ela agora está balançando com o prata e o preto da Ruína, com o brilho verde familiar que emana de seus olhos. Suas armas também foram trocadas e agora têm tubarões nos canos.

Enquanto isso, o Guardião das Correntes foi mais uma vez transformado em humano. Ele tem um tanquinho e um rosto humano, mas fora isso, o resto da skin se parece com o antigo Thresh com um gancho, lanterna e efeitos visuais semelhantes.

Aqui estão todas as artes para as novas skins.

Pyke Sentinela

Imagem via Riot Games

Rengar Sentinela

Imagem via Riot Games

Graves Sentinela

Imagem via Riot Games

Thresh Liberto

Imagem via Riot Games

Miss Fortune Destruída

Imagem via Riot Games

O evento Sentinelas da Luz começará na quinta-feira, 8 de julho, quando a atualização 11.14 do LoL será lançada nos servidores ativos. Vai durar até terça-feira, 10 de agosto.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 06 de julho.